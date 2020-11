Suncor Énergie annonce l'arrivée de Jean Paul Gladu au sein de son conseil d'administration





CALGARY, Alberta, 17 nov. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Suncor a annoncé aujourd'hui la nomination de Jean Paul (JP) Gladu à titre de membre du conseil d'administration de l'entreprise. La nomination de M. Gladu entre en vigueur le 17 novembre 2020.



« Je suis heureux d'accueillir JP au conseil d'administration de Suncor, a mentionné Michael Wilson, président du conseil d'administration. Depuis plus de 25 ans, JP travaille à bâtir des relations dans les secteurs des ressources naturelles, les communautés et organismes autochtones et les organisations non gouvernementales de l'environnement à l'échelle du Canada. Il a grandement contribué au rôle croissant des entreprises autochtones au Canada ainsi qu'au développement de celles-ci. Le conseil est impatient de travailler en étroite collaboration avec lui. »

JP Gladu est actuellement président de A2A Rail et siège au conseil de Noront Resources. M. Gladu effectuera la transition de son poste de président du conseil d'administration de Mikisew Group of Companies d'ici le milieu de 2021. Plus récemment, il a exercé les fonctions de président et chef de la direction du Conseil canadien pour le commerce autochtone (CCCA), poste qu'il a occupé pendant environ huit ans.

M. Gladu est titulaire d'un diplôme en technologie forestière, d'un diplôme de premier cycle en foresterie de l'Université Northern Arizona, d'une maîtrise en administration des affaires de l'Université Queens et du titre ICD.d de l'Institute of Corporate Directors de la Rotman School of Management de l'Université de Toronto.

Pour consulter la biographie de M. Gladu et en savoir plus sur le conseil d'administration de Suncor, veuillez visiter suncor.com .

Suncor Énergie est la plus importante société énergétique intégrée du Canada. Les activités de Suncor sont reliées notamment au développement et à la valorisation des sables pétrolifères, à la production pétrolière et gazière extracôtière, au raffinage du pétrole et à la commercialisation des produits sous la marque Petro-Canada. À titre de membre des indices de durabilité Dow Jones, FTSE4Good et CDP, Suncor exploite les ressources pétrolières de façon responsable, ainsi qu'un portefeuille croissant de sources d'énergie renouvelable. Suncor est inscrite à l'indice boursier UN Global Compact 100. Les actions ordinaires de Suncor (symbole : SU) sont inscrites à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York.

Pour plus d'information à propos de Suncor, visitez notre site Web à suncor.com ou suivez-nous sur Twitter @Suncor .

