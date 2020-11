Urbanimmersive annonce les résultats de son quatrième trimestre 2020





SAINT-HUBERT, Québec, 17 nov. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Urbanimmersive inc. («?Urbanimmersive?», la «?Société?» ou «?UI?») (TSX CROISSANCE : UI) (OTC PINK: UBMRF) est heureuse d'annoncer ses résultats financiers préliminaires non audités pour le quatrième trimestre terminé le 30 septembre 2020.



La Société souhaite souligner que ces résultats financiers préliminaires non audités sont basés sur une compilation initiale des résultats effectuée par la direction pour le quatrième trimestre terminé le 30 septembre 2020 et sont sujets à des modifications suite à l'achèvement des processus de clôture et d'audit annuels de la Société. La Société planifie de publier ses états financiers annuels audités le ou vers le 13 janvier 2021.

Faits saillants :

Pour Q4-20, la Société a enregistré un volume marchand brut marchand (?VMB') de 3 350k$ comparativement à 2 577k$ pour Q4-19, soit une hausse de 773k$ ou 30%;

Pour Q4-20, les revenus totalisent 1 441k$ comparativement à 864k$ pour Q4-19, soit une augmentation de 577k$ ou 67% incluant 864k$ de revenus de logiciels (?SaaS') et 577k$ de la vente d'équipement de photographie 3D suivant l'acquisition d'Immersolution en février 2020;

Pour Q4-20, le BAIIA est de 611k$ comparativement à 453k$ pour Q4-19, soit une amélioration de 158k$;

Au 30 septembre 2020, l'encaisse totalise 885k$ (liquidités totalisant 1,159k$) comparativement à 628k$ au 30 septembre 2019. Le fonds de roulement est de +433k$ une fois ajusté pour la portion court terme des dettes à long terme;

En juillet 2020, la Société a complété l'acquisition de son condominium commercial à Saint-Hubert (Québec) pour un prix d'achat de 669k$ qui a été financé par un prêt à terme amorti sur 20 ans et portant intérêt au taux variable de l'institution financière + 3,00% (3,98%).



Principales données financières

Période de 3

mois terminée le

30 sept. 2020 Période de 3

mois terminée le

30 sept. 2019 Période de 12

mois terminée le

30 sept. 2020 Période de 12

mois

terminée le

30 sept. 2019 En milliers $ En milliers $ En milliers $ En milliers $

Volume marchand brut (VMB)* 3 350 2 577 9 776 9 463 Produits **

1 441

864 4 594 4 454 CMV et frais directs 507 48 1 449 1 076 Marge brute **

(avant amortissement) 933 810 3 146 3 378 Amortissement 144 132 548 494 Charges opérationnelles 323 363 2 091 2 666 BAIIA 611 453 1 055 713 Flux de trésorerie liées activités opérationnelles 416 437 997 464

* Le VMB représente la valeur de toutes les transactions effectuées par les marchands utilisant la plateforme d'Urbanimmersive pour la facturation ou la collecte des paiements de leurs services

** Changement du mode de facturation des marchands du brut au net en mars 2019

« Au cours de ce quatrième trimestre, la Société a réussi à reprendre la baisse importante de ses revenus causée par les mesures de distanciation sociale liées à la crise du Covid-19 au cours du trimestre précédent ayant même commencé à observer vers la mi-juillet une augmentation progressive de la croissance de ses revenus ?SaaS' comparativement à l'année précédente, même si de nombreuses mesures de distanciation sociale étaient toujours en place en Amérique du Nord. Au cours d'une année pour laquelle la Société eu à manoeuvrer dans un environnement économique particulièrement difficile, elle a néanmoins réussi à surpasser ses principaux indicateurs de performance comparativement à l'exercice précédent, que ce soit en termes de volume marchand brut, chiffre d'affaires, marge brute, BAIIA, flux de trésorerie provenant de l'exploitation et fonds de roulement. Ces résultats qui parlent d'eux-mêmes envoient un signal fort que nos solutions virtuelles, telles que nos visites immersives 3D immersives, sont bien positionnées pour bénéficier de ces changements permanents qui se produisent sur le marché immobilier et les comportements des clients. De plus, nous n'avons commencé à facturer nos clients pour nos nouveaux services de visites immersives 3D et plans de plancher que vers la fin septembre, ce qui devrait contribuer à générer davantage de croissance au cours des trimestres à venir. Nous prévoyons également que les fortes ventes de caméras 3D alimenteront la croissance future de nos revenus ?SaaS' », déclare Simon Bédard, chef de la direction financière d'Urbanimmersive.

« Au cours de ce trimestre, nous avons trimé dur afin de pouvoir offrir à nos clients nos nouveaux services de plans de plancher et mesures qui ont commencé à être facturés en septembre tout comme pour nos visites immersives 3D. Maintenant qu'Urbanimmersive est en mesure d'offrir cette solution marketing unique et exhaustive à ses clients à un prix durable et des plus compétitifs et compte tenu de notre situation financière solide, nous prévoyons maintenant accentuer nos efforts de vente et de marketing et sommes très enthousiastes par le futur et le potentiel de croissance d'Urbanimmersive », déclare Ghislain Lemire, président et chef de la direction d'Urbanimmersive.

À propos d'Urbanimmersive

Urbanimmersive offre une solution de gestion d'entreprise de logiciel en tant que service (?SaaS') essentielle aux fournisseurs de contenu visuel desservant les marchés immobiliers résidentiels, commerciaux, de la construction et des entreprises locales. La plateforme d'Urbanimmersive aide les clients à augmenter leur productivité opérationnelle tout en aidant à exploiter tout le potentiel de création de contenu visuel grâce à un outil de création de sites web de pointe, à une indexation d'images basée sur l'intelligence artificielle, à des systèmes de transfert de fichiers robustes et à des solutions de technologie visuelle interactive. La technologie de base d'Urbanimmersive est un émulateur 3D alimenté par un algorithme de post-production de reconnaissance visuelle de contenu qui offre des alternatives rentables en ligne et hors ligne aux moteurs 3D traditionnels pour la création d'environnements numériques immersifs. Pour en savoir davantage, visitez www.urbanimmersive.com.

