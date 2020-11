AVIS AUX MÉDIAS - Annonce de nouvelles mesures pour soutenir l'industrie touristique

La ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, invite les représentantes et les représentants des médias à une conférence de presse au cours de laquelle sera dévoilée une nouvelle série de mesures pour soutenir l'industrie touristique. Date : Le...

La Centrale des syndicats démocratiques (CSD) dénonce la fermeture prolongée des établissements de l'industrie touristique et culturelle, des hôtels et des restaurants et demande l'intervention du gouvernement pour qu'il vienne en aide à ces secteurs...