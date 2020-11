Mavenir nomme Vishant Vora au poste de président des opérations et services gérés mondiaux





Mavenir, unique fournisseur de logiciels de réseau de bout en bout destinés aux réseaux 4G/5G dans l'ensemble du secteur, annonce la nomination de Vishant Vora au poste de président des opérations clients et services gérés mondiaux, dans le cadre duquel il dirigera les opérations commerciales de bout en bout mondiales de Mavenir, notamment la conception de réseaux, les lancements et déploiements, les services d'intégration de solutions et systèmes, les services gérés et les initiatives stratégiques connexes.

« Je suis ravi d'accueillir Vishant chez Mavenir. Il a dirigé le déploiement et la gestion de réseaux mobiles à grande échelle. Il apportera une attention particulière à la direction de nos activités opérationnelles, et sera également responsable de diriger et stimuler la croissance de nos déploiements de réseaux cloud natifs basés sur O-RAN de bout en bout, ainsi que de notre activité axée sur les services gérés », a déclaré Pardeep Kohli, PDG de Mavenir.

« Je suis ravi de rejoindre Mavenir en cette période passionnante », a déclaré Vishant. « Grâce à son large portefeuille ainsi qu'à ses technologies innovantes, Mavenir est idéalement positionnée pour permettre aux opérateurs de concrétiser les promesses de la 5G, et je me réjouis de faire partie de Mavenir en cette période cruciale. »

Vishant rejoint Mavenir en provenance de Vodafone Group, où il occupait le poste de directeur technologique de Vodafone Idea en Inde, en charge de la stratégie, des employés, du budget et de la délivrance globale de tous les aspects technologiques de l'entreprise. Vishant a joué un rôle déterminant dans l'intégration de Vodafone et Idea en 2017, notamment en pilotant l'intégration post-fusion des deux entreprises, ainsi qu'en transformant l'entreprise en direction d'un opérateur télécom numérique prêt pour la 5G.

Vishant sera basé au siège social de Mavenir à Richardson, au Texas, et relèvera de Pardeep Kohli, PDG de Mavenir, à compter du 16 novembre 2020.

À propos de Mavenir :

Mavenir est le seul fournisseur de solutions logicielles de réseau cloud natives et de bout en bout, dans l'ensemble du secteur. Spécialisé dans l'accélération de la transformation des réseaux logiciels, et la redéfinition de l'économie de réseau pour les fournisseurs de services de communication (FSC), en offrant un portefeuille exhaustif de produits de bout en bout, à travers toutes les couches de la pile d'infrastructure de réseau. Des couches d'application/de service 5G au coeur du paquet et aux RAN, Mavenir ouvre la voie aux solutions de mise en réseau évoluées et cloud natives, offrant des expériences innovantes et sécurisées aux utilisateurs finaux. Tirant parti des innovations à la pointe du secteur, telles que VoLTE, VoWiFi, Advanced Messaging (RCS), Multi-ID, vEPC et Virtualized RAN, Mavenir accélère la transformation des réseaux pour plus de 250 clients FSC dans plus de 120 pays, desservant en tout plus de 50 % des abonnés dans le monde.

Nous accueillons à bras ouverts les architectures technologiques et les modèles d'entreprise innovants et disruptifs qui favorisent l'agilité, la souplesse et la rapidité des services. Grâce à des solutions qui propulsent l'évolution NFV pour arriver à une économie à l'échelle du Web, Mavenir propose des solutions aux FSC pour réduire les coûts, générer des revenus, et protéger lesdits revenus. En savoir plus sur mavenir.com

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 17 novembre 2020 à 12:15 et diffusé par :