Alliances pour la solidarité - Le ministre Jean Boulet souligne le lancement de l'appel de projets visant à lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale dans quatre MRC de la région de Lanaudière





QUÉBEC, le 17 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, souligne le lancement de l'appel de projets de la Table des préfets de Lanaudière ciblant les territoires des MRC de D'Autray, L'Assomption, Joliette et Montcalm. Jusqu'en 2023, la Table des préfets de Lanaudière disposera d'une somme de 6 063 249 $ issue du Fonds québécois d'initiatives sociales (FQIS) pour mettre en place des projets dans le cadre de l'Alliance pour la solidarité, en collaboration avec le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale. Une somme de 3 896 784,86 $ est toujours disponible pour de nouvelles initiatives sur ces quatre territoires de MRC.

Les sommes disponibles visent à soutenir financièrement des initiatives intervenant à la fois sur les causes et les conséquences de la pauvreté et de l'exclusion sociale. Les projets soumis devront obligatoirement être en lien avec les priorités locales définies au cours des derniers mois par les partenaires de chacune des MRC. Les projets touchant plus de 50 % de la population ou quatre territoires de MRC et plus devront être en lien avec les priorités régionales. Les projets déposés devront débuter en avril 2021 et se terminer au plus tard le 31 mars 2023.

Parmi les initiatives admissibles sur ces quatre territoires de MRC, ainsi qu'au régional, on compte notamment des projets qui contribuent à augmenter l'accès à des services de santé physique et mentale, à favoriser l'intégration des personnes immigrantes sur le marché du travail, à accroître la réussite éducative des jeunes Lanaudois et à offrir des types d'habitation diversifiés et en adéquation avec les besoins et les réalités des personnes vulnérables.

« Dans ce contexte de crise sanitaire sans précédent, votre gouvernement a d'autant plus à coeur la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale. J'invite tous les organismes locaux et régionaux à répondre en grand nombre à l'appel de projets de la Table des préfets de Lanaudière. Grâce aux Alliances pour la solidarité, nous réitérons notre confiance envers les acteurs locaux et régionaux, qui sont les mieux placés pour connaître les besoins exprimés par les personnes les plus vulnérables de nos communautés. Ensemble, contribuons à resserrer les mailles du filet social de la région de Lanaudière pour rendre notre société plus juste et inclusive! »

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie

« La pauvreté et l'exclusion sociale font, malheureusement, partie du quotidien de trop de Lanaudoises et Lanaudois. Les projets visés par l'appel de projets de la Table des préfets de Lanaudière contribueront à améliorer les conditions de vie de nos concitoyennes et concitoyens les plus vulnérables. Ce financement a pour objectif de soutenir nos organismes locaux et régionaux : en effet, ils sont les mieux placés pour créer des projets novateurs qui correspondent aux besoins et à la réalité des Lanaudois. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

Les Alliances pour la solidarité sont des ententes conclues entre le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et des organismes désignés à titre de mandataires par les élus locaux.





Les Alliances pour la solidarité répondent à un des objectifs du Plan stratégique 2019-2023 du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, soit d'augmenter la participation sociale des individus et la mobilisation des partenaires en matière de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale.

