Félicitations aux lauréats des Trophées du numérique!

QUÉBEC, le 17 nov. 2020 /CNW Telbec/ - L'Université TÉLUQ félicite les lauréats de la 3e édition des Trophées du numérique, un concours ouvert à la francophonie qui s'est clôturé le 2 novembre lors du colloque virtuel Numérique 2020 | Journées du numérique en enseignement supérieur. Parmi les sept récipiendaires, deux proviennent de la France et cinq du Québec.

Ce concours unique récompense les meilleurs projets pédagogiques alliant usage de technologies, outils et approches numériques. C'est l'occasion de reconnaître le savoir-faire de précurseurs qui, par leurs réalisations, favorisent ou améliorent les apprentissages de publics de tous âges.

Pour la directrice générale de l'Université TÉLUQ, Lucie Laflamme, « nous pouvons être fiers de la richesse et de la créativité du milieu de l'enseignement. Par le grand nombre de projets présentés et leur originalité, il est inspirant de voir combien ses acteurs débordent d'ingéniosité pour adapter leurs pratiques pédagogiques aux réalités de la formation à distance. Félicitations à tous les candidats! »

Les lauréats 2020

Milieu de l'enseignement supérieur collégial/universitaire

Audrey Bistodeau et Martin Dubuc, professeurs à l'UQTR

Bienvenue à Virtual'Or, première ville numérique! La ludification d'un cours en ligne en comptabilité de base pour gestionnaires.



Prix du ministère de l'Enseignement supérieur (bourse de 5 000 $)

Nadia Paquet et Jean-François Huard, professeurs au Cégep de Thetford

La réalité virtuelle au service de la santé et de la sécurité en technologie minérale



Milieu de l'enseignement préscolaire/primaire/secondaire

Catherine Vigneault, enseignante de français au Collège Sainte-Anne

Dans l'univers de Boris Vian



Innovation pédagogique

Isabelle Arcoite, sexologue cofondatrice de On SEXplique ça, et Florence Lefebvre, représentante au développement des affaires de Krispii

Krispii parle sexualité avec On SEXplique ça



Milieu grand public

Deborah Elalouf, présidente de Tralalère

Info Hunter



Milieu de la formation en milieu de travail

Stéphane Lavoie, conseiller pédagogique au Campus RÉCIT

Campus RÉCIT, une plateforme de formation pour les enseignants



Coup de coeur du public

Grégory Cornu, fondateur dirigeant chez VR-Alpes

Les Alpes à 360°

L'Université TÉLUQ

Créée en 1972 et composante du réseau de l'Université du Québec, l'Université TÉLUQ est le seul établissement d'enseignement universitaire francophone en Amérique du Nord qui se consacre à la formation à distance. Pionnière et leader de ce mode de formation, elle offre plus de 100 programmes et 400 cours aux premier, deuxième et troisième cycles. Par son accessibilité au savoir, l'Université TÉLUQ permet chaque année à quelque 18 000 étudiants de conjuguer les études universitaires avec leurs projets personnels et professionnels.



