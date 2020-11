Oatey Co. embauche Daniel Mercier à titre de directeur général de Bélanger UPT





Oatey Co., un important fabricant de produits de plomberie depuis 1916, a annoncé aujourd'hui que Daniel Mercier s'est joint à l'organisation à titre de directeur général de Bélanger UPT, un chef de file canadien dans la conception, l'assemblage et la distribution de robinets et de fournitures de plomberie qui a été acquise par Oatey Co. en 2019.

Avec plus de 30 ans d'expérience dans la gestion des opérations, la gestion de l'expérience client et la stratégie d'affaires, Daniel a passé a majeure partie de la dernière décenni dans les industries des robinets et de la plomberie. Il vient à Bélanger de Globe Union Canada, qui se spécialise dans la distribution, la vente et la commercialisation de robinets, de pommes de douche et d'accessoires de bain. À titre de vice-président et directeur général, il a présidé au développement d'une organisation de classe mondiale du point de vue du service à la clientèle et du soutien technique pour l'Amérique du Nord, tout en soutenant activement les efforts de vente qui ont permis à Gerber Plumbing Fixtures Canada de doubler les ventes en quelques années.

En tant que directeur général de Bélanger, Mercier est responsable de la croissance continue de Bélanger, y compris la direction d'initiatives stratégiques clés et l'expansion de l'empreinte de l'entreprise et l'offre de produits. Tirant parti de son expertise de l'industrie et de sa capacité éprouvée à assurer le succès dans un environnement d'affaires dynamique, Daniel mettra l'accent sur la croissance des ventes tout en continuant à maintenir la réputation d'excellence de Bélanger.

« Je suis ravi de me joindre à l'équipe Bélanger et à Oatey Co.», a-t-il commenté. «Bélanger est connu pour son service à la clientèle exceptionnel et sa culture axée sur les personnes. J'ai hâte de m'appuyer sur cette fondation solide pour contribuer au succès continu de l'entreprise.."

«Le bagage unique de Daniel, et sa passion pour notre industrie, font de lui la personne idéale pour aider Bélanger à passer à la prochaine phase de son parcours de croissance,», a ajouté Michelle Newland, présidente de Retail & International chez Oatey Co. «Nous nous réjouissons de ses nombreuses contributions et de son leadership alors que nous continuons d'investir et d'étendre l'activité de Bélanger. »

À PROPOS DE BÉLANGER UPT

Bélanger UPT est un chef de file canadien dans la conception et la fabrication de robinets et de fournitures de plomberie. Reconnue pour son excellence dans le service à la clientèle, la réputation de Bélanger repose sur la qualité et la durabilité de ses produits. Distribué à travers le Canada, Bélanger commercialise ses produits sous les marques Bélanger®, H2Flo®, Quik®, Essential®, Plumb Pak® et Keeney®.

A PROPOS D'OATEY CO.

Depuis 1916, Oatey fournit des produits fiables et de haute qualité aux industries de la plomberie résidentielle et commerciale, avec un engagement à fournir la qualité, à bâtir la confiance et à améliorer les conditions de vie. Aujourd'hui, Oatey exploite un réseau complet de fabrication et de distribution pour fournir des milliers de produits pour les constructeurs professionnels, les entrepreneurs, les ingénieurs et les consommateurs de bricolage à travers le monde.

Oatey est basée à Cleveland, Ohio, et a des bureaux aux États-Unis, au Canada, au Mexique et en Chine. Pour plus d'informations, visitez www.oatey.com ou www.oatey.ca, appelez le (800) 321-9532 ou suivez Oatey sur Facebook, Twitter, LinkedIn ou Instagram.

