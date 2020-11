13e édition des Journées de formation interdisciplinaire de la Fédération des médecins spécialistes du Québec - Se former en temps de pandémie : la FMSQ se réinvente pour relever le défi





MONTRÉAL, le 17 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Les 20 et 21 novembre prochains, près de 1 000 médecins spécialistes et professionnels de la santé participeront à la toute première édition virtuelle des Journées de formation interdisciplinaire (JFI) de la Fédération des médecins spécialistes du Québec (FMSQ). En contexte de crise sanitaire, les connaissances et les pratiques médicales évoluent rapidement; la formation continue est donc plus que jamais primordiale. Plus grand rassemblement de médecins spécialistes au Québec, les JFI seront une occasion privilégiée pour les professionnels de se rencontrer, d'échanger, de partager leur expertise et de discuter des meilleures pratiques.

« Qu'ils soient en contexte de crise ou non, les médecins spécialistes du Québec continuent de se former sans relâche afin d'améliorer la qualité des soins pour l'ensemble des Québécois, rappelle la présidente de la FMSQ, la Dre Diane Francoeur. L'édition 2020 aura d'ailleurs une saveur bien particulière pour moi, puisque j'y participerai pour la dernière fois à titre de présidente. Je me réjouis que les JFI soient virtuelles cette année. La COVID-19 n'aura pas engendré que des effets négatifs : le virage technologique en santé qu'elle a généré s'applique aussi à la FMSQ. »

Une programmation réinventée

Si l'interdisciplinarité a toujours été la marque des JFI, cette année, polyvalence et agilité sont les principales thématiques qui ont permis de réinventer l'événement.

En effet, un webinaire hors-série a été offert en primeur le 13 novembre pour lancer officiellement cette édition 2020. Les participants ont notamment eu la chance d'assister à la présentation d'un panel réunissant des sommités québécoises venues aborder la COVID-19 sous toutes ses facettes. D'abord trois médecins spécialistes, le Dr Horacio Arruda, le Dr Karl Weiss et la Dre Caroline Quach, puis le codirecteur du Centre d'excellence sur le partenariat avec les patients et le public (CEPPP), Vincent Dumez, qui a présenté la perspective du patient-partenaire. Notons que le Dr Weiss poursuivra cette conversation avec des panélistes internationaux le 20 novembre prochain.

Lors des JFI, les médecins spécialistes auront l'occasion de participer à distance à plus de 15 séances et ateliers qui aborderont une grande variété de sujets. Voici quelques-unes des activités phares :

Un panel d'experts internationaux qui donneront leur point de vue sur la crise de la COVID-19 et discuteront de leurs propres expériences :

qui donneront leur point de vue sur la crise de la COVID-19 et discuteront de leurs propres expériences : D re Heidi Stensmyren (Suède), anesthésiologiste intensiviste, présidente de l'Association médicale suédoise et présidente élue de l'Association médicale mondiale.

D re Guzel Ulumbekova (Russie), présidente du conseil d'administration de l'Association des sociétés médicales pour la qualité des soins médicaux et de l'éducation médicale et directrice de l'École supérieure d'organisation et de gestion de la santé.

D r Mario Bussi (Italie), oto-rhino-laryngologiste, président de la Société italienne d'oto-rhino-laryngologie et de chirurgie cervico-faciale.

D re Trish Perl-DeLisle (États-Unis), médecin spécialiste en médecine interne et chef de la division des maladies infectieuses au UT Southwestern Medical Center, Texas

Une conversation entre la Dre Diane Francoeur et la journaliste Esther Bégin pour effectuer un retour sur les sept années de la Dre Francoeur à la présidence de la FMSQ.

Une allocution du ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé.

Une discussion entre le footballeur professionnel et étudiant en médecine Laurent Duvernay-Tardif (co-conférencier d'honneur) et la Dre Pascale Hamel, pédiatre, sur la résilience, le stress, le travail d'équipe et le courage.

Un échange entre le Dr David Saint-Jacques, astronaute (co-conférencier d'honneur), et le Dr Yohann St-Pierre, pédiatre, sur les parallèles entre la médecine dans l'espace et la médecine en région éloignée.

Une conférence sur la résilience en période de pandémie et le bien-être psychologique, par Rachel Thibeault, docteure en psychologie, ergothérapeute, spécialiste en réadaptation et récipiendaire du titre d'Officier de l'Ordre du Canada.

par , docteure en psychologie, ergothérapeute, spécialiste en réadaptation et récipiendaire du titre d'Officier de l'Ordre du . Une séance portant sur la décision partagée et la pertinence des soins médicaux, en contexte de pandémie et au quotidien.

« Malgré les conditions particulières, nous sommes très heureux de présenter une programmation entièrement transformée, à la fois variée et enrichissante, soutient le Dr Sam J. Daniel, directeur du Développement professionnel continu à la FMSQ. Nous sommes convaincus que nos conférenciers de renom offriront aux médecins spécialistes des contenus novateurs qui leur permettront d'améliorer non seulement leur pratique, mais aussi leurs compétences personnelles. »

Rendez-vous sur Twitter (@FMSQ) ou Facebook (@laFMSQ) pour suivre l'événement dans les médias sociaux à l'aide du mot-clic #JFI2020. L'horaire ainsi que la programmation complète peuvent être consultés ici.

À propos de la Fédération des médecins spécialistes du Québec

La Fédération des médecins spécialistes du Québec regroupe plus de 10 000 médecins spécialistes détenant une certification dans l'une des 59 spécialités médicales reconnues. Elle a pour mission de défendre et de soutenir les médecins spécialistes de ses associations affiliées qui oeuvrent dans le système public de santé, tout en favorisant des soins et des services de qualité pour la population québécoise.

