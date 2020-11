SANY au bauma CHINA 2020





BEIJING, 17 nov. 2020 /CNW/ - Sany présentera un vaste choix d'équipements, de technologies et de services au bauma CHINA 2020 du 24 au 27 novembre, au Shanghai New International Expo Center (SNIEC). En tant que foire commerciale de premier plan pour l'industrie des machines destinées à la construction d'immeubles et de routes en Asie, le bauma CHINA 2020 accueillera 3 350 exposants et devrait attirer plus de 220 000 visiteurs.

L'aire d'exposition SANY comprend un pavillon d'exposition intérieur (SNIEC Hall E3) et un pavillon extérieur (D08), occupant un espace total de plus de 8 000 mètres carrés. Au total, 81 machines seront exposées, dont plus de la moitié sont des nouveaux modèles, représentant le portefeuille diversifié de produits de l'entreprise, 29 sont configurées pour le marché étranger, et plus de 20 sont des modèles électrifiés, dont des excavatrices électriques, des camions pompe à béton électriques, des camions-bétonnières électriques, des camions gros porteurs électriques pour l'industrie minière, des bitumeuses électriques, des chariots gerbeurs à fourche télescopique électriques, des chariots électriques pour conteneurs vides, ce qui démontre la mondialisation des entreprises et sa stratégie de mobilité électrique.

Outre l'exposition sur le terrain, Sany organisera un spectacle en direct en ligne pour resserrer les liens avec les collègues, les partenaires et les clients, qu'ils soient existants ou à venir, locaux ou mondiaux, dans une situation difficile imprévisible. La page en direct est maintenant disponible avec des jeux de mise en condition : https://www.sanyglobal.com/feature/bauma-china-2020/

Le premier spectacle en direct de Sany débutera le 24 novembre et se poursuivra le 25, ce qui permettra à un public mondial d'accéder à tous les contenus utiles. L'évènement en ligne comprendra les machines récemment lancées par Sany, les technologies de pointe, une super promotion, des débats d'experts, la visite en RV et de nombreuses autres activités. De plus, toutes sortes de prix amusants seront envoyés au public par tirage au sort, garantissant une participation délicieuse et agréable.

