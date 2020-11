La finale du 6e concours de l'innovation et de l'entrepreneuriat "Internet+" pour les étudiants universitaires internationaux de Chine organisé à Guangdong





La finale du 6e concours de l'innovation et de l'entrepreneuriat "Internet+" pour les étudiants universitaires internationaux de Chine a débutée le 17 novembre à l'Université de technologie du Sud de la Chine, dans la province de Guangdong, en Chine.

Au total, 513 projets ont participé à la finale, et 299 d'entre eux, dont 112 projets soumis par des équipes d'universités hors de Chine, ont été inscrits dans la filière de l'enseignement supérieur. Les 214 autres projets ont été inscrits dans la filière de l'enseignement professionnel et dans deux autres filières.

Pendant la finale, une série d'événements simultanés ont été organisés pour promouvoir les échanges et la coopération dans le domaine des technologies et des sciences humaines. Ces événements comprenaient les sessions de réseaux d'échange de ressources, l'exposition sur l'innovation et l'entrepreneuriat pour les étudiants universitaires, le Forum mondial sur l'enseignement supérieur dans des domaines globaux, le Forum mondial des entreprises licornes et les discussions avec les jeunes universitaires du monde entier.

Le concours de cette année, lancé en juin 2020, a attiré 6,31 millions de participants de Chine et de l'étranger. On compte 1,47 million de projets développés par des équipes de 4.186 universités et collèges dans 117 pays et régions. Les étudiants de près de la moitié des 100 premières universités du monde, telles que l'Université d'Oxford, l'Université de Harvard, l'Université technique de Munich, l'Université technique d'État de Moscou-Bauman, etc. se sont inscrits à ce concours.

Certaines équipes n'ont pas pu assister à la finale sur place en raison de la pandémie du COVID-19. Pour remédier à ce problème, le comité du concours a décidé d'introduire un nouveau mode de compétition. Grâce à Internet, la finale se déroule à la fois sur place et en ligne, ce qui permet aux étudiants du monde entier de participer et de se connecter dans la même arène, et présente ainsi un grand rassemblement de l'entrepreneuriat et de l'innovation pour les jeunes du monde entier.

Communiqué envoyé le 17 novembre 2020 à 20:50 et diffusé par :