Les Producteurs de grains de l'est du pays ont de grandes attentes pour la réunion des ministres de l'Agriculture





LONGUEUIL, QC, le 17 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Les Producteurs de grains du Québec, l'Atlantic Grains Council et les Grain Farmers of Ontario sont réconfortés par les récents commentaires de la ministre fédérale de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, l'honorable Marie-Claude Bibeau, soulignant la nécessité de modifier le programme Agri-stabilité et d'en discuter à la prochaine réunion des ministres fédéraux, provinciaux et territoriaux (FPT) de l'Agriculture, qui se tiendra les 20 et 27 novembre.

Durant leur récente campagne de sensibilisation auprès du grand public, les Producteurs de grains du Québec, l'Atlantic Grains Council et les Grain Farmers of Ontario ont expliqué clairement qu'il est essentiel de rétablir les anciens paramètres du programme Agri-stabilité, c'est-à-dire de ramener le seuil de déclenchement des paiements à 85 % et d'éliminer la limite de marge de référence, et ce, afin de fournir un soutien accru aux producteurs de grains.

Le programme Agri-stabilité est un programme de gestion des risques de l'entreprise (GRE) qui aide seulement les agriculteurs durant les périodes de grande nécessité et dont les coûts sont partagés par les agriculteurs, les provinces et le gouvernement fédéral. La ministre, Mme Bibeau, a reconnu qu'il est nécessaire de modifier les programmes de GRE.

Récemment, la ministre a déclaré que son objectif est d'en arriver à un consensus parmi les provinces afin de rendre le programme Agri-stabilité plus généreux, plus facile à comprendre et plus équitable entre les différents secteurs agricoles. «?Nous sommes d'accord que le retrait de la limite de marge de référence devrait être la première étape?», a déclaré Mme Bibeau.

Cependant, les groupes de producteurs de grains de l'est du Canada ont rappelé à la ministre que l'élimination de la limite de marge de référence doit être accompagnée par le rétablissement à 85 % du seuil de déclenchement d'Agri-stabilité.

«?En 2013, le programme Agri-stabilité est devenu un programme de soutien non viable pour la majorité des producteurs de grains au Canada, et il en est ainsi depuis. Nous devons être préparés à la prochaine perturbation des marchés et, pour cela, il faut que le seuil de déclenchement des paiements du programme soit à tout le moins rétabli à 85 % et que la limite de marge de référence soit éliminée?», a expliqué M. Christian Overbeek, président des Producteurs de grains du Québec.

«?Nous sommes réconfortés par les commentaires de la ministre Bibeau, qui reconnaît qu'il est nécessaire d'augmenter le seuil et d'éliminer la limite de marge de référence afin de combler les lacunes d'Agri-stabilité, mais nous craignons aussi que si cet avis n'est pas partagé par l'ensemble des provinces, le programme ne sera pas amélioré. Nous ne pouvons faire face à d'autres perturbations sans qu'il y ait des programmes adéquats de protection de nos entreprises?», a affirmé M. Markus Haerle, président de Grain Farmers of Ontario.

«?Pour un producteur de grains de l'est du Canada, à son niveau actuel de 70 %, le seuil de déclenchement du programme Agri-stabilité fournit peu, voire aucun soutien, durant les crises. La réunion FPT représente une occasion unique pour les dirigeants d'assurer la santé et la protection de notre système alimentaire pour les générations à venir. Le soutien de la ministre Bibeau est vital et nous exhortons les provinces à s'entendre pour apporter ces changements tellement nécessaires au programme Agri-stabilité?», a précisé M. Roy Culberson, président chez Atlantic Grains Council.

Selon un rapport d'Agri-Food Economic Systems rendu public en novembre 2020 et intitulé «?AgriStability is in Need of Crucial Reform?» (La réforme du programme Agri-stabilité est cruciale), le rétablissement du seuil de déclenchement du programme Agri-stabilité à 85 % tout en éliminant la limite de marge de référence améliorerait le climat d'investissement pour les producteurs et assurerait la hausse continue de la productivité. L'augmentation du seuil du programme Agri-stabilité ne mine pas les engagements pris par le Canada pour palier la majorité des soutiens agricoles faussant les échanges commerciaux et pour assurer le maintien d'un système répondant aux règles commerciales.

L'élimination de la limite de marge de référence et le rétablissement du seuil à 85 % seraient suffisants comme point de départ. Il s'agirait d'une façon de réduire le nombre croissant de demandes de soutien ponctuelles, à l'instar des programmes aux États-Unis, en encourageant les participants à revenir au programme Agri-stabilité et en donnant aux gouvernements et à l'industrie le temps nécessaire pour proposer une conception à plus long terme des programmes de GRE, afin de bien se préparer à la volatilité et aux perturbations anticipées sur les marchés internationaux.

Voici le lien vers le rapport complet : https://www.pgq.ca/media/655241/gestion-des-risques-traduction-gfo_jm.pdf

Les Producteurs de Grains du Québec, l'Atlantic Grains Council et les Grain Farmers of Ontario représentent plus de 40 000 producteurs de grains et d'oléagineux dans le Canada atlantique, au Québec et en Ontario.

SOURCE Producteurs de grains du Québec

Communiqué envoyé le 17 novembre 2020 à 10:39 et diffusé par :