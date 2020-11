Gildan incluse dans l'indice de développement durable Dow Jones 2020 pour la huitième année consécutive





MONTRÉAL, 17 nov. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Vêtements de Sport Gildan Inc. (TSX et NYSE : GIL) a annoncé aujourd'hui qu'elle a été incluse dans l'indice nord-américain de développement durable Dow Jones (DJSI). Ceci marque la huitième année consécutive de l'inclusion de Gildan dans les indices de développement durable Dow Jones, reconnaissant ainsi le succès et l'engagement de l'entreprise dans les domaines liés aux pratiques environnementales, sociales et de gouvernance (ESG). Gildan est le seul fabricant de vêtements à être inclus dans l'indice nord-américain.



« Nous sommes heureux que Gildan ait été incluse à nouveau dans le DJSI et que nos résultats reflètent notre engagement continu envers des niveaux de réussite élevés dans le domaine de l'ESG », a déclaré Glenn Chamandy, président et chef de la direction de Gildan. « Notre huitième inclusion consécutive est le résultat du travail acharné et du dévouement de nos équipes à travers le monde envers notre vision de faire de Gildan un leader dans la fabrication de vêtements éthiques et durables. Malgré un environnement difficile pour tous en 2020, je suis particulièrement fier que Gildan continue d'être reconnue pour sa capacité à fabriquer de manière responsable grâce à notre modèle d'entreprise unique à intégration verticale qui nous permet de prendre soin de nos employés, de préserver l'environnement et de créer des communautés plus fortes », a-t-il ajouté.

« Nous félicitons Gildan pour son inclusion dans l'indice DJSI Amérique du Nord », a déclaré Manjit Jus, responsable mondial de la recherche et des données ESG, S&P Global. « Une distinction du DJSI reflète le fait d'être un leader en matière de développement durable dans votre industrie. Avec un nombre record d'entreprises participant à l'évaluation 2020 de la responsabilité sociale des entreprises et des règles plus strictes pour l'inclusion cette année, cela distingue votre compagnie et récompense votre engagement continu envers les individus et la planète ».

Cette année, Gildan a pu augmenter ses résultats dans toutes les dimensions et a montré une amélioration significative dans les domaines liés aux indicateurs de pratiques de travail, à l'éco-efficacité opérationnelle et à la gestion des risques et des crises. Cette année, Gildan a également obtenu la meilleure note dans les catégories liées à la gouvernance d'entreprise, les codes de conduite, la divulgation d'information environnementale, la divulgation d'information sociale ainsi que la citoyenneté d'entreprise et la philanthropie.

Divulgation d'information environnementale

En 2019, Gildan a actualisée sa politique mondiale de l'environnement et de l'énergie, qui met l'accent sur le renforcement de sa performance environnementale et énergétique en tant que l'une de ses principales priorités, tout en adoptant une culture proactive par la mise en oeuvre d'initiatives qui s'appuient sur ses pratiques, garantissant que son empreinte environnementale est parmi les meilleures de l'industrie. Pour assurer le respect de sa politique dans toutes ses activités et la conformité à toutes les lois et réglementations environnementales en vigueur dans les pays où elle opère, la Société dispose d'un système de gestion de l'environnement (SGE) complet. Le SGE permet à l'entreprise d'évaluer ses procédures de gestion des domaines critiques tels que l'utilisation de l'eau et les rejets d'eaux usées, la production et la consommation d'énergie, la manipulation et le stockage des produits chimiques, la sélection des matières premières, la production de déchets, la protection de la biodiversité, le contrôle des émissions et des déversements. Au fil des ans, Gildan a investi de manière significative dans des systèmes et des technologies permettant de mesurer, de surveiller et d'optimiser le développement opérationnel durable de ses installations.

Divulgation d'information sociale

Gildan s'engage à adopter les meilleures pratiques et conditions de travail pour assurer le respect des droits de l'homme et de la dignité de tous ses employés et de ceux de ses partenaires commerciaux. Ainsi, en 2019, Gildan a mis à jour sa politique en matière de droits de la personne afin d'y inclure les enjeux sociaux les plus importants de l'entreprise et d'identifier, de comprendre et de traiter les risques réels ou potentiels en matière de droits de la personne liés à ses activités et à sa chaîne d'approvisionnement étendue. Dans tous les endroits où l'entreprise exerce ses activités, Gildan offre des salaires justes, des avantages sociaux concurrentiels, un environnement de travail sain et sécuritaire et des possibilités de développement professionnel et personnel. Gildan a également mis en place des systèmes rigoureux, comme ses mécanismes de règlement des griefs, pour identifier, prévenir et atténuer les risques de violation des droits de l'homme dans sa chaîne d'approvisionnement.

Code de conduite

Gildan dispose d'un cadre complet régissant les politiques de conformité corporatives, notamment un code d'éthique, un code de conduite et une politique anticorruption, entre autres. Le code de conduite de Gildan guide les activités de l'entreprise partout où elle opère et s'aligne sur les normes internationalement reconnues telles que l'Organisation internationale du travail (OIT) et la Fair Labor Association (FLA). L'entreprise a mis en place plusieurs processus et formations pour sensibiliser et faire respecter ses codes dans toute l'organisation et attend de ses partenaires commerciaux qu'ils adhèrent aux mêmes normes d'éthique et de conduite des affaires qu'elle a adoptées l'interne.

Créée conjointement par S&P Dow Jones Indices et SAM, la famille du Dow Jones Sustainability Index est une référence de premier ordre pour les pratiques commerciales responsables qui sont essentielles à la création de valeur à long terme pour les actionnaires. L'index nord-américain de développement durable Dow Jones a été créé en septembre 2005 pour suivre les performances des entreprises du Canada et des États-Unis qui sont à la pointe du développement durable.

À propos de Gildan

Gildan est l'un des principaux fabricants de vêtements de base de tous les jours qui commercialise ses produits en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et en Amérique latine, sous un portefeuille diversifié de marques appartenant à la Société, dont Gildan®, American Apparel®, Comfort Colors®, Gildan® Hammertm, Prim + Preux®, GoldToe®, Anvil® par Gildan®, Alstyle®, Secret®, Silks®, Kushyfoot®, Secret Silky®, Therapy Plus®, Peds® et MediPeds® et sous la marque Under Armour® grâce à une licence pour les chaussettes offrant des droits de distribution exclusifs aux États-Unis et au Canada. Notre offre de produits comprend des vêtements de sport, des sous-vêtements, des chaussettes, des bas de nylon et des articles chaussants vendus à un large éventail de clients, y compris des grossistes, des sérigraphes ou des décorateurs, ainsi qu'aux détaillants qui vendent aux consommateurs par l'entremise de leurs magasins physiques et/ou leurs plateformes de commerce électronique et aux entreprises de marques mondiales axées sur le style de vie.

Gildan possède et opère des installations de production à grand volume et verticalement intégrées, qui sont principalement situées en Amérique centrale, dans les Caraïbes, en Amérique du Nord et au Bangladesh. Gildan est engagée à mettre en place des pratiques de premier plan en matière de main-d'oeuvre et d'environnement dans toute la chaîne d'approvisionnement de la Société conformément à son programme de Responsabilité authentique® intégré dans la stratégie d'affaires à long terme de la Société. Des informations additionnelles sur Gildan et sur ses pratiques et initiatives en matière de citoyenneté corporative sont disponibles au www.gildancorp.com et au www.ResponsabiliteAuthentique.com.

Relations avec les investisseurs :

Sophie Argiriou

Vice-présidente, communications avec les investisseurs

sargiriou@gildan.com Relations avec les médias :

Geneviève Gosselin

Directrice, communications et marketing d'entreprise

ggosselin@gildan.com

Communiqué envoyé le 17 novembre 2020 à 08:30 et diffusé par :