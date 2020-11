PierianDx et Bench International annoncent la nomination de Mark McDonough en tant que nouveau PDG





PierianDx, la principale société d'informatique de génomique clinique, et Bench International, une société mondiale de premier plan de recrutement de cadres, ont annoncé conjointement la nomination de Mark McDonough au poste de président-directeur général (PDG) et comme membre du conseil d'administration de PierianDx, avec effet immédiat. Dans son nouveau rôle, M. McDonough contribuera à la réalisation de la proposition de valeur unique de la société qui est d'habiliter la médecine de précision grâce à sa base de connaissances sur l'interprétation des variantes, la meilleure de sa catégorie, à son infrastructure intégrée et à sa production de rapports de génomique clinique dans le cadre du cancer et des maladies héréditaires. M. McDonough succède au président du conseil et PDG par intérim, Joe Boorady, qui demeurera président du conseil d'administration de PierianDx.

« Mark bénéficie d'une compréhension approfondie du marché du diagnostic et nous sommes ravis de l'accueillir au sein de la famille de PierianDx à cette période passionnante du développement de notre entreprise », a déclaré Joe Boorady. « Mark s'occupera de la mise en oeuvre de la stratégie de l'entreprise en termes de diagnostic in vitro (DIV) et renforcera notre position de leader sur le marché mondial du diagnostic du cancer et des maladies héréditaires. »

Mark McDonough est un cadre d'entreprise international du secteur de la technologie avec à son actif près de 30 années d'expérience. Sa mission personnelle est d'influencer le changement dans le domaine des soins de santé, en oeuvrant de manière compatissante mais résolue et en prêchant par l'exemple. Il était jusqu'à peu PDG et membre du conseil d'administration d'Immunis.AI, poste où il a su en six mois obtenir un financement et développer une équipe de premier plan pour lancer un nouveau test d'immunogénomique par biopsie liquide non invasif destiné aux patients atteints d'un cancer de la prostate placés sous « surveillance active ». Avant cela, de 2012 à 2018, M. McDonough a été président, PDG et membre du conseil d'administration de CombiMatrix, orchestrant la vente de l'entreprise à Invitae en novembre 2017. Sous sa direction, CombiMatrix a connu quatorze trimestres consécutifs de croissance record. Plus tôt dans sa carrière, il a occupé divers postes de cadre des ventes au sein de l'industrie des laboratoires cliniques et a développé ses compétences de leadership en tant que navigateur et officier des communications dans la marine américaine.

« Dirigeant établi, respecté et reconnu au sein de l'industrie de la génomique, Mark est le PDG parfait pour PierianDx », a déclaré DeeDee DeMan, présidente-directrice générale de Bench International. « Il possède une expérience remarquable en termes de développement d'équipes, de levée de fonds et de gouvernance de la stratégie et de la croissance d'une l'entreprise. »

« Je suis ravi de rejoindre PierianDx et de prendre la tête de cette équipe talentueuse qui s'est engagée à fournir à nos partenaires et clients des outils permettant l'adoption de la médecine de précision à grande échelle », a déclaré pour sa part Mark McDonough. « Nous sommes convaincus que les tests génomiques avancés devraient être démocratisés et accessibles à tous, et que la meilleure qualité devrait être offerte au coût le plus bas possible. Je me réjouis à l'idée d'aider à propulser l'entreprise, à l'heure où nous étendons notre leadership sur le marché et desservons encore plus de patients grâce à nos partenaires et clients. »

À propos de PierianDx

Fondée en 2014 à l'université Washington de Saint-Louis, PierianDx a pour mission de faire progresser le diagnostic du cancer et de rendre les thérapies ciblées plus accessibles aux systèmes de santé, aux laboratoires et aux patients du monde entier. Ses technologies de génomique clinique de pointe, son laboratoire accrédité CAP (College of American Pathologists) et CLIA (Clinical Laboratory Improvement Amendments), sa base de connaissances et sa solution de rapports prêtes pour le DIV, ainsi que son expertise fournissent l'approche la plus intégrée, la plus fiable et la plus collaborative qui soit à l'ensemble du domaine des soins cliniques. Depuis le séquençage génomique et l'informatique biomédicale en laboratoire jusqu'à la production de rapports et l'aide à la décision au chevet du patient, PierianDx stimule favorise l'adoption de la génomique dans les soins cliniques et accélère la lutte contre le cancer et les maladies héréditaires germinales. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.pieriandx.com.

À propos de Bench International

Bench International est le plus ancien cabinet de recrutement de cadres fondé par des femmes, au service des secteurs des sciences de la vie et de la santé. Le cabinet est également l'un des experts les plus renommés en termes de recrutement axé sur la diversité au niveau du conseil d'administration et des cadres, ainsi que pour les postes de dirigeants en R&D. Bench a à son actif un tableau de bord qui reflète plus de 150 milliards USD de sorties de clients réussies, avec un bilan d'aboutissement des projets de 98 %, et une rétention des personnes recrutées de 75 % pendant cinq ans ou plus. 33 % de tous les dirigeants placés depuis les plus de 45 ans que Bench existe étaient diversifiés sur le plan du sexe et de l'ethnicité. Ayant son siège à San Diego, en Californie, et des bureaux satellites à Los Angeles, New York, Boston, ainsi qu'au Royaume-Uni et en Suisse, Bench a pour devise « One Global Team, No Borders, No Boundaries and One Global Budget » (Une équipe mondiale, pas de frontières, pas de limites et un budget mondial), atténuant ainsi la concurrence interne entre les différents bureaux. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.benchinternational.com.

