Marie-Hélène Nolet nommée chef de l'exploitation de Desjardins Capital





MONTRÉAL, le 17 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Marie-Claude Boisvert, première vice-présidente, Services aux entreprises chez Desjardins est fière d'annoncer la nomination de Marie-Hélène Nolet au poste de chef de l'exploitation de Desjardins Capital, le gestionnaire du fonds Capital régional et coopératif Desjardins. Mme Nolet entrera en fonction le 5 janvier 2021 et prendra le relais d'Yves Calloc'h qui assure présentement l'intérim du poste.

Titulaire d'un baccalauréat en commerce, concentration finance et entrepreneuriat, de l'Université McGill et détentrice du titre de CFA, Mme Nolet possède une impressionnante feuille de route acquise ici et à l'étranger. Elle a à son actif de nombreuses réalisations marquantes en matière de gouvernance d'entreprises, d'investissements en capital de risque, de même qu'en fusions et acquisitions. Au cours des 15 dernières années, elle s'est démarquée à la BDC où, depuis 2019, elle agit à titre de vice-présidente, Stratégie et support aux programmes, Services-conseils. Très active dans la communauté, Mme Nolet a notamment joué un rôle important dans la création du Groupe de Montréal, un forum mondial de banques de développement consacré aux micros, petites et moyennes entreprises.

« Je veux d'abord remercier Yves Calloc'h qui a assuré avec professionnalisme et rigueur l'intérim du poste, a déclaré Marie-Claude Boisvert, première vice-présidente, Services aux entreprises chez Desjardins. Leader passionnée, Marie-Hélène Nolet sait rallier ses équipes autour d'objectifs communs et faire en sorte que chacun y contribue pleinement. Son arrivée à la barre de Desjardins Capital va permettre à cette composante stratégique du Mouvement Desjardins d'atteindre de nouveaux sommets. Dans le contexte actuel de relance de nombreuses entreprises touchées par la pandémie, Desjardins Capital représente en effet un levier plus pertinent que jamais pour valoriser, accompagner et garder les PME au Québec. »

« Je suis extrêmement fière de me joindre à Desjardins Capital et je souscris entièrement dans sa mission, a fait savoir Marie-Hélène Nolet. En effet, je crois en l'importance de soutenir les PME et les coopératives du Québec dans leur croissance et, par conséquent, de soutenir le dynamisme des collectivités. Ce sera un privilège de soutenir l'équipe et nos partenaires dans la pérennité de nos entreprises. »

À propos de Desjardins Capital

Fort d'une expertise de près de 45 ans, Desjardins Capital a pour mission de valoriser, accompagner et garder les PME au Québec. Avec des actifs sous gestion de 2,6 milliards de dollars, Desjardins Capital participe à la pérennité de 535 entreprises, coopératives et fonds évoluant dans divers secteurs d'activité et issus de toutes les régions du Québec. En plus de contribuer à maintenir et créer plus de 80 000 emplois, cette composante du Mouvement Desjardins offre aux entrepreneurs un accès à un large réseau d'affaires permettant d'appuyer la croissance de leurs entreprises. Pour plus de renseignements, visitez notre site Web ou consultez notre page LinkedIn.

