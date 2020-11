Nouvelle équipe de direction, nouveau financement et nouvelle vision pour la plateforme de recrutement Wirkn





Wirkn, dont le siège social est situé à Montréal, se spécialise dans le recrutement de travailleurs de première ligne.

MONTRÉAL, le 17 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Wirkn, une pionnière de l'embauche par vidéo et spécialiste du recrutement à grand volume, a annoncé aujourd'hui la nouvelle équipe de direction et l'établissement d'une nouvelle stratégie de mise en marché afin de répondre au marché grandissant et souvent mal desservi de l'embauche de travailleurs de première ligne.

Wirkn a constaté que les employeurs recherchent plus qu'un site de recherche d'emploi et davantage une solution spécialisée qui optimise, personnalise et simplifie l'expérience d'embauche, tant pour les candidats que pour les gestionnaires d'embauche. Il est devenu essentiel d'accroître la productivité du processus de recrutement pour les employeurs qui sont contraints d'en faire plus avec moins. Wirkn, une plateforme SaaS spécialisée, offre une expérience de recrutement optimisée pour les recruteurs tout en permettant aux candidats de se présenter par vidéo. Ce modèle constitue un format idéal pour les nouvelles générations habituées à échanger sur les plateformes de médias sociaux.

La nouvelle équipe est dirigée par le chef de la direction, Mathieu Weber (auparavant chez Acquia, Skymotion et Nstein), de même que Tara Siev (auparavant chez SweetIQ/Gannett), vice-présidente, expérience client, et James Eaton (auparavant chez Acquia, Sitecore et IBM), chef de produit. Gabi Salabi continuera à assumer le rôle de président et chef des opérations.

« Au fil des ans, le recrutement des travailleurs de première ligne n'a pas évolué à la même vitesse que pratiquement tous les autres postes au sein de l'entreprise en raison des modèles d'embauche traditionnels, explique Mathieu Weber, qui compte 20 années d'expérience dans un environnement SaaS. Mais la COVID a changé la donne. Tout à coup, ces travailleurs qui interagissent directement avec les clients se sont retrouvés sous le feu des projecteurs car ils sont non seulement en première ligne, mais également considérés essentiels. »

« Les entreprises qui recrutent ces travailleurs essentiels constatent qu'ils ont besoin d'un outil différent et plus spécialisé pour les rejoindre, et Wirkn offre une solution évolutive, abordable et sociale pour l'embauche massive », ajoute Mathieu Weber.

L'équipe vient de compléter une ronde de financement qui lui permettra de procéder à des embauches stratégiques afin d'accélérer le développement de la plateforme et d'accroître les efforts de vente. Karim Salabi, partenaire d'Ascendis, se joint au conseil d'administration, tandis que les cofondateurs Todd Dean et François Jobin demeurent de proches conseillers de l'entreprise.

L'entreprise, dont le siège social est situé à Montréal, poursuivra ses travaux de R et D sur la mobilité, l'expérience utilisateur et l'intelligence artificielle pour le jumelage emplois-travailleurs. Les efforts de vente seront axés sur la clientèle de Wirkn, constituée de détaillants et de sociétés de placement immobilier (SPI), ainsi que sur l'expansion vers de nouveaux marchés recherchant des travailleurs de première ligne, soit les sociétés Internet, les centres d'appels, les supermarchés, les dépanneurs/points de vente au détail, les entreprises de logistique/distribution, l'industrie touristiques, et le gouvernement.

À propos de Wirkn

Fondée en 2015, Wirkn est considérée la norme en matière d'embauche dans de nombreux grands centres commerciaux en Amérique du Nord, desservant plus de 3 000 marques réparties à travers plus de 10 000 magasins. Wirkn est une plateforme SaaS vidéo spécialisée qui transforme l'expérience d'embauche de travailleurs de première ligne en rapprochant les candidats qualifiés avec les gestionnaires d'embauche. Depuis son lancement, l'entreprise a traité plus de 1,5 million de candidatures.

Site Web

https://www.wirkn.com/

Blogue

https://blog.wirkn.com/

SOURCE Wirkn

Communiqué envoyé le 17 novembre 2020 à 08:30 et diffusé par :