L'édition 2020 du Salon chinois des produits importés de Yiwu ferme ses portes avec plus de 100 000 biens de consommation quotidienne présentés





L'édition 2020 du Salon chinois des produits importés de Yiwu s'est achevé avec succès le 16 novembre 2020. L'événement de 4 jours a attiré près de 1 000 exposants et présenté des objets de 78 pays et régions, parmi lesquels 41 étaient des pays des Nouvelles routes de la Soie, dont la Russie, la Pologne, la Grèce, la Roumanie, la Turquie, l'Inde, la Malaisie, la Thaïlande, l'Iran, le Sri Lanka et l'Arménie.

Couvrant les articles ménagers, les aliments et boissons, l'artisanat, les accessoires et les matériaux de décoration pour la maison, le salon a présenté plus de 100 000 biens de consommation quotidienne venus du monde entier dans cinq pavillons thématiques : Quality Life (Wine & Coffee) (Qualité de vie [vin et café]), Asia Pavilion (Pavillon Asie), Europe Pavilion (Pavillon Europe), Americas-Oceania-Africa Pavilion (Pavillon Amérique-Océanie-Afrique) et Quality Life (Home Decoration Materials) (Qualité de vie [matériaux de décoration pour la maison]).

Pays invité d'honneur, la Russie a fait une présentation complète de son économie, de son artisanat, de sa culture et de son art avec le soutien du Consulat russe de Shanghai, du Centre culturel russe de Pékin et du groupe Russian Export Center.

Cette année, 93 exposants sont venus à Yiwu directement après avoir participé à l'Exposition internationale des importations de Shanghai qui s'est terminée le 10 novembre, un chiffre bien supérieur aux 26 de l'an dernier. Ces exposants ont joué un rôle positif dans la promotion des échanges au Salon des produits importés de Yiwu. Parmi eux, Jacobsens Bakery, le deuxième plus important producteur de biscuits au beurre du Danemark, a rencontré près de 50 acheteurs sur place, bénéficiant d'un effet d'exposition plutôt satisfaisant.

Du fait des répercussions de la pandémie, le nombre d'exposants a connu une légère baisse cette année. Malgré cela, le salon a réussi à attirer 80 000 visiteurs et acheteurs, dont 29 807 acheteurs professionnels. La réunion destinée aux achats, qui a offert des opportunités commerciales en tête-à-tête et des services linguistiques, a réuni 100 fournisseurs et attiré 58 acheteurs.

Pour permettre aux exposants et aux acheteurs de mieux comprendre le secteur des importations de Yiwu et ce qu'il a fait pour promouvoir le commerce d'importation de petites marchandises, le salon a fait le nécessaire pour que 6 385 exposants et acheteurs puissent visiter le centre d'incubation de Yiwu pour les biens importés, permettant des interactions entre le salon et le marché local.

Pour de plus amples renseignements :

Site Internet officiel : http://www.importfair.cn/en

Facebook : https://www.facebook.com/yiwuimportfair/

Instagram : https://www.instagram.com/yiwu_importedfair/

