Ascend présente les polyamides à longue chaîne HiDuratm





HOUSTON, 18 novembre 2020 /PRNewswire/ -- Ascend Performance Materials a lancé plusieurs nouvelles catégories de ses polyamides à longue chaîne HiDuratm pour les plastiques techniques, les monofilaments et les attaches de câble. Les polyamides HiDura 610 et 612 sont conçus pour offrir une stabilité dimensionnelle exceptionnelle, ainsi qu'une longue durée de vie et une résistance accrue aux produits chimiques, aux chocs et à l'abrasion.

Ascend, le plus grand producteur entièrement intégré de résine PA66, a mis au point plusieurs nouvelles catégories de résine HiDura PA610 et 612 servant à la fabrication de systèmes de carburant et de freinage de véhicules automobiles, d'attaches de câbles pour les systèmes d'énergie solaire, de joints d'étanchéité des batteries et de monofilaments pour les poils de brosse.

« Les clients choisissent Ascend parce qu'ils peuvent compter sur l'efficacité de nos matériaux dans certaines de leurs applications les plus difficiles, a déclaré Kaan Gunes, directrice commerciale de la marque HiDura. Nous avons conçu HiDura pour qu'il puisse résister à des conditions et à des utilisations extrêmes. Nos clients peuvent s'attendre à ce que les polyamides à longue chaîne HiDura perdurent au-delà de la durée de vie de l'application, qu'ils soient utilisés dans un connecteur pour panneaux solaires ou comme poils de brosse. »

« Nos clients réagissent à des changements plus importants dans le marché et la fiabilité de leurs produits est un facteur de différenciation clé, a ajouté Isaac Khalil, vice-président principal de la commercialisation des polyamides chez Ascend. Nous appuyons les plans de croissance de nos clients grâce à des matériaux de haute performance et à notre expertise en matière de technologie, de développement d'applications et de traitement pour tirer le meilleur parti de ces matériaux. »

Vous trouverez des renseignements sur HiDura, y compris les profils d'application et les fiches de données techniques, à l'adresse https://www.ascendmaterials.com/hidura.

À propos d'Ascend Performance Materials

Ascend Performance Materials fabrique des produits de haute performance servant à la fabrication d'articles de première nécessité quotidiens et de nouvelles technologies. Notre objectif est d'améliorer la qualité de vie, et de favoriser un lendemain meilleur grâce à l'innovation. L'entreprise établie à Houston, au Texas, et qui a des bureaux régionaux à Shanghai, à Bruxelles et à Détroit, est un fournisseur de solutions matérielles entièrement intégrées qui compte huit installations de fabrication à l'échelle mondiale aux États-Unis, en Europe et en Chine. Notre main-d'oeuvre mondiale de 2 600 employés fabrique les plastiques, les tissus, les fibres et les produits chimiques utilisés dans la conception de véhicules plus sécuritaires, d'énergies plus propres, de dispositifs médicaux plus efficaces, d'appareils plus intelligents, et de vêtements et de biens de consommation plus durables. Nous sommes déterminés à veiller à la sécurité, à la pérennité et à la réussite de nos clients et de nos collectivités.

Pour en savoir plus sur Ascend, consultez le site www.ascendmaterials.com.

Contact : Alison Jahn, +1 713-210-9809, ajahn@ascendmaterials.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1336663/Ascend_Performance_Materials_HiDura.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1326397/ASCEND_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 18 novembre 2020 à 00:41 et diffusé par :