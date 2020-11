Indices Artprice : Les prix de l'Art se maintiennent aux enchères





PARIS, 17 novembre 2020 /PRNewswire/ -- Les Indices Globaux du Marché de l'Art (Artprice Global Indexes®), calculés trimestriellement par Artprice, oscillent en fonction des saisons et se tassent lentement depuis 2016. Cette tendance se poursuit en 2020 malgré la crise sanitaire, sans décrochage.

La dernière mise à jour des indices globaux Artprice est disponible gratuitement (segmentation par catégories, périodes et pays) sur https://imgpublic.artprice.com/pdf/agi.xls?ts=2020-11-17 10:19:15

Le département d'économétrie d'Artprice répond à toutes vos questions relatives aux statistiques et analyses personnalisées : econometrics@artprice.com

On peut s'attendre à un ajustement des prix latent, mais celui-ci ne pourra être observé qu'après un retour à la normale des échanges. En temps de crise, le Marché de l'Art ralentit l'offre en augmentant la sélectivité des lots pour éviter les déconvenues et maintenir les niveaux de prix. Cette année, le confinement dû à la COVID-19 a devancé la réaction des Maisons de Ventes, en forçant l'arrêt des échanges puis en ralentissant leur reprise.

« Le Marché de l'Art possède ses propres mécanismes de défense », analyse thierry Ehrmann, Président et Fondateur d'Artmarket.com et de son département Artprice. « Quand il retrouvera un volume d'échanges normal (500 000 lots vendus aux enchères par année mais surtout de nouveaux canaux en ventes privées pour pallier l'absence de grandes foires et la fermeture de trop nombreuses galeries) alors l'impact de la crise sanitaire sera pleinement visible à travers les nouveaux prix. Pour le moment, il est agréable de constater que le Marché de l'Art trouve les ressources nécessaires ? en termes de lots proposés, de solutions techniques et de liquidités financières ? pour assurer un rythme soutenu en salles de ventes ».

Les Indices Globaux du Marché de l'Art sont en effet calculés par Artprice sur la base des résultats de ventes aux enchères publiques exclusivement. Or, cette partie du Marché est celle qui s'est le mieux adaptée aux mesures de confinement : sur la période 01/01/2020 ? 31/10/2020, les ventes aux enchères mondiales enregistrent une baisse de -25 % seulement en termes de produit de ventes par rapport à l'exercice précédent et de -16 % du nombre de lots vendus. Les Maisons de Ventes ont donc trouvé une façon de poursuivre l'essentiel de leurs opérations, ce qui n'est pas le cas de nombreuses galeries et foires.

Plusieurs records ont par ailleurs prouvé que les prix du Marché de l'Art n'étaient pas remis en question de manière systématique mais qu'ils restaient au contraire robustes cette année. La vente à 15,9m$ du tableau Il pomeriggio di Arianna (1913) de Giorgio de Chirico, chez Sotheby's à New York le 29 octobre 2020, met en lumière un marché toujours à l'affût de chefs-d'oeuvre. Celui de Boticelli, Young Man Holding a Roundel, a été mis à l'écart du marché jusqu'en janvier. Ainsi, les Maisons de Ventes temporisent mais assurent la continuité des échanges.

Image : [https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2020/11/ARTMARKET-artprice-global-index-Indices-2020-nov.png]

Copyright 1987-2020 thierry Ehrmann www.artprice.com - www.artmarket.com

En savoir plus sur nos services avec l'artiste en démonstration gratuite : https://fr.artprice.com/demo

Nos services : https://fr.artprice.com/subscription

A propos d'Artmarket.com :

Artmarket.com est cotée sur Eurolist by Euronext Paris, SRD long only et Euroclear: 7478 - Bloomberg: PRC - Reuters: ARTF.

Découvrir Artmarket avec son département Artprice en vidéo : https://fr.artprice.com/video

Artmarket avec son département Artprice furent fondées en 1997 par thierry Ehrmann, son PDG. Elles sont contrôlées par Groupe Serveur créé en 1987. Voir biographie certifiée de Who's Who In France© :

https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2019/10/biographie_oct2019_WhosWho_thierryEhrmann.pdf

Artmarket est l'acteur global du Marché de l'Art avec entre autres son département Artprice qui est le Leader mondial des banques de données sur la cotation et les indices de l'Art avec plus de 30 millions d'indices et résultats de ventes couvrant plus de 740 000 Artistes.

Artprice Images® permet un accès illimité au plus grand fonds du Marché de l'Art au monde, bibliothèque constituée de 180 millions d'images ou gravures d'oeuvres d'Art de 1700 à nos jours commentés par ses historiens.

Artmarket avec son département Artprice, enrichit en permanence ses banques de données en provenance de 6 300 Maisons de Ventes et publie en continu les tendances du Marché de l'Art pour les principales agences et 7 200 titres de presse dans le monde. Artmarket.com met à la disposition de ses 4,5 millions de membres (members log in), les annonces déposées par ses Membres, qui constituent désormais la première Place de Marché Normalisée® mondiale pour acheter et vendre des oeuvres d'Art à prix fixe ou aux enchères (enchères réglementées par les alinéas 2 et 3 de l'article L 321.3 du Code du Commerce).

Artmarket avec son département Artprice, possède le label étatique « Entreprise Innovante » décerné par la Banque Publique d'Investissement (BPI), pour la deuxième fois en novembre 2018.

Le Rapport Annuel du Marché de l'Art mondial 2019 publié en février 2020 par Artprice by Artmarket :

https://fr.artprice.com/artprice-reports/le-marche-de-lart-en-2019

Le Rapport du Marché de l'Art Contemporain 2020 :

https://fr.artprice.com/artprice-reports/le-marche-de-lart-contemporain-2020

https://fr.artprice.com/artprice-reports/le-marche-de-lart-contemporain-2019

Sommaire des communiqués d'Artmarket avec son département Artprice :

http://serveur.serveur.com/press_release/pressreleasefr.htm

Suivre en temps réel toute l'actualité du Marché de l'Art avec Artmarket et son département Artprice sur Facebook et Twitter :

https://fr-fr.facebook.com/artpricedotcom/ (4,8 millions d'abonnés)

https://twitter.com/artmarketdotcom

https://twitter.com/artpricedotcom

Découvrir l'alchimie et l'univers d'Artmarket et son département Artprice :

http://web.artprice.com/video

dont le siège social est le célèbre Musée d'art contemporain Abode of Chaos dixit The New York Times / La Demeure du Chaos :

https://issuu.com/demeureduchaos/docs/demeureduchaos-abodeofchaos-opus-ix-1999-2013

https://www.facebook.com/la.demeure.du.chaos.theabodeofchaos999 (4,3 millions d'abonnés)

L'Obs - Le Musée du Futur : https://youtu.be/29LXBPJrs-o

Contact : thierry Ehrmann, ir@artmarket.com

Communiqué envoyé le 17 novembre 2020 à 08:00 et diffusé par :