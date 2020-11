Appui du gouvernement du Canada à la diversification économique de la péninsule gaspésienne





Développement économique Canada pour les régions du Québec accorde plus de 500 000 $ dans le cadre du démarrage de Popabid et des projets de croissance d'Accès Micro-crédit Gaspésie, de Soudures marine service Tourelle et des Produits Tapp

GASPÉ, QC, le 17 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

La Gaspésie doit continuer de miser sur ses avantages compétitifs régionaux durables et sur l'innovation pour se diversifier de manière stratégique. L'appui à la transition et à la diversification des collectivités demeure une priorité du gouvernement du Canada et c'est pourquoi Accès Micro-crédit Gaspésie, Popabid (9414-4938 Québec inc.), Soudures marine service Tourelle et Les Produits Tapp se voient accorder des appuis totalisant 510 648 $ de la part de DEC.

Cette aide financière a été annoncée aujourd'hui par la députée de Gaspésie?Les Îles-de-la-Madeleine et ministre du Revenu national, l'honorable Diane Lebouthillier. Elle portera d'une part sur l'embauche de ressources spécialisées et des frais d'honoraires professionnels et, d'autre part, sur l'acquisition et l'installation d'équipements de production, qui favorisera la diversification économique au sein de la péninsule.

Les projets appuyés sont aussi variés que leur secteur d'activité respectif : deux offres de services s'en trouveront bonifiées, une plateforme technologique numérique multilingue sera développée et la réponse à une demande croissante sera désormais possible pour une entreprise pionnière dans son domaine. À terme, ces projets auront généré plus de 1,5 million de dollars en investissements. Ils permettront de maintenir 11 emplois et d'en créer trois nouveaux, qui contribueront ainsi positivement au développement économique de la région.

Pour plus de précisions sur les projets et les aides financières, veuillez consulter le document d'information connexe.

Le gouvernement du Canada a pour priorité, entre autres, d'assurer la prospérité des collectivités. C'est pourquoi il appuie les entreprises et organismes dans leurs efforts pour accroître leur productivité, mettre au point de nouveaux produits ou améliorer leurs produits et services existants.

Citations

« Les projets de Popabid, Accès Micro-crédit Gaspésie, Soudures marine service Tourelle et Produits Tapp illustrent la vitalité et la diversité de notre activité économique régionale. Que ce soit dans un contexte de démarrage ou de croissance, ils s'inscrivent dans les priorités du gouvernement du Canada en matière de croissance économique inclusive, d'innovation et de dynamisme régional. C'est inspirant de voir tant de dynamisme au sein de nos entreprises locales, et nous sommes fiers de les appuyer dans leur développement. »

L'honorable Diane Lebouthillier, députée de Gaspésie-Les Îles-de-la-Madeleine et ministre du Revenu national

« Grâce à l'aide financière de DEC, Accès Micro-crédit Gaspésie, Popabid, Soudures marine service Tourelle et Les Produits Tapp pourront soit démarrer leur projet avec assurance, bonifier leur offre de produits ou de services ou acquérir l'équipement nécessaire à la poursuite de leurs activités dans un objectif de croissance. Nous sommes là pour soutenir les entreprises et les organismes de chez nous, leur pérennité, leur compétitivité et leur croissance, et nous sommes là aussi pour assurer de bons emplois aux Canadiennes et aux Canadiens. »

L'honorable Mélanie Joly, députée d'Ahuntsic-Cartierville, ministre du Développement économique et des Langues officielles et ministre responsale de DEC

Faits en bref

L'annonce d'aujourd'hui est faite au nom de l'honorable Mélanie Joly , ministre du Développement économique et des Langues officielles et ministre responsable des six agences de développement régional, dont DEC.

, ministre du Développement économique et des Langues officielles et ministre responsable des six agences de développement régional, dont DEC. Les fonds ont été consentis en vertu du Programme de développement économique du Québec de DEC et du programme Croissance économique régionale par l'innovation de DEC.

DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Fort de ses 12 bureaux d'affaires, DEC est présent pour accompagner les entreprises, les organismes d'appui et les régions du Québec vers l'économie de demain.

