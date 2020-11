Plus du tiers des entrepreneurs souhaitent pouvoir vendre ou prendre leur retraite, mais n'y sont pas préparés : un sondage de KPMG au Canada





La pandémie met en lumière le besoin urgent pour les propriétaires d'entreprise de se doter d'un plan de relève et de transition

TORONTO, le 17 nov. 2020 /CNW/ - En raison de l'incertitude persistante causée par la pandémie de COVID-19, plus du tiers (37 %) des propriétaires d'entreprises sondés au Canada souhaitent pouvoir prendre leur retraite, opérer une transition ou vendre leur entreprise, mais ils n'y sont pas préparés, selon un récent sondage de KPMG au Canada.

« La pandémie de COVID-19 a contraint de nombreux chefs d'entreprise à prendre des décisions difficiles en ce qui a trait aux investissements requis pour gérer la crise et la suite des choses, affirme Yannick Archambault, responsable national du Bureau de gestion familiale de KPMG au Canada. Compte tenu des défis qui se posent actuellement, plus du tiers des répondants souhaitent pouvoir vendre ou assurer la transition de leur entreprise à la génération suivante dès aujourd'hui. »

« Toutefois, ce genre de décisions nécessite une planification rigoureuse, et l'incertitude économique persistante engendrée par la pandémie a accéléré le calendrier normal de planification de ces décisions. Par conséquent, il devient plus pressant aujourd'hui de mettre en place des plans solides et tournés vers l'avenir, ainsi que de consolider les structures de direction et de gouvernance afin de protéger l'entreprise et de faciliter la transition. »

Principales conclusions du sondage :

24 % des répondants qui ne disposent pas d'un plan de sortie, mais qui veulent quitter d'ici un à deux ans, regrettent de ne pas avoir vendu ou assuré la transition de leur entreprise avant la pandémie.

Vendre ou assurer la transition de l'entreprise

« Pour les propriétaires d'entreprises familiales, le degré de préparation de la prochaine génération à assumer le contrôle de l'entreprise constitue un élément clé à considérer lorsqu'on pense à la retraite, souligne M. Archambault. La plupart des propriétaires d'entreprises doivent avoir l'assurance, avant de prendre la décision de vendre ou d'assurer la transition de l'entreprise, que celle-ci est entre bonnes mains avec la prochaine génération ou avec un tiers stratégique. Dans l'ensemble, les résultats de notre sondage révèlent que 28 % des répondants sont prêts à prendre leur retraite ou à vendre leur entreprise, mais se sentent obligés de rester parce que leur successeur n'est pas prêt à diriger l'entreprise. Il peut s'agir ou non d'un membre de la famille qui a été impliqué dans la gestion de l'entreprise. »

« Nous avons également recueilli des témoignages d'entrepreneurs au sujet de l'importance croissante de la technologie, une nouvelle réalité du monde du travail en temps de pandémie. La plupart (78 %) des entrepreneurs ont mentionné que les entreprises doivent passer au numérique afin d'être concurrentielles, et 70 % d'entre eux pensent qu'une génération de dirigeants plus au fait de la technologie est nécessaire pour réussir dans la nouvelle réalité du monde des affaires. »

L'avenir passe par le numérique

Le sondage révèle également que les propriétaires d'entreprises qui prévoient se retirer au cours des 24 prochains mois, mais qui ne disposent pas de plans formels, n'ont réalisé que des investissements minimaux dans les technologies. En fait, 48 % de ces propriétaires ont affirmé n'avoir effectué récemment aucun investissement dans les technologies. De plus, seuls 8 % des répondants ont investi dans les technologies numériques pour faciliter les ventes, les services et les paiements en ligne, ce qui est bien inférieur à la moyenne nationale de 27 %.

« Aujourd'hui, plus que jamais, les entreprises doivent faire preuve de proactivité et investir dans les technologies numériques et émergentes, que ce soit pour faciliter le travail à distance ou les ventes, les services et le soutien en ligne, fait valoir Mary Jo Fedy, responsable nationale de KPMG Entreprise. La croyance répandue selon laquelle la transformation numérique est portée par la prochaine génération de dirigeants pourrait également influencer la réflexion future en matière de planification de la relève. »

Selon Mme Fedy, il est possible que la pandémie ait également provoqué la suspension de certaines transitions, car les évaluations sont incertaines et des dynamiques de marché différentes sont désormais présentes. « Les entreprises doivent se préparer à affronter l'inattendu. »

Six étapes pour réussir la transition d'une entreprise

Planifiez l'avenir - Préparez-vous bien à l'avance. La plupart des décisions majeures nécessitent une planification pluriannuelle, alors ne tardez pas. Si vous êtes propriétaire d'une entreprise familiale, la première étape consiste à décider si l'entreprise doit être maintenue en tant qu'entité familiale ou être vendue à des personnes qui ne sont pas membres de la famille. Préparez votre entreprise - Le sondage de KPMG révèle que de nombreux propriétaires d'entreprises ne disposent pas d'états financiers audités. Examinez les registres financiers, les contrats et les documents de l'entreprise et assurez-vous qu'ils sont à jour et exacts. Veillez également à ce que des cadres de gouvernance adéquats soient en place. Faites évaluer votre entreprise - La pandémie a une incidence sur la valeur des entreprises, ainsi que sur les activités de fusion et d'acquisition à l'échelle mondiale. Vous pourriez souhaiter obtenir une évaluation indépendante de la valeur de votre entreprise et, avant de la vendre, apporter des améliorations au chapitre de l'exploitation et du rendement financier afin de faire monter le prix de vente. Préparez votre famille - Impliquez les membres de votre famille dès le début du processus de planification. Plusieurs familles comptent sur un bureau familial dans le but de renforcer la communication et l'unité familiale. Réfléchissez à ce qu'une transition ou une vente signifiera pour vous et votre famille. À quoi ressembleront votre vie et celle de votre famille après la sortie ? Comment allez-vous superviser le capital familial et les questions financières ? Formez la personne qui prendra votre relève - La planification de la relève peut s'avérer être l'un des aspects les plus difficiles de la gestion d'une entreprise familiale, mais elle est d'une importance capitale. KPMG et l'Ivey Business School se sont associés pour créer le programme Family Shift, qui aide à préparer la prochaine génération de dirigeants. De nombreux fondateurs continueront à agir en tant que conseiller de leur successeur même après avoir cédé les rênes. Constituez une équipe solide - Faites appel à une équipe de conseillers professionnels en matière de fusions et d'acquisitions, de financement des sociétés, de fiscalité et de droit, qui comprennent le marché actuel et peuvent vous aider à mieux structurer la transaction et à établir un contact avec des acheteurs potentiels. Votre équipe doit être capable de prendre en compte toutes les implications financières et non financières et de s'assurer que vous obtiendrez le meilleur prix pour votre entreprise.

À propos du sondage de KPMG sur la transition des entreprises en temps de pandémie

KPMG a interrogé des propriétaires et dirigeants de 500 entreprises canadiennes à la fin de septembre, lorsque les cas de COVID-19 ont refait surface au Canada. Le sondage en ligne auprès des propriétaires et dirigeants d'entreprises a été tiré du principal panel de recherche en ligne de Delvinia, AskingCanadians. Quarante-six pour cent des répondants sont âgés de 55 ans ou plus et 38 % sont des femmes.

À propos du Bureau de gestion familiale de KPMG

Le Bureau de gestion familiale de KPMG fournit des conseils indépendants et des services spécialisés adaptés aux besoins uniques des propriétaires d'entreprises et des familles qui connaissent du succès. Notre équipe peut se mobiliser afin de fournir les services d'un bureau de gestion familiale partiel ou complet, ou de collaborer avec un bureau existant, afin de compléter les compétences qui s'y trouvent déjà et d'offrir des services à valeur ajoutée. Grâce à la portée nationale et mondiale de KPMG, nous comprenons la mobilité des familles d'aujourd'hui et de leur patrimoine. Nous sommes bien placés pour fournir des conseils sur les actifs multinationaux et complexes, et sur les affaires, la fiscalité et la gestion de patrimoine multiterritoriales.

Un mot sur KPMG au Canada

KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L., cabinet d'audit, de fiscalité et de services-conseils (home.kpmg.ca/fr) et société canadienne à responsabilité limitée constituée en vertu des lois de l'Ontario, est le cabinet canadien membre de KPMG International Cooperative (« KPMG International ». KPMG compte plus de 7 000 professionnels et employés dans 40 bureaux au Canada, qui servent des clients des secteurs privé et public. KPMG est reconnu pour être un employeur de choix et pour offrir l'un des meilleurs lieux de travail au pays.

Les cabinets indépendants membres du réseau KPMG sont affiliés à KPMG International, entité suisse. Chaque cabinet membre est une personne morale distincte et indépendante, et se décrit comme tel.

