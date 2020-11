Evolve Additive Solutions décroche sa première vente commerciale





Evolve Additive Solutions Inc., dont la technologie propriétaire STEP (Selective Thermoplastic Electrophotographic Process) constitue la toute première plateforme de fabrication de volumes échelonnés prête pour la production au monde, a annoncé aujourd'hui la finalisation de sa première vente commerciale. Pour des raisons de confidentialité, le nom du client et les conditions de la vente ne peuvent pas être divulgués.

Le client a acheté le système SVPtm (Scalable Volume Production) basé sur la technologie STEP qui fournira la flexibilité d'usine, le temps de mise sur le marché et la résilience en termes de chaîne d'approvisionnement voulus, en plus de permettre de produire des produits qui ne pourraient pas être fabriqués dans d'autres conditions avec des méthodes de moulage par injection traditionnelles. L'application client comprend l'utilisation de capacités multicolores et d'une large gamme de matériaux.

« Cette vente mondiale du système marque une étape importante dans notre commercialisation », a déclaré Steve Chillscyzn, PDG et fondateur d'Evolve. « Non seulement un premier client a acheté la plateforme SVP, mais la vente a également porté sur un logiciel et des matériaux. Nous sommes très heureux de travailler avec cette organisation et de commencer à voir comment l'utilisation de notre technologie va leur permettre de rationaliser leur efficacité, d'augmenter les profits et de disposer d'une bonne visibilité en termes d'utilisation sur l'ensemble de leur réseau. »

Evolve prévoit d'expédier son premier système au client au premier trimestre 2021. La plateforme SVP a été lancée au troisième trimestre 2020 et la société accepte actuellement les commandes.

À propos d'Evolve Additive Solutions

Evolve Additive Solutions est une organisation qui a pour mission de produire des solutions de fabrication innovantes qui permettent aux clients de mener à bien leur production, de manière inédite et révolutionnaire. Evolve est un pionnier du marché de la fabrication grâce à ses technologies et ses solutions centrées sur les applications de production avec des thermoplastiques en conditions réelles. Sa technologie STEP révolutionnaire et sa plateforme SVP vont améliorer de manière radicale la fabrication, et les entreprises pourront ainsi disposer de nouveaux modèles commerciaux en tirant parti de toutes les capacités de la fabrication additive. Pour des mises à jour sur la société, suivez Evolve sur LinkedIn et Twitter. Evolve Additive Solutions est basée à Minnetonka, dans le Minnesota, avec un centre de technologie des matériaux basé à Rochester, dans l'État de New York.

