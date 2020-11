Les dirigeants mondiaux saluent le Fonds pour l'Assainissement et l'Hygiène comme un élément clé pour accroître les investissements





GENÈVE, 17 novembre 2020 /PRNewswire/ -- Le Fonds pour l'Assainissement et l'Hygiène sera essentiel pour accroître considérablement les investissements afin que chacun puisse bénéficier de services d'assainissement, a déclaré la Vice-Secrétaire générale des Nations Unies lors du lancement aujourd'hui du nouveau mécanisme de financement destiné à injecter des milliards de dollars dans le secteur de l'assainissement.

S'exprimant lors du lancement du nouveau Fonds pour l'Assainissement et l'Hygiène, Mme Amina J. Mohammed a décrit l'assainissement et l'hygiène comme « essentiels à la réponse que nous voulons voir, tout d'abord, parce qu'il s'agit de la dignité humaine. Deuxièmement, il s'agit d'une question de santé ».

La pandémie de coronavirus a mis en évidence le rôle fondamental que jouent l'assainissement et l'hygiène pour arrêter la propagation des maladies. Mais elle a également mis en évidence les vastes inégalités qui existent en matière d'accès à l'assainissement, à l'hygiène et à la santé menstruelle.

La Vice-Secrétaire générale a souligné que « l'hygiène de base consistant à se laver les mains et à pouvoir disposer de toilettes accessibles est essentielle [pour développer des communautés saines] à long terme ».

Le Fonds pour l'Assainissement et l'Hygiène cherche à obtenir 2 milliards de dollars au cours des cinq prochaines années afin d'aider les pays à mettre l'assainissement, l'hygiène et la santé menstruelle à la portée de tous.

« Nous savons que l'argent, bien utilisé, a la capacité de générer des changements positifs et durables », déclare Dominic O'Neill, directeur général du Fonds pour l'Assainissement et l'Hygiène. « Ce n'est pas seulement une lutte pour améliorer la santé, c'est un combat pour le respect et les droits humains fondamentaux et pour mettre fin à la stigmatisation ».

L'événement de lancement en ligne a été animé par la journaliste internationale Mme Zeinab Badawi, et est disponible sur le site internet de la SHF et sur sa chaîne YouTube.

Le vice-président du Nigéria, M. Yemi Osinbajo, a également participé au programme de lancement et a déclaré : « Le Fonds pour l'Assainissement et l'Hygiène est, à bien des égards, une bouée de sauvetage. L'une des caractéristiques que j'apprécie particulièrement est qu'il est lié à des résultats mesurables ».

Mme Henrietta Fore, Directrice générale de l'UNICEF, a qualifié l'assainissement et l'hygiène de « grand facteur d'égalisation pour les enfants ».

« Pendant un confinement, comment faire face au fait que votre famille ne dispose pas de toilettes ? C'est particulièrement difficile pour les filles et les femmes. Si tout le monde avait accès à des installations sanitaires et à l'hygiène dans les foyers, dans les écoles, dans les centres de santé et dans les communautés, cela ferait une énorme différence dans notre monde », a-t-elle déclaré.

« Un bon assainissement doit être un bien public. Les gouvernements doivent s'approprier le fait que l'assainissement est leur problème à résoudre et qu'ils ont les moyens de le régler », a ajouté Mme Fore.

Actuellement, la moitié de la population mondiale n'a pas accès à des installations sanitaires gérées en toute sécurité. 620 millions d'enfants fréquentent des écoles qui n'ont pas de toilettes. Une école sur trois n'a même pas de services d'assainissement et d'hygiène de base, et un établissement de soins de santé sur cinq n'a aucun service d'assainissement. Le coût du manque d'assainissement et d'hygiène est estimé à 222 milliards de dollars par an en perte de productivité, en augmentation des dépenses de santé et en production économique.

