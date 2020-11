MAtv(1)? Présente la deuxième saison de la série Quartier de l'innovation de Montréal





Oser rêver à ce que sera la ville de demain...

MONTRÉAL, le 17 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Le Quartier de l'innovation de Montréal et MAtv s'associent pour présenter la deuxième saison de la série Quartier de l'innovation de Montréal. Ces six nouveaux épisodes, tournés dans des circonstances exceptionnelles, invitent les téléspectateurs à rêver d'innovation et à réfléchir à la ville de demain. Alors que nous sommes en pleine pandémie et que plusieurs se questionnent sur la façon dont nous vivons, le contexte actuel renforce encore davantage le propos et la pertinence de cette série unique. VOIR LA BANDE-ANNONCE .

Dans cette deuxième saison, le directeur général du Quartier de l'innovation de Montréal et l'idéateur et animateur de la série, M. Damien Silès, parcourt les lieux importants du Quartier et part à la rencontre de divers acteurs de l'innovation montréalaise : startups, entreprises, chercheurs, partenaires communautaires et institutionnels. Avec eux, il aborde des sujets comme le transport du futur, la culture, la résilience urbaine et les enjeux climatiques, le développement économique et le commerce de demain, l'identité patrimoniale et le développement immobilier, ainsi que le vieillissement de la population.

À chaque émission, ses invités partagent leur vision de l'innovation et présentent des projets qui permettent à Montréal de rayonner parmi les plus grandes métropoles de la planète.

Voyez les 2 premiers épisodes sur MAtv dès le 30 novembre 2020

Lundi 19 h 30 (diffusion Montréal)

Mercredi 18 h, en rappel samedi 11 h (diffusion provinciale)

Consultez l'horaire complet sur matv.ca

Nouveauté : La série complète sera disponible dès le 14 décembre sur illico (canal 900, illico.tv, application illico) et Helix (sur demande, application Helix)

« Aborder des sujets qui touchent de près la vie des gens est au coeur de la mission de MAtv. C'est grâce à des émissions comme la série Quartier de l'innovation de Montréal que nous pouvons faire réfléchir les citoyens sur des enjeux qui les concernent, mentionne Steve Desgagné, directeur principal, MAtv. Nous sommes fiers de rendre disponible la saison 2 de cette série innovante sur illico et Helix, en primeur pour les clients de Vidéotron », Steve Desgagné, directeur principal, MAtv.

« Je suis très heureux de présenter cette deuxième saison du Quartier de l'innovation de Montréal sur le réseau de MAtv. Tournée dans un contexte particulier, celle-ci nous permettra de discuter de plusieurs thèmes d'actualité. Plus que jamais, il est important de garder espoir, c'est pourquoi nous irons à la rencontre de plusieurs entreprises et organisations qui proposent des solutions pour assurer un avenir meilleur! », souligne Damien Silès.

Dans le premier épisode de la série, Damien Silès rencontrera divers intervenants, dont Valérie Plante, mairesse de Montréal, pour discuter du transport du futur. Il sera question de solutions et de projets de mobilité durable : une trottinette électrique, le projet de livraison urbaine de colis décarbonée Colibri et un camion reconverti en véhicule 100 % électrique.

Le second épisode abordera les enjeux climatiques et le thème de la résilience urbaine, soit la capacité des communautés et des villes à surmonter ses difficultés, en compagnie notamment de Patrick Bonin, responsable de la campagne climat-énergie de Greenpeace Canada. La pandémie actuelle créera des opportunités lors de la relance économique. Pourquoi ne pas en profiter pour repartir sur de nouvelles bases plus vertes, durables et écologiques? Différents exemples de résilience urbaine seront abordés et des projets de verdissement, de jardins communautaires et des ruelles vertes seront présentés.

Avec l'expansion actuelle du commerce en ligne, il faut repenser l'expérience utilisateur. Le troisième épisode de la série abordera le développement économique et le commerce de demain avec plusieurs invités, dont l'honorable Mélanie Joly, députée fédérale et ministre du Développement économique et des Langues officielles. Il sera question d'une quincaillerie urbaine hors du commun qui s'est adaptée à la réalité urbaine, d'un magasin laboratoire 2.0 et d'un logiciel qui réinvente l'expérience de magasinage en fabriquant des vêtements en 3D, transformant ainsi la mode en oeuvre d'art.

Dans le quatrième épisode, il sera question d'un sujet au coeur de l'actualité : le vieillissement de la population. Damien Silès et ses invités, dont Luc Maurice, président et fondateur du Groupe Maurice, discuteront des nouvelles tendances au niveau de la recherche, de la mise en place d'un centre d'innovation en vieillissement de la population et d'un projet immobilier inclusif totalement novateur.

Montréal, désignée ville UNESCO de design, est reconnue internationalement pour son identité forte, son bilinguisme et son côté cosmopolite. Le cinquième épisode portera sur la culture avec des personnalités qui oeuvrent au sein de cette industrie, notamment Nathalie Maillé, directrice générale du Conseil des arts de Montréal. Damien Silès ira faire un tour dans une institution du Quartier, Arsenal - art contemporain, et partira à la découverte d'un accélérateur de créativité et culture qui soutient et accompagne les entreprises culturelles et créatives. Dans le contexte de la pandémie, ce sera également l'occasion d'en apprendre plus sur la façon dont les secteurs de la culture et des arts ont dû s'adapter à la nouvelle réalité.

Le dernier épisode de la série portera sur le thème riche de l'identité patrimoniale et du développement immobilier et comportera des entrevues avec divers acteurs du milieu, dont Claude Cormier, architecte et designer. Il sera question de la reconversion d'un ancien traversier Québec-Lévis en spa-sur-l'eau et de la mise en valeur d'un point de vue patrimonial de la plus vieille maison du Quartier de l'innovation. Finalement, la saison se terminera en présentant le futur projet de MR-63 qui mettra en lumière la culture créative locale dans le Quartier.

À propos de l'idéateur de la série

Doté d'une solide formation en commerce international, Damien Silès occupe depuis 2014 le poste de directeur général du Quartier de l'innovation de Montréal. Il a auparavant été directeur général de la Société de Développement Social de Ville-Marie, premier courtier social en Amérique du Nord, qu'il a fondée en 2008. L'action qu'il a menée à la barre de cet organisme a été saluée par les médias et lui a valu d'être nommé à deux reprises Personnalité de la semaine La Presse/Radio-Canada. Il a également été directeur des abonnements et des ventes à la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

À propos du Quartier de l'innovation de Montréal

La Société du Quartier de l'innovation de Montréal (Qi) est un OBNL qui a pour mission de cultiver un écosystème d'innovation unique au coeur de Montréal et favoriser la collaboration et l'expérimentation entre les milieux académique, entrepreneurial et citoyen dans le but de créer des retombées positives pour la société. Son territoire d'expérimentation de calibre international englobe Griffintown et la Petite-Bourgogne et est délimité par le boulevard René-Lévesque et le canal de Lachine, du nord au sud, et par la rue McGill et l'avenue Atwater, de l'est à l'ouest (incluant le silo no 5 et le bassin Wellington). Le Qi est soutenu par le gouvernement du Canada, le gouvernement du Québec, la Ville de Montréal, quatre universités (École de technologie supérieure [ÉTS], Université McGill, Université Concordia et Université du Québec à Montréal [UQAM]), et près d'une vingtaine de partenaires privés. Pour plus d'information, visitez le site quartierinnovationmontreal.com.

L'espace citoyen de Vidéotron

Au service de la communauté, MAtv, distribuée en exclusivité aux clients de Vidéotron, reflète la diversité québécoise. Elle offre à tous les citoyens l'accès à un espace d'expression et de diffusion qui favorise leur participation. Utile, informative et éducative, MAtv met de l'avant les intérêts locaux et valorise l'émergence des talents. Elle s'intéresse aussi de près à la réalité de la communauté que forment les 1,5 million de foyers qu'elle dessert à travers le Québec. MAtv est diffusée à la chaîne 9 (Helix et illico) ainsi qu'au 609HD (illico). Elle est également offerte en vidéo sur demande au canal 900, sur le Web avec illico.tv, et sur mobile, avec l'application illico. MAtv est aussi présente sur les médias sociaux, dont Facebook et Instagram.

