Programme ClimatSol-Plus - Le gouvernement du Québec accorde près de 246 000 $ à la Municipalité de Saint-Raphaël pour la réhabilitation d'un terrain qui permettra la construction d'une clinique médicale

SAINT-RAPHAËL, QC, le 17 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Une aide financière de 246 000 $ est accordée par le gouvernement du Québec à la Municipalité de Saint-Raphaël dans le cadre du programme ClimatSol-Plus - Volet 2, pour la réhabilitation du terrain situé au 359, boulevard Saint-Pierre.

C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui la députée de Bellechasse, Mme Stéphanie Lachance, au nom du ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, M. Benoit Charette. Cette contribution au projet de réhabilitation des sols de la Municipalité de Saint-Raphaël représente 31 % du coût des travaux admissibles, estimé à 784 459 $.

La subvention accordée permettra de réhabiliter le terrain occupé successivement depuis les années 1960 par un commerce de vente de voitures usagées, un commerce de pneus équipé d'un poste de distribution d'essence, un atelier de peinture et de débosselage et un centre communautaire. Une fois la décontamination du site pollué par des métaux effectuée, il pourra accueillir une clinique médicale privée.

Dans le cadre de son projet, la Municipalité devra utiliser un système de traçabilité des sols contaminés excavés. Cette mesure importante permettra d'éviter que les sols contaminés ne se retrouvent dispersés dans des lieux non autorisés, ce qui pourrait engendrer des impacts néfastes sur la santé ou sur l'environnement.

Le programme ClimatSol-Plus a pour objectif de donner une seconde vie à des terrains contaminés. Il vise plus particulièrement à dynamiser des milieux urbains existants par le recours à de meilleures pratiques d'aménagement du territoire. Son volet 2 est financé par des crédits additionnels accordés au ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC). Il facilite la décontamination des terrains à fort potentiel de développement économique.

Citations :

« Les projets de décontamination soutenus par ClimatSol-Plus démontrent qu'il est possible d'allier développement social et développement durable. La réhabilitation du terrain situé à Saint-Raphaël l'illustre bien, sachant que la construction de la clinique médicale permettra de bonifier l'offre de services de proximité. De plus, le projet contribuera à l'atteinte de nos objectifs en matière de lutte contre les changements climatiques en densifiant la trame urbaine, en limitant les transports et en réutilisant des terrains situés au coeur des villes. Tout le monde y gagne! »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques et ministre responsable de la région de Laval

« Le site visé pourra être débarrassé des métaux et débris de carcasses de voitures qui contaminent son sol pour laisser la place à une clinique médicale. Cette clinique viendra combler le vide laissé sur la route 281 depuis le départ à la retraite du docteur Gilles Roy en 2019, et bénéficiera aussi aux résidents des municipalités voisines situées sur cet axe. C'est donc une très belle nouvelle, d'autant plus que le projet combine l'ajout d'un service de santé à un effort de développement durable. Je félicite la Municipalité de Saint-Raphaël pour cette initiative! »

Stéphanie Lachance, députée de Bellechasse

« Je suis satisfait de cette subvention accordée à notre projet de décontamination d'un terrain. Cette contribution du gouvernement facilitera la réalisation d'un projet qui permettra de mieux desservir notre population et celle des municipalités avoisinantes, avec des services liés à la santé qui contribueront au mieux-être de tous. »

Gilles Breton, maire de Saint-Raphaël

Faits saillants :

Les projets soumis dans le cadre du programme ClimatSol-Plus doivent notamment contribuer à la démarche locale de développement durable et à l'atteinte des objectifs suivants :

Réhabiliter des terrains contaminés;

Créer des conditions favorables à la densification du tissu urbain sur les territoires situés à l'intérieur du périmètre d'urbanisation;

Favoriser l'utilisation de technologies de traitement éprouvées pour la décontamination des sols.

www.environnement.gouv.qc.ca/programmes/climatsol-plus/.

