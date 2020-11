Des femmes cadres supérieurs de classe mondiale présélectionnées pour les prix WeQual EMEA des leaders potentiels C-suite





Vingt-quatre femmes cadres supérieurs de grandes entreprises de la région EMEA ont été distinguées pour posséder les caractéristiques de leadership indispensables aux postes de haut niveau C-suite. Les prix WeQual (www.wequal.com/awards) distinguent les femmes seniors avec une belle carrière à la clé, situées légèrement en dessous du niveau C-suite, avec pour objectif d'affronter la lente évolution de la nomination de femmes à des postes de direction.

Un quart des lauréates lors des précédents WeQual Awards britanniques et américains sont devenues depuis membres des comités exécutifs des entreprises du FTSE et du Fortune 500.

« Le concept du plafond de verre est un réel problème depuis des décennies, et la chute, juste avant de parvenir au niveau C-suite, n'en est que plus vertigineuse. J'ai donc lancé WeQual pour défendre l'égalité de genre à des postes de haute direction », explique Katie Litchfield, fondatrice et CEO de WeQual.

Les finalistes EMEA proviennent d'un large éventail de secteurs et d'entreprises, notamment Orange, Unilever, Schneider Electric, Bayer Consumer Health, ENGIE, KCB Group, Sodexo, Enel Group, L'Oréal, Mondi Group, Bureau Veritas, Standard Chartered, Veolia Environnement, Ericsson, Fresenius Medical Care, AkzoNobel, Ooredoo Qatar, Danone, Aryzta.

Les 24 finalistes ont été évaluées en fonction de sept critères : leadership, capacité cognitive, intégrité, dynamisme et résilience, égalité, connaissance des affaires et développement personnel. Toutes les candidates ont été évaluées en aveugle, leur candidature ne révèlant ni nom, ni entreprise.

Huit cadres supérieurs réaliseront des interviews de 30 minutes auprès des trois finalistes de chaque catégorie avant de choisir une catégorie gagnante : Innovation de la marque, Performance commerciale, Impact numérique, Finance, Responsable régionale, Excellence du personnel, Développement de stratégie et Leadership transformationnel.

Les finalistes seront annoncées en décembre 2020.

Parmi les supporters de ces prix figurent Ann Cairns, présidente exécutive de Mastercard et présidente mondiale du groupe de campagne pour l'égalité de genre « 30 % Club », Sir Ian Cheshire, président de Barclays, Dame Inga Beale, et Ron Kalifa, Bureau des affaires économiques de Network International. Ils font partie d'une liste de leaders C-suite bien connus qui vont maintenant choisir les gagnants parmi les huit catégories.

Sir Ian Cheshire affirme : « Ces prix sont parmi les premiers à cibler des femmes à ce niveau. Nous pensons qu'une sensibilisation envers ces personnes talentueuses, et pouvoir les mettre en relation, représente une étape importante visant à améliorer la diversité au sein des postes de haut niveau dans les entreprises ».

Ce groupe senior composé de 24 cadres supérieurs deviendra membre du club WeQual et s'ajoutera aux 72 femmes cadres supérieurs actuelles du FTSE et de Fortune 500.

Méthodologie : Les huit questions d'évaluation ont été élaborées à la suite d'une méta-analyse fondée sur la recherche des facteurs et des caractéristiques qui distinguent les leaders des non leaders (Kirkpatrick et Locke, 1991). Celles-ci ont été conçues afin de permettre aux femmes de décrire le mieux possible leur façon de se doter des caractéristiques nécessaires au leadership, comment les autres les perçoivent comme des leaders, et en fait leur capacité à engager des personnes qui estiment qu'elle sont aptes à diriger.

