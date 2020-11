La Laiterie des trois vallées pourra accroître sa productivité et poursuivre son expansion





MONT-LAURIER, QC, le 17 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

La Laiterie des trois vallées (L3V), une PME de Mont-Laurier, est la seule laiterie située dans les Laurentides. L'entreprise régionale s'inscrit dans la chaine de valeur d'une multinationale du secteur agroalimentaire. Pour demeurer compétitive, elle doit améliorer sa productivité et augmenter ses opérations par l'acquisition d'équipement de transformation.

À cette fin, L3V bénéficiera d'une contribution remboursable de 225 000 $ de Développement économique Canada pour les régions du Québec. Cette aide financière permettra à l'entreprise laitière d'améliorer sa productivité et de poursuivre sa croissance par l'acquisition d'équipements de transformation et l'aménagement du bâtiment où ils seront installés.

Ce financement a été annoncé aujourd'hui par Élisabeth Brière, députée de Sherbrooke et secrétaire parlementaire de l'honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles (Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec).

L'aide du gouvernement du Canada portera plus spécifiquement sur l'achat d'équipements de deuxième transformation, dont une ligne de lavage automatisée et des réservoirs de lait pasteurisé. Le projet, qui contribuera à la vitalité économique de la région, prévoit une augmentation du nombre d'heures travaillées alors que deux postes à temps partiel seront convertis en temps plein.

La Laiterie des trois vallées est née d'un regroupement de producteurs laitiers de la région des Hautes-Laurentides qui, en 1992, a acquis la Laiterie Bélanger pour maintenir les activités de cette laiterie régionale fondée en 1944. Elle se spécialise dans la fabrication de lait de consommation, de lait au chocolat, de crème et de crème glacée molle. En plus de distribuer ses produits dans une centaine de points de vente au détail, elle approvisionne également des établissements de restauration, d'hôtellerie et des institutions dans les régions des Laurentides et de Montréal. Depuis 2013, L3V a élargi sa clientèle en offrant aux clients industriels du lait destiné à la transformation.

Citations

« L'investissement annoncé aujourd'hui témoigne de la volonté du gouvernement du Canada de soutenir le développement économique dans les régions du Québec en appuyant les entreprises du secteur agroalimentaire. Le gouvernement a pour objectif d'aider les entreprises qui innovent pour créer de la valeur et qui cherchent à croître tout en créant de bons emplois dans les collectivités du Québec. C'est pourquoi nous sommes heureux de soutenir le développement de la Laiterie des trois vallées. »

Élisabeth Brière, députée de Sherbrooke et secrétaire parlementaire de la ministre du Développement économique et des Langues officielles (Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec)

« Nous sommes là pour appuyer les travailleurs et les PME canadiennes. Nous aidons les entreprises à s'outiller adéquatement pour qu'elles puissent croître et demeurer compétitives. Grâce à l'aide financière du gouvernement du Canada, la Laiterie des trois vallées pourra acquérir des équipements spécialisés qui lui permettront d'augmenter sa productivité et de maintenir des emplois de qualité. En aidant les PME à devenir plus novatrices et concurrentielles, nous préparons les Canadiens aux emplois d'aujourd'hui et de demain. »

L'honorable Mélanie Joly, députée d'Ahuntsic-Cartierville, ministre du Développement économique et des Langues officielles et ministre responsable de DEC

« Notre mission, en tant que laiterie indépendante des Laurentides, est de satisfaire aux besoins caractéristiques de nos clients avec des produits locaux, traditionnels et de qualité. Nous fondons nos actions sur le respect, la rigueur, l'intégrité et la transparence. L'implication du comité de direction et surtout de chaque employé(e) nous permet d'atteindre des normes de qualités élevées. Nous sommes fiers de pouvoir compter sur la participation et l'implication de DEC pour nous soutenir et surtout pour participer à la croissance de l'entreprise. La Laiterie des trois vallées est un fleuron régional qui fait rayonner Mont-Laurier au-delà des limites de la région.

Daniel Gauthier, directeur général, Laiterie des trois vallées

Faits en bref

L'annonce d'aujourd'hui est faite au nom de l'honorable Mélanie Joly , ministre du Développement économique et des Langues officielles et ministre responsable des six agences de développement régional, dont DEC.

, ministre du Développement économique et des Langues officielles et ministre responsable des six agences de développement régional, dont DEC. Les fonds ont été consentis en vertu du programme Croissance économique régionale par l'innovation de DEC. Ce programme s'adresse aux entrepreneurs qui misent sur l'innovation pour faire croître leur entreprise et la rendre plus compétitive, de même qu'aux acteurs économiques régionaux qui contribuent à créer un environnement entrepreneurial propice à l'innovation et à une croissance pour tous, dans toutes les régions.

DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Fort de ses 12 bureaux d'affaires, DEC est présent pour accompagner les entreprises, les organismes d'appui et les régions du Québec vers l'économie de demain.

Restez branchés

Suivez DEC sur les réseaux sociaux

Consultez les nouvelles de DEC

SOURCE Développement économique Canada pour les régions du Québec

Communiqué envoyé le 17 novembre 2020 à 15:30 et diffusé par :