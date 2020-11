Le SOUK inaugurera un espace design à Place Ville Marie





En plus de sa programmation de conférenciers, le SOUK offrira une expérience de magasinage en ligne réinventée grâce aux rendez-vous virtuels avec les designers et les expert·es SOUK.

MONTRÉAL, le 17 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Pour sa 17e édition, le SOUK est fier d'annoncer les détails entourant SOUK HABITAT à PVM, un espace imaginé pour célébrer et promouvoir la communauté du design de Montréal, en collaboration avec Place Ville Marie. Dans un décor stylé et moderne, niché au 20e étage de 1 PVM, l'espace d'environ 9 300 pieds carrés ouvrira ses portes le 3 décembre prochain, et ce pour une durée d'un an. En raison de la crise sanitaire mondiale, le SOUK a dû repenser son modèle d'affaires et innover pour offrir une expérience sans égal dans un nouvel espace physique au coeur de la ville, en plus de lancer d'un événement virtuel d'un mois pour mettre de l'avant un espace conçu avec soin, comme à la maison, qui représente la quintessence du design montréalais.

SOUK HABITAT à PVM : UN NOUVEL ESPACE DESIGN

Installé dans l'iconique 1 Place Ville Marie, en plein coeur du centre-ville de Montréal, SOUK HABITAT offrira des vues imprenables sur les lieux et monuments les plus emblématiques de la ville. Dans une atmosphère qui rappelle un logis, l'espace conçu par la firme de création montréalaise Machine proposera une expérience de magasinage plus intime, mettant en contexte les produits sélectionnés cette année. En y mettant les pieds, le public aura l'impression de visiter un appartement contemporain décoré d'objets convoités, entre petites pièces design et mobilier. Même s'il ne s'agit pas d'une salle de montre conventionnelle, la clientèle pourra acheter tout ce qui se trouve sur place, grâce à un inventaire à portée de main. Afin d'offrir une expérience des plus sécuritaires, le SOUK permettra au public de réserver leur plage horaire de magasinage à l'avance sur le site du Souk.

De plus, le SOUK et PVM s'engagent à respecter, et demandent à tous les visiteurs de l'espace SOUK HABITAT à respecter, toutes les mesures et directives émises par les autorités sanitaires et gouvernementales en temps de COVID-19 afin de lutter contre la propagation du virus.

« L'arrivée du SOUK Habitat à PVM est un autre bel exemple de l'innovation, de la créativité qui foisonnent à PVM où une multitude d'entreprises convergent déjà, au coeur du centre-ville de Montréal. », a déclaré Nathalie Palladitcheff, présidente et cheffe de la direction d'Ivanhoé Cambridge. « Notre investissement de 200 M$, pour revitaliser l'Esplanade PVM et revoir l'ensemble des services offerts aux locataires, nous permet de conjuguer services haut de gamme à l'expérience inattendue et inégalée du SOUK HABITAT à PVM qui encourage l'achat local et les créateurs du Québec. »

« L'engouement actuel pour l'achat local nous touche ! Le SOUK y dédie ses activités depuis maintenant plus de 17 ans. Cela dit, acheter local ne devrait pas être considéré comme un simple geste d'encouragement ou d'entraide, mais plutôt comme un investissement dans la culture et dans la vitalité de notre communauté. » Azamit, Fondatrice et directrice de la création du SOUK. « Montréal est une ville effervescente et son ADN est constitué de créateurs de toutes sortes. Leur travail marquera l'histoire et deviendra un legs d'importance pour des générations à venir ! », ajoute-t-elle.

SOUK17 : UNE NOUVELLE EXPÉRIENCE DE MAGASINAGE

Cette année, il apparaît plus important que jamais de souligner le travail des designers montréalais. Avec le nouvel espace numérique du SOUK #17, propulsé par Lightspeed, une boutique en ligne mettra en lumière la création locale. Les adeptes de design et la clientèle loyale du SOUK pourront magasiner dans le confort de leur foyer et découvrir des items uniques méticuleusement sélectionnés, entre créations éclectiques, objets du quotidien revisités et éditions limitées exclusives au SOUK.

Des curateurs invités, influents dans le milieu du design et leur communauté, choisiront, grâce à leur oeil aiguisé, des produits triés sur le volet qui les auront marqués par leur concept, leur design ou leur fabrication. Le site web proposera également des thématiques s'inspirant de styles de vie modernes et célébrant l'amour du beau. Bien que l'idée d'intégrer le web à cette nouvelle édition soit exaltante, le SOUK veut s'assurer que la relation entre clientèle et designers si importante à l'événement survive au monde virtuel. C'est pour cette raison que le SOUK a décidé de bonifier son espace numérique en y ajoutant une plateforme interactive, afin que le public puisse entrer en contact avec les designers. En association avec Booxi, un programme intégré de prise de rendez-vous en ligne, le SOUK présente les rendez-vous magasinage virtuels privés avec des expert·es SOUK motivé·es qui pourront offrir des conseils fiables et personnalisés sur les items, produits et designers de cette édition de même que sur la façon de passer une commande. De plus, des rendez-vous virtuels privés avec les designers sont offerts afin de permettre à la clientèle d'en apprendre davantage sur les marques, le processus créatif et les différentes collections. Des webinaires de groupe de 45 minutes avec les designers sont aussi au menu, une façon sympathique de découvrir plus en profondeur l'univers créatif de chacun·e.

CONFÉRENCES CCA 2020

Fort du succès de ce volet l'an dernier, le SOUK #17 présente à nouveau une programmation de conférences et de panels sur le design en collaboration avec le Centre canadien d'architecture (CCA), qui s'allie avec le magazine Dezeen. Les conférences et tables rondes de la 17e édition, chapeautées par le curateur du CCA, Lev Bratishenko, proposeront des discussions autour de l'importance des centres urbains vibrants, de l'avenir du magasinage et des magasins à l'ère des changements, des nouvelles façons de travailler, de l'écoresponsabilité, du pouvoir de l'action communautaire et plus encore. Avec deux conférences et tables rondes par semaine, ainsi que du contenu IGTV exclusif, la programmation promet d'être inspirante et de faire la part belle à l'interaction et à la collaboration. Les conférences et tables rondes présentées à SOUK HABITAT à PVM seront accessibles gratuitement, mais les personnes intéressées devront réserver leur place à l'avance sur le site grâce à l'outil Booxi.



PARTENARIATS

Le SOUK #17 peut compter cette année sur plusieurs partenaires de différents milieux afin de célébrer le design montréalais. Tous et toutes ont uni leurs forces pour assurer une expérience inoubliable et sans accrocs. Le soutien technique de l'espace numérique du SOUK est assuré par Lightspeed et les nouveaux rendez-vous virtuels sont rendus possibles grâce à Booxi. Le SOUK tient également à remercier PVM et Ivanhoé Cambridge pour l'espace HABITAT unique, Réno-Dépôt pour le décor et Destination Centre-Ville pour ses efforts de relance du centre-ville de Montréal. Enfin, le SOUK est fier de s'associer avec la SODEC pour étendre sa portée à tous les coins de la ville et à l'espace virtuel.

Même si 2020 se vit selon un rythme bien différent, SOUK #17 a à coeur l'importance des connexions humaines et du vivre-ensemble. L'événement souhaite maintenir le dialogue et l'échange entre les adeptes de design et les designers grâce à son nouvel espace numérique et à sa nouvelle adresse à PVM.

SOUK - Prise 17 est présenté du mardi 17 novembre au jeudi 17 décembre 2020 au soukmtl.com

SOUK HABITAT à PVM ouvrira officiellement ses portes le jeudi 3 décembre 2020 au 1, Place Ville Marie

#2030, Montréal, Québec H3B 2C4

Boutique en ligne

Cliquez ici pour accéder aux images du SOUK HABITAT À PVM

Credit photo: Francis Rudman

À propos du SOUK

Inauguré en 2003, le SOUK est un marché d'idées incomparable pour les adeptes de design et de beau. En sélectionnant et en présentant des objets exceptionnels qui répondent aux besoins quotidiens de nos modes de vie modernes, le SOUK offre l'occasion unique de nous rapprocher des meilleurs créateurs et créatrices de Montréal.

Souhaitant stimuler une discussion intéressante autour de l'esprit créatif et mettre en lumière les meilleurs talents locaux, le SOUK regroupe une communauté amoureuse du design qui a des choses à raconter. Avec Azamit à sa barre, le SOUK est une plateforme collaborative unique qui imprègne la ville d'un sens artistique et rassemble une tribu raffinée.

À propos d'Ivanhoé Cambridge

Ivanhoé Cambridge développe et investit dans des propriétés, des projets et des sociétés de grande qualité rattachés à l'immobilier, qui façonnent la trame urbaine des villes dynamiques à travers le monde. Elle le fait de manière responsable afin de générer une performance à long terme. Ivanhoé Cambridge s'engage à créer des espaces de vie qui cultivent le bien-être des gens et des communautés, tout en réduisant son empreinte écologique.

Ivanhoé Cambridge investit à l'échelle internationale avec des partenaires stratégiques et des fonds immobiliers d'envergure qui sont des chefs de file dans leurs marchés. Par l'entremise de filiales et de partenariats, elle détient une participation dans plus de 1 000 immeubles, principalement dans les secteurs de l'industriel et de la logistique, des bureaux, du résidentiel et des centres commerciaux. Les actifs immobiliers d'Ivanhoé Cambridge s'élevaient à 64 G$ CA au 31 décembre 2019. Ivanhoé Cambridge est une filiale immobilière de la Caisse de dépôt et placement du Québec (cdpq.com), l'un des plus importants gestionnaires de fonds institutionnels du Canada. Pour plus de renseignements, visitez ivanhoecambridge.com.

