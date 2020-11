La 39ème édition de la Foire internationale du livre de Sharjah s'achève sur le succès de la première exposition commerciale mondiale en présentiel au milieu des perturbations du COVID-19





La résilience et la capacité pure du projet culturel de Sharjah ont été affirmées, une fois de plus, avec le succès de la 39ème édition de la Foire internationale du livre de Sharjah, qui s'est tenue du 4 au 14 novembre.

Transformant les défis imposés par le coronavirus mondial (Covid-19) en une opportunité unique, l'Autorité du livre de Sharjah a veillé à ce que l'une des trois plus grandes foires du livre au monde continue de répandre la joie de la lecture, ce qui rend la Foire internationale du livre de Sharjah 2020 la première exposition commerciale mondiale à réussir dans un format en présentiel et sur place depuis le mois de mars de cette année.

Le modèle hybride hors ligne et en ligne de la Foire internationale du livre de Sharjah 2020 portant le thème "Le monde lit depuis Sharjah" a offert à 1024 éditeurs de 73 pays une opportunité commerciale indispensable pour présenter des millions de titres, y compris 80000 nouvelles versions, à un public physique de 382000 de personnes qui ont visité la foire. Pour assurer la sécurité des invités, des visiteurs et des exposants, des mesures de précaution strictes ont été mises en vigueur tout au long de l'événement, et ce conformément aux efforts déployés par le gouvernement des Émirats arabes unis pour freiner la propagation de la Covid-19.

Sur le plan culturel, le programme d'activités varié de la foire s'est déroulé sur la plateforme virtuelle "Sharjah Reads" de la Foire internationale du livre de Sharjah, attirant 63 500 participants venus du monde entier pour écouter des auteurs, intellectuels, poètes, politiciens et experts des médias sociaux renommés.

SE Ahmed bin Rakkad Al Ameri, Président de la Foire internationale du livre de Sharjah, a déclaré que l'événement transmettait un message selon lequel l'appréciation culturelle constitue la base de la vision de Sharjah pour le développement et alimente tous ses programmes, ajoutant que les livres sont la pierre angulaire de la société de Sharjah. Il a en outre noté que la Foire internationale du livre de Sharjah 2020 avait été organisée pour renouveler l'optimisme de l'industrie et vise à restaurer un sentiment de normalité dans la vie des gens, au milieu des perturbations causées par la Covid-19.

En marge du salon du livre, la 10ème Conférence des éditeurs s'est conclue avec la participation de 317 professionnels de l'édition. La 7ème Conférence internationale des bibliothèques de Sharjah, organisée en collaboration avec l'American Library Association (ALA) en parallèle de la Foire internationale du livre de Sharjah 2020, a attiré une participation sans précédent de 801 participants de 51 pays, dont 11 pays qui font leurs débuts dans l'événement.

