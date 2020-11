La Civic a du cran! Le prototype de la Honda Civic 2022 fait ses débuts sur Twitch





La voiture la plus vendue au Canada 1 est entièrement redessinée et propose un nouveau style sportif et sophistiqué, une carrosserie et un châssis améliorés, de même que des technologies de pointe

La Civic est également dotée du tout premier tableau de bord numérique et de nouveaux systèmes de sécurité active et passive

La gamme Civic de 11e génération comprendra les toutes nouvelles versions berline, à hayon, Si et Type R

MARKHAM, ON, le 17 nov. 2020 /CNW/ - Honda a donné aujourd'hui au monde entier un premier aperçu de la toute nouvelle Civic 2022 sur Twitch, le principal service mondial de diffusion continue en direct de divertissement. La nouvelle Civic, présentée sous forme de prototype dans une nouvelle couleur saisissante, soleil ardent nacré, propose une nouvelle allure à la fois sportive et raffinée pour ce véhicule emblématique et immensément populaire de Honda.

La Civic de 11e génération s'inspire des éléments intemporels du design de Honda, dont une posture basse et large, une ligne de ceinture de caisse basse, des détails nets et racés, et un habitacle ouvert et aéré.

Le prototype dévoilé aujourd'hui annonce l'arrivée d'une toute nouvelle gamme de Civic à la fin du printemps 2021, avec le lancement de la berline Civic, suivie de la sportive Civic à hayon, de la Civic Si axée sur les performances et de la version haute performance ultime : la Civic Type R.

Misant sur sa forte présence dans le domaine des jeux et des sports électroniques, le dévoilement par Honda sur Twitch est un clin d'oeil à la position de tête qu'occupe la Civic au sein de l'industrie et à l'attrait mondial indéniable qu'exerce la Civic sur les jeunes acheteurs. La Civic de 10e génération a connu un succès sans précédent, faisant de la Civic la voiture la plus vendue au Canada 22 ans d'affilée1.

La Civic de 11e génération misera sur cet attrait grâce à un nouveau châssis encore plus dynamique et plus amusant à conduire, des groupes motopropulseurs plus puissants et plus écoénergétiques, plusieurs nouvelles caractéristiques et technologies qui sont des premières pour la Civic, et d'autres progrès en matière de performance et de caractéristiques de sécurité active et passive.

« Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles la Civic est la voiture la plus vendue au Canada depuis 22 ans. Avec une qualité et une fiabilité hors pair, elle figure parmi les véhicules les plus sécuritaires de sa catégorie, elle répond à divers besoins et styles de vie, et elle est fabriquée au Canada », affirme Jean Marc Leclerc, président et chef de la direction de Honda Canada. « La toute nouvelle Civic demeurera la norme pour les voitures compactes grâce à un style et à des caractéristiques de sécurité améliorés et, surtout, au plaisir de conduire qu'elle procure. »

Design extérieur de la Civic - Valeurs intemporelles dignes des temps modernes

En redessinant la Civic, les stylistes et les ingénieurs ont revisité les concepts de design intemporel des Civic précédentes, en se concentrant sur la philosophie essentielle de Honda : l'humain d'abord, la machine ensuite, philosophie selon laquelle l'objectif de la technologie et du design est de répondre aux besoins du conducteur et des passagers. Le style témoigne de ces concepts de design intemporel d'une nouvelle manière exaltante.

L'équipe de conception a commencé par la base, en donnant à la nouvelle Civic une forme dynamique et une attitude sportive. Reconduisant les caractéristiques propres au centre de gravité bas du modèle de 10e génération, dont sa hauteur hors tout réduite et son point d'attache bas, les concepteurs ont mis en application la philosophie de conception classique de la Civic, à savoir une carrosserie « mince et légère » avec des ailes avant et un capot bas, et une ligne de ceinture de caisse horizontale basse qui assoit la carrosserie, accentuant les roues et les pneus, et permettant un habitacle spacieux et aéré offrant une visibilité extérieure exceptionnelle.

Dans le cadre de l'exécution de son concept, l'équipe a également apporté des changements considérables au design de la carrosserie supérieure de la Civic afin de maximiser la visibilité pour le conducteur et les passagers, notamment en décalant les montants de toit avant vers l'arrière par rapport au conducteur, afin de les placer davantage dans la limite de la périphérie visuelle, et en déplaçant les rétroviseurs latéraux sur les portières pour une meilleure visibilité à travers les glaces latérales avant.

La nouvelle physionomie de la Civic se caractérise par une allure épurée et sophistiquée, soulignant une posture basse et large avec des éléments horizontaux imposants, dont le décalage de la calandre verticale sous les phares. De profil, l'habitacle de la Civic est déplacé vers l'arrière de la carrosserie, allongeant le capot de manière à conférer un aspect plus haut de gamme lorsque la voiture est vue de côté. L'épaulement horizontal prononcé, ou la ligne C, forme un arc léger entre les ailes avant et les feux arrière, ce qui donne une continuité à l'ensemble, tandis que la ligne R relevée se poursuit des ailes arrière jusqu'aux feux arrière, ce qui ajoute une sensation de mouvement même à l'arrêt. À l'arrière, la voie plus large de la Civic est agrémentée par de nouveaux feux arrière qui mettent l'accent sur la largeur et la stabilité sur route, ainsi que par un bord de fuite relevé, aérodynamiquement efficace, jusqu'au couvercle du coffre.

Habitacle - Le design classique de la Civic audacieusement repensé

De façon similaire, la toute nouvelle Civic subit une transformation radicale de son habitacle, alors qu'elle réinvente les lignes nettes et épurées des générations précédentes de Civic, et met au premier plan les valeurs essentielles propres à la philosophie « l'humain d'abord, la machine ensuite », à savoir une ergonomie et une visibilité exceptionnelles, tout en intégrant des éléments de design et des technologies modernes.

Le tableau de bord est dépourvu de tout encombrement visuel, réduisant au minimum les lignes de coupe et les ruptures pour donner au conducteur une vue claire et dégagée de la route devant lui, le haut des portières et la ligne de la planche de bord s'intégrant harmonieusement. S'étirant sur toute la largeur de la planche de bord, un ornement grillagé à motif hexagonal sert non seulement d'élément de design, mais dissimule également les bouches d'aération.

La 11e génération introduira également plusieurs nouvelles technologies qui sont des premières pour la Civic, dont un tableau de bord entièrement numérique et un nouveau système audio sur affichage avec écran tactile HD de 9 pouces placé sur le dessus de la planche de bord, laquelle est positionnée plus bas.

Sécurité de la Civic - Amélioration des performances de sécurité des petites voitures

Fidèle à sa mission visant à améliorer les performances de sécurité des petites voitures, la Civic de 11e génération introduira plusieurs nouveaux systèmes de sécurité active et passive, dont les technologies améliorées de sécurité et d'aide à la conduite Honda SensingMD, ainsi que plusieurs nouvelles conceptions de coussins gonflables. De plus, la nouvelle Civic est dotée d'une nouvelle version évoluée de la structure de carrosserie à compatibilité avancéeMC (ACEMC) de Honda, laquelle offre une protection améliorée des occupants et des piétons en cas de collision. La nouvelle structure de carrosserie plus rigide contribuera également à améliorer davantage le raffinement de la conduite, la qualité de roulement et le comportement dynamique de la Civic.

Popularité de la Civic - Six décennies de succès commercial

La Civic de 10e génération a connu un succès fulgurant, s'imposant comme la voiture la plus populaire au Canada, gagnant la confiance de plus de 300 000 clients canadiens depuis son lancement en 2015, dépassant les ventes au détail de toutes les voitures de tourisme au Canada1. Elle perpétue un héritage de succès qui comprend près de 2,2 millions de Civic vendues au Canada depuis son lancement en 1973.

La 11e génération poursuivra l'héritage de la Civic et continuera d'être fabriquée en Amérique du Nord. Toutes les berlines Civic vendues au Canada seront construites aux installations de fabrication de Honda Canada Manufacturing à Alliston, en Ontario, et pour la première fois, la Civic à hayon sera fabriquée aux États-Unis, à l'usine de la société située à Greensburg, en Indiana. Depuis 1986, Honda a produit plus de 10,5 millions de Civic en Amérique du Nord.

Dévoilement du prototype de la Civic sur Twitch

Honda est très présente dans le domaine des jeux et des sports électroniques. Elle est le premier et le seul constructeur automobile en Amérique du Nord à commanditer à la fois une équipe et une ligue de sports électroniques, en tant que partenaire automobile exclusif de Team Liquid et de la Riot Games League of Legends Championship Series. De plus, la plateforme de jeux de Honda comprend un partenariat avec Twitch. Twitch héberge la chaîne de jeux Honda Head2Head, qui existe depuis trois ans, et qui est la chaîne exclusive de marque automobile sur la plateforme.

Avec une moyenne de 17,5 millions de visiteurs par jour sur Twitch, Honda vise à attirer l'attention du public qui se cache derrière la croissance explosive des sports électroniques. L'intégration par Honda du dévoilement du prototype de la toute nouvelle Civic sur sa chaîne Head2Head Twitch souligne l'engagement de la marque dans le domaine des jeux électroniques.

Le dévoilement en direct aujourd'hui du prototype de la Civic de 11e génération sur la chaîne Head2Head Twitch de Honda a été animé par Rachel Seltzer et MonsterDface, avec huit des meilleurs instavidéastes qui se sont affrontés dans Fortnite, le jeu de combat le plus populaire au monde, qui se classe deuxième parmi les jeux les plus diffusés sur Twitch. Le dévoilement comprenait une performance en direct de l'artiste de la scène Honda, Cordae.

