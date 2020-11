École Entrepreneuriat Québec - Déjà 43 écoles





SHERBROOKE, QC, le 17 nov. 2020 /CNW Telbec/ - C'est avec enthousiasme que le président-directeur général d'Entrepreneuriat Québec, M. Michaël Giguère, a présenté la liste des quelques 43 écoles du réseau École Entrepreneuriat Québec qui assurent la formation professionnelle de Lancement d'une entreprise à travers le Québec.

Selon M. Giguère, « la nouvelle approche du modèle d'affaire - enseignée au sein du programme Lancement d'une entreprise - fait partie des meilleures pratiques de l'entrepreneuriat au Canada et à travers le monde. » Implantés dans toutes les régions du Québec depuis 25 ans, les centres de formation professionnelle affiliés à Entrepreneuriat Québec sont au coeur du développement régional en collaboration avec les MRC.

À cet effet, la récente annonce du gouvernement du Québec des guichets Accès entreprise Québec - qui remplacent les anciens CLD -, ainsi que des « zones d'innovation », permettra de dynamiser l'accompagnement de proximité des entreprises avec nos écoles de formation entrepreneuriale.

Plus que jamais, en cette période de crise sanitaire, le besoin de soutenir l'entrepreneuriat et la relance économique passe par une formation entrepreneuriale optimale. Le programme Lancement d'une entreprise - financé par le gouvernement du Québec et soutenu par une plateforme numérique de pointe -, permet d'ailleurs aux écoles entrepreneuriales de rejoindre les entrepreneurs potentiels dans toutes les régions. « L'annonce d'aujourd'hui d'une image de marque nationale "École Entrepreneuriat Québec" reflète une offre de formation gratuite et de qualité à tous les Québécois », a finalement déclaré M. Giguère.

À propos d'École Entrepreneuriat Québec (ÉEQ)

École Entrepreneuriat Québec est le leader de la formation en entrepreneuriat au Québec. Bénéficiant de 43 écoles au sein des quatre coins du Québec, issues d'un réseau formant près de 5?000 diplômés-entrepreneurs annuellement et dont plus de 50 % sont des femmes et plus de 30 % de personnes issues de l'immigration. En 2020, École Entrepreneuriat Québec a implantée une nouvelle plateforme pédagogique axée sur le modèle d'affaire. Finalement, 57 % des diplômés de la formation Lancement d'une entreprise lancent ou projettent de se lancer en affaire l'année suivant l'obtention de leur diplôme.

À propos d'Entrepreneuriat Québec

Entrepreneuriat Québec est le leader de l'entrepreneuriat au Québec. Avec plus de 40 000 personnes entrepreneures graduées depuis 25 ans, l'organisme à but non lucratif (OBNL) offre notamment le programme Gratitude, ainsi qu'une multitude de services de soutien aux entrepreneurs afin de les accompagner dans leur réalité entrepreneuriale.

Annexe - Liste des 43 École Entrepreneuriat Québec actuelles

École Entrepreneuriat Québec... Municipalité Région ...de La Pocatière La Pocatière Bas Saint-Laurent ...de Rimouski Rimouski Bas Saint-Laurent ...de Rivière-du-Loup Rivière-du-Loup Bas Saint-Laurent ...de Témiscouata-sur-le-Lac Témiscouata-sur-le-Lac Bas Saint-Laurent ...d'Alma Alma Saguenay-Lac-Saint-Jean ...de Dolbeau-Mistassini Dolbeau-Mistassini Saguenay-Lac-Saint-Jean ...de Jonquière Jonquière Saguenay-Lac-Saint-Jean ...de Roberval Roberval Saguenay-Lac-Saint-Jean ...de Charlesbourg Québec Québec-Capitale-nationale ...de Sainte-Foy Québec Québec-Capitale-nationale ...de La Tuque La Tuque Mauricie ...de Saint-Tite Saint-Tite Mauricie ...de Shawinigan Shawinigan Mauricie ...de Trois-Rivières Trois-Rivières Mauricie ...d'Asbestos Asbestos Estrie ...de Coaticook Coaticook Estrie ...de East-Angus East-Angus Estrie ...de Lac-Mégantic Lac-Mégantic Estrie ...de Lennoxville Lennoxville Estrie ...de Magog Magog Estrie ...de Sherbrooke Sherbrooke Estrie ...de Hampstead Montréal Montréal ...de la rue Galt Montréal Montréal ...de Montréal-Nord Montréal Montréal ...de Pierrefonds Montréal Montréal ...de Verdun Montréal Montréal ...du boul. Décarie Montréal Montréal ...du boul. Édouard-Laurin Montréal Montréal ...de Baie-Comeau Baie-Comeau Côte-Nord ...de Forestville Forestville Côte-Nord ...de Carleton Carleton Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine ...des Îles-de-la-Madeleine Îles-de-la-Madeleine Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine ...de Lévis Lévis Chaudière-Appalaches ...de Saint-Anselme Saint-Anselme Chaudière-Appalaches ...de Saint-Georges Saint-Georges Chaudière-Appalaches ...de Thetford Mines Thetford Mines Chaudière-Appalaches ...de Sainte-Rose Laval Laval ...de Deux-Montagnes Deux-Montagnes Laurentides ...de Sainte-Thérèse Sainte-Thérèse Laurentides ...de Saint-Jean-sur-Richelieu Saint-Jean-sur-Richelieu Montérégie ...de Sorel-Tracy Sorel-Tracy Montérégie ...de Valleyfield Valleyfield Montérégie ...de Vaudreuil-Dorion Vaudreuil-Dorion Montérégie

