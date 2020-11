Damen et Thales vont construire les frégates allemandes du futur, MKS 180





Le constructeur naval Damen et Thales ont signé le 17 novembre 2020 un contrat pour la fourniture et l'intégration du système de mission et de combat de Thales à bord des quatre frégates MKS 180 dont la Marine allemande a confié la conception à Damen et la construction à des chantiers navals allemands, sous la direction de Damen.

Avec une valeur estimée à environ 1,5 milliard d'euros, ce contrat témoigne de la position prééminente de Thales sur la scène internationale en matière d'intégration navale. Le contrat sera exécuté par les centres d'excellence de Thales basés à Hengelo (Pays-Bas), à Kiel et à Wilhelmshaven (Allemagne), en coopération avec de nombreux sous-traitants allemands.

Ce contrat repose sur une base solide, à savoir l'efficacité prouvée de la coopération des industries navales allemandes et néerlandaises. Les possibilités que Damen et Thales ont eues conjointement aux Pays-Bas d'innover dans le cadre de projets de construction navale, souvent avec la participation du Ministère néerlandais de la Défense, ont conduit à l'attribution de ce contrat germano-néerlandais. Ce projet s'inscrit parfaitement dans l'ambition de Damen et Thales de rechercher une plus grande coopération avec les chantiers navals et les industries partenaires dans le cadre de programmes navals européens haut de gamme.

Le système de mission et de gestion de combat conçu par Thales se compose du système Tacticos et du système de conduite de tir AWWS. Le contrat couvre quatre systèmes navires, les services logistiques associés, les essais sur site terrestre et la formation assurée sur de nombreux sites. Les termes contractuels comportent également une option pour l'équipement futur d'un ou deux navires supplémentaires.

Le système AWWS (Above Water Warfare System) est un système de pointe qui permet à l'équipage de contrer et de maîtriser les attaques par saturation les plus complexes, grâce à l'analyse et à l'optimisation continue de l'environnement tactique et au déploiement de ressources adaptées. L'AWWS sera combiné au radar APAR* Bl2, version évoluée du radar multifonction AESA*. Thales avait signé en 2019 un contrat de développement pour l'AWWS destiné aux nouvelles frégates M des Marines belge et néerlandaise.

Au cours des dernières années, Thales s'est vu attribuer plusieurs contrats majeurs par les Marines de pays européens membres de l'OTAN, sur la base de solutions innovantes et de sa réputation de fiabilité comme partenaire industriel. Ces différents contrats font de Thales le partenaire de facto de l'OTAN pour la fourniture et l'intégration de systèmes de combat naval.

La première frégate MKS 180 sera opérationnelle en 2028 et l'ensemble du programme se développera sur une période de dix ans.

« L'attribution de cet important contrat, dans le cadre d'une évaluation objective des systèmes disponibles, renforce notre position de leader mondial en matière d'intégration navale de haut niveau. Grâce à nos capacités d'innovation, la Marine allemande sera en mesure d'exécuter ses missions actuelles et futures, contribuant ainsi à la nécessaire stabilité des théâtres d'opération dans le monde entier », a souligné Gerben Edelijn, Directeur Général de Thales Nederland.

« Partenaires du programme MKS 180, Thales Deutschland contribue non seulement à la valeur ajoutée significative qu'apporte l'Allemagne, mais nous offrons également de nombreuses années d'expérience en matière de coopération européenne, ainsi que des compétences démontrées au niveau des systèmes. Cela se traduira par la création de nouveaux emplois qualifiés en Allemagne, dans le cadre d'un parfait exemple de coopération européenne pour la défense. Et nous contribuerons bien sûr au maintien au meilleur niveau des capacités opérationnelles de la Marine allemande au sein de l'Alliance », a précisé Christoph Hoppe, Directeur Général de Thales Deutschland.

« Nous sommes très honorés de cette notification qui renforce la coopération instaurée de longue date avec la Marine allemande et avec Damen, que nous remercions sincèrement pour la confiance qu'ils nous accordent. Cet important contrat conforte notre position de leader mondial dans l'intégration des systèmes navals. La Marine allemande disposera de systèmes utilisant les technologies au meilleur niveau mondial grâce à la diversité des talents de Thales », a déclaré Patrice Caine, Président-directeur général de Thales.

* APAR: Active Phased Array Radar

* AESA: Active Electronically Scanned Array

A propos de Thales

Thales (Euronext Paris : HO) est un leader mondial de hautes technologies qui façonne aujourd'hui le monde de demain. Le Groupe propose des solutions, services et produits à ses clients dans les domaines de l'aéronautique, de l'espace, du transport, de l'identité et sécurité numériques, et de la défense. Avec 83 000 collaborateurs dans 68 pays, Thales a réalisé un chiffre d'affaires de 19 milliards d'euros en 2019 (sur une base intégrant Gemalto sur 12 mois).

Thales investit notamment dans les innovations numériques - connectivité, big data, intelligence artificielle et cybersécurité ? technologies au coeur des moments décisifs des entreprises, des organisations et des Etats.

Thales dans le domaine naval

Avec plus de 50 ans d'expérience dans la fourniture d'équipements, de systèmes et de services navals, Thales apporte aux Marines clientes du monde entier une expertise inégalée, aux avantages avérés. Grâce à une connaissance très précise de l'évolution du contexte naval et maritime, Thales contribue au succès des missions assignées aux forces navales, sur toutes les mers du monde. Ses systèmes de défense anti-aérienne, de lutte de surface ou anti-sous-marine, de sûreté et de sécurité maritimes, sont aujourd'hui reconnus et en service auprès de plus de 50 Marines.

Thales aux Pays-Bas

Aux Pays-Bas, Thales emploie environ 2 200 personnes à Hengelo, Enschede, Huizen, Delft, La Haye et Eindhoven. Les sites néerlandais sont spécialisés dans le développement, la production et l'intégration de systèmes complexes pour la défense, les transports et la sécurité, notamment des systèmes de commandement et de contrôle, des cartes à puce pour les transports en commun, ou divers dispositifs de cybersécurité.

Thales en Allemagne

Thales Deutschland est l'une des principales filiales du groupe Thales et emploie 3 800 personnes sur 11 sites qui assurent leurs propres activités de développement et de production. En 2019, Thales Deutschland a enregistré un chiffre d'affaires de 1,2 milliard d'euros, avec une valeur ajoutée essentiellement domestique. Offrant une expertise reconnue en matière d'électronique et de systèmes, la société représente un modèle d'ingénierie s'inscrivant dans la tradition allemande. Membre de plein droit de l'industrie high-tech allemande, Thales Deutschland fournit à ses clients domestiques et extérieurs des systèmes de communication, d'information et de contrôle d'un haut niveau de sécurité et de fiabilité, ainsi que des services adaptés aux transports terrestres, aériens et maritimes, répondant aux besoins de sécurité et de protection des domaines civils et militaires. Thales Deutschland offre également un portefeuille complet de solutions IT pour la cybersécurité.

