Xinhua Silk Road : L'intelligence artificielle favorise la coopération entre la Chine et l'ANASE et aide à exploiter les occasions de marché





BEIJING, 17 nov. 2020 /CNW/ -- L'intelligence artificielle (IA) est considérée comme une force importante dans le cadre de la coopération entre la Chine et l'ANASE dans des domaines tels que la construction d'infrastructures, l'économie numérique et le développement axé sur l'innovation, contribuant ainsi à exploiter des occasions de marché considérables, selon les participants du deuxième sommet Chine-ANASE sur l'IA qui s'est tenu du 13 au 15 novembre à Nanning, dans la région autonome de Guangxi Zhuang, au sud de la Chine.

Comme les états membres de l'ANASE accordent une grande attention à la construction d'infrastructures, et que la géoinformation et la cartographie sont des conditions préalables à la construction d'infrastructures, la Chine et l'ANASE accordent une grande valeur à la coopération en matière de géoinformation et de cartographie. Les spécialistes de l'industrie ont prédit que l'ampleur de la coopération entre la Chine et l'ANASE en matière de géoinformation et de cartographie dépassera les 10 milliards de dollars américains au cours des cinq prochaines années. Dans ce contexte, la technologie de l'IA, qui est l'une des tendances en matière de géoinformation et de cartographie, devrait promouvoir la coopération en matière d'infrastructures entre la Chine et l'ANASE.

L'économie numérique est également un domaine important de la coopération entre la Chine et l'ANASE. La valeur des technologies numériques de l'ANASE devrait atteindre 625 milliards de dollars américains d'ici 2030, selon le plan directeur sur la connectivité de l'ANASE 2025.

La Chine intensifiera sa coopération avec l'ANASE dans les domaines de l'économie numérique, notamment en promouvant l'application des technologies numériques telles que l'IA et l'impression 3D dans la prévention et le contrôle des épidémies, en soutenant la transformation numérique des industries et en promouvant le développement de villes intelligentes, selon l'initiative Chine-ANASE sur l'établissement d'un partenariat pour l'économie numérique.

Les entreprises concernées ont apporté leur contribution à la coopération entre la Chine et l'ANASE dans le domaine de l'économie numérique. Par exemple, le géant chinois de la technologie Huawei continuera d'aider la Thaïlande à construire une plateforme numérique ciblée pour l'ANASE et à faciliter la mise en oeuvre de la stratégie 4.0 de la Thaïlande en appliquant de nouvelles technologies et de nouveaux modèles de marché dans le pays, a déclaré Abel Deng, PDG de Huawei Technologies (Thaïlande).

En outre, l'IA devrait apporter des avantages au développement novateur. En tirant parti des applications Internet et des plateformes d'innovation Chine-ANASE sur la base de la construction conjointe d'un système d'IA, d'un centre de mégadonnées, d'un centre informatique intelligent, etc., des échanges universitaires liés à l'IA, de la recherche et du développement en matière de technologie, du partage de brevets et de la formation de talents peuvent être réalisés, a déclaré Lu Dongliang, président de China-ASEAN Information Harbor Co, Ltd, ajoutant que le fonds de coopération Lancang-Mekong a été bâti sur cette idée.

La Chine est le plus important partenaire commercial de l'ANASE depuis 10 ans. Les entreprises chinoises ont investi plus de 100 milliards de dollars américains dans l'ANASE, créant ainsi plus de 100 000 emplois pour les résidents locaux.

Lien vers l'article original : https://en.imsilkroad.com/p/317625.html

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1336010/Xinhua_Silk_Road.jpg

SOURCE Xinhua Silk Road

Communiqué envoyé le 17 novembre 2020 à 11:47 et diffusé par :