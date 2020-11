La trousse de l'éducateur Droplet Micron offre un nouvel outil d'enseignement aux professionels des soins de la santé





Pour souligner le Mois national du diabète, HTL-STREFA lance la trousse de l'éducateur Droplet Micron, pour aider les spécialistes des soins et de l'éducation du diabète à améliorer la santé des patients en réinventant leurs expériences d'injection

MARIETTA, Géorgie, 17 novembre 2020 /CNW/ - À l'occasion de la Journée mondiale du diabète, HTL-STREFA a annoncé le lancement de la trousse de l'éducateur Droplet Microntm, un nouvel outil d'enseignement conçu avec la participation directe des spécialistes des soins et de l'éducation du diabète (SSED). Les efforts des SSED jouent un rôle central et déterminant dans l'amélioration de la santé des personnes diabétiques. La trousse de l'éducateur comprend l'aiguille à stylo Droplet Micron, la plus courte et la plus mince sur le marché. Micron a été conçu pour offrir la meilleure expérience d'injection qui soit.

Dans un sondage des SSED, 99% ont idientifiés un « guide de technique d'injection » et « échantillons de produit » étant critique au succès des efforts d'éducation. La trousse de l'éducateur répond à ces besoins, bien qu'il soit de mise de reconnaître que l'expérience d'injection va au-delà du moment de l'injection. En fait, des études suggèrent que 94 % des gens qui doivent s'injecter de l'insuline éprouvent de l'anxiété et de la détresse récurrentes, et que 95 % d'entre eux commettent deux erreurs ou plus au cours d'une injection.

La trousse de l'éducateur a été spécialement conçue pour faciliter la tenue de conversations plus approfondies sur les obstacles quotidiens qui contribuent à rendre l'expérience d'injection systématiquement anxiogène, de l'anticipation de l'injection à la vue de l'aiguille, en passant par l'injection elle-même. Chaque trousse comprend des outils qui permettent aux personnes d'observer, de ressentir et de vivre l'expérience d'injection différente offerte par Micron. Les outils particuliers à la trousse comprennent un tableau de comparaison des aiguilles (pour faire ressortir la différence de taille des différentes aiguilles), un cube d'injection (pour faire la démonstration d'une bonne technique), façon simple et mémorable de garder la technique en mémoire, tout en réduisant les erreurs de technique d'injection (appelée P.E.T.I.T.E.S.) et de l'information connexe à l'intention des SSED et des personnes diabétiques.

En ayant accès à des échantillons de produits Droplet Micron, les professionels des soins de la santé qui utilisent ces outils peuvent non seulement enseigner une bonne technique d'injection, mais aussi aider les personnes diabétiques à procéder à chacune de leurs injections de façon plus agréable.

« Le Mois national du diabète représente une occasion importante de mettre l'accent sur la progression de la gestion du diabète et d'offrir des solutions novatrices à la communauté du diabète », a déclaré la pharmacienne Anu Rajora, directrice du Marketing médical et des Affaires médicales de Droplet. « Nous avons conçu la trousse de l'éducateur Droplet Micron pour aider les professionnels de la santé à changer la teneur de la "conversation sur l'injection". La relation entre un SSED et une personne atteinte de diabète est essentielle à une gestion efficace du diabète. Les professionnels de la santé méritent les meilleurs outils pour optimiser l'enseignement offert par leur conversation et, en fin de compte, améliorer la santé des patients. Les personnes aux prises avec le diabète méritent la meilleure technologie, la meilleure innovation qui leur est accessible. Micron est là, pour les soutenir à chaque injection. »

POUR DEMANDER UNE TROUSSE DE L'ÉDUCATEUR DROPLET MICRON : Les professionels des soins de la santé peuvent demander une trousse et des échantillons en remplissant un formulaire de demande en ligne à l'adresse https://mydroplet.com/#educator-kit. Les personnes diabétiques qui souhaitent en apprendre davantage sur Droplet Micron devraient communiquer avec leur fournisseur de soins de santé.

À propos de HTL-STREFA : HTL-STREFA est une entreprise de MTD Medical Technology and Devices, une société suisse de technologie médicale de premier plan, qui joue un rôle important au sein du réseau des secteurs des services sociaux et des soins de santé à l'échelle mondiale, à travers son engagement quotidien à améliorer les soins de santé et à les rendre accessibles, sécuritaires et simples. HTL-STREFA est un chef de file dans le domaine des dispositifs médicaux, qui met au point, fabrique et vend des lancettes de sécurité, lancettes individuelles, autopiqueurs, aiguilles à stylo et aiguilles de sécurité. Notre processus de fabrication moderne et notre expérience de près de 20 ans sur le marché mondial nous permettent de garantir la sécurité et la commodité de nos produits. Nous misons sur une stratégie d'amélioration continue pour analyser et mettre à jour nos produits, mettre en oeuvre des améliorations et proposer de nouvelles solutions pour répondre aux besoins changeants des patients et des professionnels de la santé. HTL-STREFA, Inc. est le distributeur de HTL-STREFA S.A.

