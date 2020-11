Jetcraft publie des prévisions sur 5 ans du marché des avions d'occasion enrichies d'informations sur les clients





Jetcraft, le leader mondial du négoce d'avions d'affaires, publie des prévisions sur 5 ans du marché des avions d'affaires d'occasion qui incluent pour la première fois des données historiques sur les transactions passées de la Société, ainsi que des informations sur la clientèle.

Ces récentes prévisions indiquent que, malgré les difficultés qui ont surgi cette année, le volume et la valeur des transactions d'avions d'occasion reviendront à une croissance régulière au cours de la période considérée, pour atteindre 2 271 transactions d'une valeur annuelle de 11,1 milliards de dollars d'ici 2024.

Jahid Fazal-Karim, propriétaire et président du conseil d'administration de Jetcraft, a déclaré: «La pandémie de Covid-19 a affecté de nombreux secteurs, y compris le nôtre. Cependant, l'aviation d'affaires a commencé à se redresser et la réduction de l'activité des vols commerciaux représente pour le secteur une réelle opportunité d'élargir davantage sa base de clientèle et d'assurer sa prospérité à long terme.»

«Nos prévisions pour cette année se concentrent uniquement sur le marché de l'occasion, un domaine où Jetcraft est particulièrement fort et qui est rarement pris en compte dans les autres rapports sectoriels. Nos prévisions montrent que l'aviation d'affaires a commencé à se stabiliser après le choc provoqué par la pandémie et, pour les cinq prochaines années, nous tablons sur 10 183 transactions d'avions d'occasion représentant une valeur de 48,8 milliards de dollars.»

Les prévisions de Jetcraft mettent en évidence que les tendances de l'activité commerciale internationale sont de bon augure pour la croissance du secteur. Malgré une activité temporairement réduite en 2020, l'Organisation mondiale du commerce prévoit que le volume des échanges commerciaux rebondira en 2021. L'augmentation du nombre de personnes très fortunées (UHNWI, pour «ultra-high net worth individuals»), qui devrait croître de 5% par an jusqu'en 2024, est également un facteur clé des transactions d'avions d'affaires.

Fazal-Karim poursuit: «Nos perspectives précédentes prévoyaient un ralentissement. Bien qu'il ait eu lieu plus tôt que nous ne le pensions, nous y étions préparés et, de ce fait, nous nous trouvons dans une position plus solide qu'en 2008. Nous avons vu notre secteur reprendre rapidement de l'élan et je suis confiant dans sa reprise, notamment grâce au nombre plus élevé de primo-accédants conscients de la valeur de l'aviation d'affaires et à l'apparition de nouvelles plateformes qui continuent de faciliter l'accessibilité.»

C'est la première fois que les prévisions de marché de Jetcraft, qui s'appuient sur près de 60 années d'expérience du secteur, incluent des données sur les transactions passées et des informations sur les clients, offrant ainsi un regard exceptionnel sur le comportement des acheteurs.

Et Fazal-Karim de conclure: «Nous prévoyons une augmentation continue des transactions concernant les gros jets, mais à un rythme plus lent que les années précédentes. Les données transactionnelles de Jetcraft montrent que les gros jets représentent une part importante des achats réalisés par de jeunes acheteurs et que les acheteurs UHNWI sont plus susceptibles que les entreprises et les gouvernements d'investir dans ce segment d'aéronefs. Ces tendances démontrent sans conteste le potentiel de la catégorie des gros jets qui est vouée à une croissance à long terme.»

«Dans le contexte actuel, il est certainement plus difficile de prédire l'avenir: c'est pourquoi je suis particulièrement fier cette année de partager à nouveau ces perspectives annuelles sur notre secteur.»

La version intégrale des Prévisions 2020-2025 de Jetcraft pour le marché des avions d'affaires d'occasion est disponible à l'adresse https://www.jetcraft.com/knowledge/market-forecast/.

Les graphiques liés au rapport, des images haute résolution et des interviews sont disponibles sur demande.

