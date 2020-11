Un pavillon d'accueil à Lac-Delage pour les adeptes de vélo de montagne





QUÉBEC, le 17 nov. 2020 /CNW Telbec/ - La vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Mme Geneviève Guilbault, est heureuse d'annoncer que le Secrétariat à la Capitale-Nationale (SCN) soutient financièrement Empire 47 ÉcoSentiers Villégiature (E47), à hauteur de 30 000 $, pour la construction d'un pavillon d'accueil touristique.

Créé en 1984, E47 est un centre de plein air situé à Lac-Delage qui gère et développe un réseau de sentiers écotouristique, principalement pour le vélo de montagne et le vélo à roues surdimensionnées (fatbike).

E47 a réalisé une année record l'an dernier avec quelque 16 000 visiteurs locaux, provinciaux et internationaux. Pour l'année 2019-2020, il s'agit d'une augmentation de 300 % de locations journalières, ce qui justifie grandement la nécessité de construire un pavillon qui permettra d'accueillir adéquatement les nombreux adeptes de vélo.

Cet appui du SCN vient consolider l'offre touristique régionale et les efforts déployés par les membres de l'association Québec destination vélo de montagne pour attirer les adeptes et faire de la région de la Capitale-Nationale une destination de prédilection pour pratiquer le vélo de montagne, même en hiver.

Citations :

« Notre région de la Capitale-Nationale est reconnue pour la richesse de ses activités extérieures. Je me réjouis que votre gouvernement offre à E47 la possibilité d'améliorer ses infrastructures avec la construction d'un pavillon d'accueil, qui bonifiera notre offre récréotouristique locale. Je suis persuadée que les adeptes de vélo de montagne apprécieront ce nouveau service offert à Lac-Delage. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« Nous possédons une grande richesse dans la circonscription de Chauveau : la nature est omniprésente. On y trouve des paysages exceptionnels, des routes et des sentiers incroyables, une nature qui mérite qu'on la découvre! J'invite les gens de Québec à nous visiter et à venir tenter l'expérience du vélo de montagne en hiver à Lac-Delage. Nous sommes fiers de nos installations et de voir d'aussi près la croissance d'un marché récréotouristique prometteur. »

Sylvain Lévesque, député de Chauveau

« Je connais bien l'entreprise E47 et je remercie les nombreux bénévoles qui partagent sa passion. Les gens d'ici croient en son potentiel de développement et font partie de son succès. Nous sommes tous et toutes ravis par cette belle annonce. C'est motivant de voir les entreprises de chez nous réussir aussi bien et recevoir un encouragement considérable de la part du gouvernement. »

Claude Lebel, préfet de la MRC de la Jacques-Cartier

Faits saillants :

Le SCN appuie E47 pour la construction et l'installation d'un petit pavillon d'accueil modulaire afin de recevoir la clientèle touristique pour la saison hivernale.

Le projet de développement global comprend également l'aménagement d'une billetterie extérieure, un tableau d'affichage électronique, des annexes pour les équipements, l'atelier et la patrouille.

La subvention octroyée par le SCN provient du Programme d'appui aux actions régionales. Celui-ci est doté d'une enveloppe annuelle de 10 millions de dollars et vise à soutenir la réalisation de projets qui permettent de favoriser la vitalité des communautés, l'attraction et le rayonnement de la Capitale-Nationale.

