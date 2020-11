Manuvie bonifie son régime d'avantages sociaux en Amérique du Nord pour favoriser le mieux-être de ses employés et de leur famille





En dollars canadiens, sauf indication contraire

TSX/NYSE/PSE : MFC SEHK : 945

Augmentation du nombre de semaines de congés payés pour ce qui est des congés de maternité, des congés d'adoption et des congés parentaux

Couverture de premier plan en ce qui concerne les dépenses associées à l'adoption et à la maternité de substitution ainsi qu'au traitement de l'infertilité; bonification de la couverture pour les soins à l'intention des employés transgenres

TORONTO, le 17 nov. 2020 /CNW/ - Manuvie a annoncé aujourd'hui qu'elle accroît le soutien offert à ses employés au Canada en matière de congé familial. À compter du 1er janvier 2021, elle leur offrira ainsi 20 semaines de congé de maternité payé et 12 semaines de congé parental ou de congé d'adoption payé.

Ces congés bonifiés s'ajoutent à d'autres avantages axés sur la famille que la Société a instaurés plus tôt cette année à l'intention de ses employés au Canada et aux États-Unis. Mentionnons notamment le remboursement, jusqu'à concurrence de 20 000 $ par année, des dépenses associées à l'adoption et à la maternité de substitution, et de médicaments prescrits dans le traitement de l'infertilité pour les employés au Canada. Conformément à l'engagement ferme de la Société à l'égard de la diversité, de l'équité et de l'inclusion, cette gamme d'avantages sociaux est conçue pour offrir un soutien à tous les modèles de familles.

« Nous savons ce que signifie pour beaucoup de nos collègues d'avoir une famille, et nous sommes fiers de leur offrir ce soutien précieux pour les aider à réaliser ce rêve important », déclare Pam Kimmet, chef des ressources humaines à Manuvie. « Nous sommes déterminés à améliorer le quotidien de nos clients et de nos collègues. Nous cherchons donc constamment des occasions d'offrir des programmes de premier ordre qui favorisent la santé et le mieux-être, et ce, d'une façon qui leur convient. »

Les avantages sociaux des employés de Manuvie ne cessent d'évoluer et de faire progresser le marché depuis 2017. Cette année-là, la Société a mis en place une couverture de 10 000 $ pour les services de professionnels de la santé mentale à l'intention de ses employés au Canada et les personnes à leur charge. Depuis, Manuvie a éliminé les obstacles financiers qui empêchaient les employés aux États-Unis d'avoir accès à du soutien en matière de santé mentale en couvrant les frais des soins liés à la santé comportementale et au traitement de la toxicomanie. La Société a par ailleurs ajouté à son régime des services de santé mentale virtuels. Ils sont offerts par l'intermédiaire de Beacon, au Canada, et de Talkspace et Sanvello Virtual Care aux États-Unis. Les services de soins de santé en ligne sont accessibles en tout temps par l'intermédiaire d'Akira Health au Canada.

Les employés au Canada et aux États-Unis, ainsi que les personnes à leur charge, ont maintenant accès à une couverture pour les soins liés à l'affirmation de genre. Cette couverture comprend les interventions chirurgicales (p. ex., réduction de la pomme d'Adam, augmentation des joues, augmentation mammaire) et les soins non chirurgicaux (p. ex., entraînement vocal) pour les employés transgenres.

« Comme les besoins de nos employés évoluent sans cesse, nos avantages sociaux doivent également évoluer. La famille se définit de toutes sortes de façons (parents célibataires, couples du même sexe, membres de la famille transgenres...), et nous nous engageons à soutenir ces différents parcours », ajoute Mme Kimmet.

Au Canada, Manuvie offre également une nouvelle couverture pour la marijuana à usage médical afin de répondre à des besoins particuliers en matière de santé.

À propos de Manuvie

La Société Financière Manuvie, groupe mondial et chef de file des services financiers, vise à rendre les décisions des gens plus simples et à les aider à vivre mieux. Son siège social mondial se trouve à Toronto, au Canada. Elle exerce ses activités sous le nom de Manuvie au Canada, en Asie et en Europe, et principalement sous le nom de John Hancock aux États-Unis. Elle propose des conseils financiers ainsi que des solutions d'assurance et de gestion de patrimoine et d'actifs à des particuliers, à des groupes et à des institutions. À la fin de 2019, elle comptait plus de 35 000 employés, plus de 98 000 agents et des milliers de partenaires de distribution au service de près de 30 millions de clients. Au 30 juin 2020, son actif géré et administré se chiffrait à plus de 1 200 milliards de dollars canadiens (900 milliards de dollars américains) et, au cours des 12 mois précédents, elle avait versé à ses clients 30,6 milliards de dollars. Elle exerce ses activités principalement en Asie, au Canada et aux États-Unis, où elle est présente depuis plus de 155 ans. Elle est inscrite aux bourses de Toronto, de New York et des Philippines sous le symbole « MFC », ainsi qu'à la Bourse de Hong Kong sous le symbole « 945 ».

SOURCE Société Financière Manuvie

Communiqué envoyé le 17 novembre 2020 à 08:00 et diffusé par :