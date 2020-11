Une entreprise de recherche de premier plan présente sa vision et sa feuille de route pour une transformation des services policiers numériques





Le nouveau livre blanc de Cellebrite décrit comment les renseignements numériques transformeront la capacité de mener des enquêtes

TYSONS CORNER, Virginie, 17 novembre 2020 /CNW/ - Cellebrite , chef de file mondial des solutions de renseignement numérique pour les secteurs public et privé, a récemment publié un nouveau livre blanc en collaboration avec IDC, intitulé « Policing 2025: Envisioning a New Framework for Investigations. » Dans son livre blanc, IDC propose une méthodologie aux organismes de sécurité publique afin d'effectuer leur transformation numérique. Le livre blanc élabore un cadre de travail permettant aux organismes de démontrer leur valeur et d'établir un lien de confiance au sein de leurs collectivités. Il présente aussi les mesures que les organismes doivent prendre pour être en mesure d'offrir des services policiers numériques d'ici 2025, notamment :

Établir une approche numérique fondée sur des données probantes et axée sur les données, tout en respectant son engagement envers l'administration équitable de la justice.

Tirer parti des plateformes de renseignement numérique et de l'infrastructure de base de prochaine génération.

Voir à l'évolution des personnes, des processus et des flux de travail pour accroître l'efficience et l'efficacité des équipes d'enquête.

Former les enquêteurs et les examinateurs à produire et à analyser les renseignements numériques.

« Nous constatons que les organismes d'application de la loi ont de plus en plus tendance à utiliser des solutions analytiques d'enquête pour identifier les renseignements numériques afin d'accélérer le règlement des cas, a déclaré Yossi Carmil, PDG de Cellebrite. Le livre blanc souligne les défis liés à la transformation des organismes axés sur les données et la façon dont ceux-ci peuvent utiliser une plateforme d'intelligence numérique pour accélérer le processus et améliorer leur capacité de résolution de cas. »

IDC prévoit que d'ici 2025, l'ensemble des preuves et renseignements numériques seront gérés et analysés au moyen de plateformes axées sur les renseignements numériques. L'intelligence numérique désigne les données recueillies à partir de sources numériques et le processus par lequel les organismes accèdent à ces données, les gèrent et en tirent des enseignements. Celles-ci leur permettent de mener leurs enquêtes plus efficacement et de les mener à terme dans des délais plus courts.

« Les organismes d'application de la loi subissent actuellement des transformations radicales à un rythme rapide en raison des nouveaux milieux de travail et de la nécessité de rétablir la confiance du public envers les services policiers, a déclaré Alison Brooks, vice-présidente à la recherche de l'IDC, responsable mondiale de la sécurité publique. Les plateformes axées sur les renseignements numériques sont l'élément clé qui permet aux enquêteurs de transformer la grande quantité de données à portée de main en renseignements utiles, ce qui aide à clore des dossiers et à assurer la sécurité des gens. »

Pour télécharger un exemplaire du livre blanc de l'IDC, « Policing 2025: Envisioning a New Framework for Investigations. », cliquez ici.

À propos de Cellebrite

Cellebrite est le chef de file mondial des solutions de renseignement numérique pour les organismes d'application de la loi, les gouvernements et les entreprises. Cellebrite offre une vaste gamme innovante de solutions logicielles, d'outils analytiques et de formation primée conçus pour accélérer les enquêtes et relever les défis de plus en plus complexes de la lutte contre la criminalité et de la sécurité à l'ère numérique. Bénéficiant de la confiance de milliers d'agences et d'entreprises de premier plan dans plus de 150 pays, Cellebrite contribue à la réalisation de la mission commune de créer un monde plus sûr. Pour en savoir plus, visitez le site www.cellebrite.com ou suivez-nous sur Twitter @Cellebrite_UFED.

