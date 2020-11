TYAN présente dans le cadre de SC20 des plateformes de serveurs IA et HPC utilisant des processeurs Intel® Xeon® Scalable de 2e génération





TYAN®, un fabricant et concepteur de plateformes de serveurs de premier plan et une filiale de MiTAC Computing Technology Corporation, présente une vaste gamme de plateformes de serveurs IA et HPC (calcul haute performance) de tailles 1U, 2U et 4U, optimisées pour les marchés des entreprises et des centres de données, à l'occasion de l'événement virtuel SC20 qui se tient jusqu'au 19 novembre .

« L'expansion spectaculaire de la quantité de données existantes fait entrer le calcul haute performance dans un nouveau domaine. Les technologies comme l'intelligence artificielle et l'analyse de données deviennent plus accessibles pour les entreprises », a déclaré Danny Hsu, vice-président de l'unité commerciale TYAN de MiTAC Computing Technology Corporation. « L'offre unique de TYAN de plateformes HPC et IA alimentées par des processeurs Intel® Xeon® Scalable de 2e génération aide les clients professionnels et dans les centres de données à exécuter leurs charges de travail modernes, de manière efficace et efficiente, à mesure qu'ils poursuivent la numérisation de leurs activités. »

Une conception permettant d'optimiser les performances pour le HPC et l'IA

Les plateformes de serveurs HPC de TYAN fonctionnent avec des processeurs Intel Xeon Scalable de 2e génération intégrant la technologie Intel® Deep Learning Boost et la technologie de mémoire persistante Intel® Optanetm DC qui fournissent une excellente base pour un large éventail d'applications de HPC et d'IA. Le modèle Thunder HX FT83-B7119 offre une large bande passante CPU-vers-GPU permettant différentes charges de travail parallèles. Le système 4U offre 10 emplacements PCIe x16 double largeur pour le déploiement de processeurs graphiques, une carte réseau x16 simple largeur et jusqu'à 3 To de mémoire DDR4. La capacité de stockage offre soit douze baies SATA 6G 3,5" soit huit baies SATA plus quatre baies NVMe U.2 avec support de lecteur échangeable à chaud ne nécessitant pas d'outil, conçu pour faciliter l'entretien.

Le modèle Thunder HX FT77D-B7109 avec deux connecteurs de taille 4U offre 8 emplacements PCIe x16 double largeur et prend en charge des charges de travail massivement parallèles comme le calcul scientifique et l'analyse vidéo en temps réel. Le modèle Thunder HX FT48T-B7105 est un design pour poste de travail sur pied 4U prenant en charge 5 emplacements PCIe x16 double largeur et fournissant un maximum d'E/S aux utilisateurs intensifs professionnels pour le rendu 3D et le traitement d'image. Le modèle Thunder HX GA88-B5631 est un serveur haute densité à haute performance dans un châssis 1U à connecteur unique prenant en charge 12 emplacements DIMM et 4 emplacements PCIe x16 double largeur destiné aux applications d'apprentissage automatique et d'intelligence artificielle.

Parmi les autres plateformes HPC présentées figurent le modèle Thunder SX TN76-B7102, un serveur 2U prenant en charge 2 emplacements PCIe x16 double largeur, 24 emplacements DIMM DDR4 et douze baies de lecteur 3,5" échangeables à chaud destiné à la virtualisation et aux bases de données en mémoire, et le modèle Thunder CX GT24E-B5556, basé sur des processeurs Intel® Xeon® E-2200, un serveur 1U optimisé pour les applications de jeu à la demande rentables prenant en charge jusqu'à 4 emplacements DIMM DDR4, 1 emplacement PCIe x16 double largeur et deux ports Ethernet 10GBase-T.

Veuillez cliquer ici pour de plus amples informations au sujet de l'événement virtuel SC20 de TYAN.

Ressources de soutien :

Veuillez regarder cette vidéo concernant les serveurs à processeurs Intel Xeon Scalable TYAN de 2e génération conçus pour optimiser le HPC et l'IA.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 17 novembre 2020 à 13:05 et diffusé par :