VECT-HORUS et le CERIMED annoncent une collaboration pour le développement des agents théragnostiques de VECT-HORUS





VECT-HORUS, une société de biotechnologie qui conçoit et développe des vecteurs permettant l'adressage ciblé de molécules thérapeutiques et d'agents d'imagerie, a annoncé la signature d'un accord de collaboration avec le CERIMED (Centre Européen de Recherche en Imagerie Médicale) pour soutenir le développement préclinique de ses agents théragnostiques.

Le CERIMED, basé comme VECT-HORUS sur le Campus de la Timone d'Aix-Marseille Université (AMU), possède une expertise en techniques d'imagerie médicale (TEP, TEMP, etc.) et propose une plateforme complète d'imagerie préclinique et clinique in vivo entièrement dédiée à la R&D d'outils d'imagerie clinique innovants.

VECT-HORUS co-développe avec RADIOMEDIX (Texas, États-Unis) un agent qui entrera en essai clinique en 2021 pour le diagnostic du glioblastome. VECT-HORUS poursuit également les recherches sur ses autres candidats théragnostiques ciblant le récepteur des lipoprotéines de faible densité, fortement exprimé dans certaines tumeurs, notamment les tumeurs du pancréas.

« Le CERIMED offre une large gamme de services en imagerie médicale, et nous sommes extrêmement heureux de travailler avec eux. Ce partenariat s'inscrit pleinement dans notre stratégie de collaboration avec les centres régionaux et l'exploitation de notre technologie VECTrans® dans le domaine du théragnostic », a déclaré Jamal Temsamani, Ph.D., Directeur du Développement chez VECT-HORUS.

« Le CERIMED est très fier d'annoncer le démarrage de cette collaboration avec VECT-HORUS. L'expertise, tant de VECT-HORUS que du CERIMED, sont majeures dans ce consortium pour le développement de nouvelles approches théragnostiques en oncologie » a déclaré le Pr Benjamin Guillet, directeur du CERIMED, Chef du service radiopharmaceutique du CHU de Marseille et du service de Pharmacie de la Faculté de Pharmacie de l'Université d'Aix-Marseille.

À propos de VECT-HORUS

VECT-HORUS conçoit et développe des vecteurs qui facilitent l'adressage d'agents thérapeutiques ou d'imagerie vers des organes ou tissus cibles, notamment le cerveau et les tumeurs. En conjuguant ces agents à ses vecteurs développés pour cibler de manière spécifique différents récepteurs, VECT-HORUS leur permet de franchir les barrières naturelles (au premier rang desquelles, la barrière hémato-encéphalique) qui freinent l'accès des molécules thérapeutiques ou des agents d'imagerie à leur territoire cible. La société a établi la preuve de concept de sa technologie chez l'animal en vectorisant différentes molécules. Créée en 2005, la société VECT-HORUS est une spin-off de l'Institut de Neurophysiopathologie (INP, UMR7051, CNRS et Aix-Marseille Université) dirigé par le Dr Michel Khrestchatisky, cofondateur. Pour en savoir davantage sur VECT-HORUS, rendez-vous sur https://www.vect-horus.com/.

