Fabasoft présente la gestion de contrats assistée par l'IA





En utilisant des méthodes basées sur l'intelligence artificielle, Fabasoft Contracts, la solution standard de Fabasoft pour la gestion intelligente des contrats, simplifie la façon dont les entreprises créent, traitent et gèrent leurs contrats.

En cette période où le télétravail gagne du terrain, les entreprises sont confrontées à la difficulté de disposer d'une vue d'ensemble complète de tous les contrats qu'elles ont signés et des obligations qui en découlent, ainsi qu'à la nécessité de rendre la teneur de ces contrats accessible à toutes les parties concernées. Fabasoft Contracts offre un moyen économique et rapide d'importer les contrats existants par glisser-déposer, de les analyser au moyen d'un outil puissant basé sur l'IA et de les rendre accessibles dans un environnement cloud sécurisé à toutes les parties concernées, quel que soit l'endroit où elles se trouvent.

La solution utilise des modèles neuronaux pour extraire certains éléments des documents contractuels ? comme les parties au contrat, leurs coordonnées et leurs rôles respectifs, le type de contrat et le délai de résiliation. Elle effectue également un géocodage sur la base des adresses recensées. Des tableaux de bord personnalisables présentent une vue consolidée des données essentielles des contrats, notamment leur durée, leur valeur et les obligations contractuelles, ce qui aide les entreprises à réagir de manière proactive aux événements à venir.

En outre, l'intégration d'une « signature électronique avancée » pleinement conforme au règlement européen eIDAS facilite encore davantage le traitement des contrats entre les services et entre les entreprises, sans aucune interruption du support des informations.

« Avec Fabasoft Contracts, nous offrons un produit standard réellement prêt à l'emploi permettant de gérer les contrats tout au long de leur cycle de vie. Le contenu des contrats est présenté automatiquement sur des tableaux de bord personnalisés en fonction des besoins spécifiques de chaque entreprise. Nous offrons aux entreprises la possibilité de tester les performances de Fabasoft Contracts sur la base de leurs propres contrats pendant 28 jours, gratuitement et sans obligation. Ainsi, les clients peuvent se rendre compte immédiatement de la valeur ajoutée de notre solution », explique Andreas Dangl, directeur de l'unité commerciale Services Cloud de Fabasoft.

