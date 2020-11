BIXI Montréal atteint l'équilibre budgétaire en 2020





Une saison marquée par le succès des BIXI électriques

et de nouvelles habitudes de déplacement

MONTRÉAL, le 17 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Deux jours après la fin de la saison 2020, l'OBNL BIXI Montréal confirme qu'elle atteindra l'équilibre budgétaire cette année, et ce, malgré le contexte exceptionnel engendré par la COVID-19. Tandis que la pratique de l'exercice en plein air a la cote pour lutter contre le stress, et à un moment où la distanciation sociale et les déplacements extérieurs contribuent à ralentir la propagation du virus, de nombreuses initiatives ont permis à BIXI de demeurer une alternative de choix pour les citoyens cette saison, démontrant son statut de partenaire incontournable de la mobilité intégrée dans la métropole.

« BIXI Montréal a prouvé en 2020 qu'il avait tous les atouts nécessaires pour demeurer un symbole fort de la métropole et de sa capacité de s'adapter et d'innover, même en temps de crise. Alors que nous venons de traverser une véritable tempête, nous sommes heureux d'annoncer que BIXI atteindra l'équilibre budgétaire cette année. Cette solide situation financière est attribuable à de nombreux facteurs, dont l'expertise de l'équipe en place, le dévouement des employés, une structure flexible et une gestion rigoureuse durant plusieurs années de croissance soutenue. La saison qui vient de se terminer a d'ailleurs été marquée par l'ajout de 1 000 nouveaux BIXI électriques à la flotte, très populaires auprès de notre clientèle et utilisés 60 % plus souvent que les vélos standards », déclare Alexandre Taillefer, président du conseil d'administration de BIXI Montréal.

DÉFIS RELEVÉS POUR 2020 ET SAINE GESTION FINANCIÈRE

Depuis sa création en 2014, BIXI Montréal a conduit ses activités avec rigueur, comme en font foi les excédents opérationnels accumulés depuis six ans. Ceux-ci permettent à l'OBNL d'assumer les risques d'exploitation dus aux situations imprévues ou aux fluctuations des conditions saisonnières. Entre 2014 et 2019, BIXI Montréal a enregistré une augmentation de 307 % des ventes, une hausse de 146 % des utilisateurs uniques et une progression de 81 % de l'achalandage. Le taux de satisfaction de la clientèle de BIXI, qui s'élevait à 94 % en 2019, est une autre preuve irréfutable du chemin parcouru.

Malgré la situation imprévue en mars, qui a amené BIXI Montréal à revoir son service dans des délais extrêmement serrés et à déployer un plan de mesures sanitaires fiables, la saison a pu débuter à la date prévue du 15 avril. Afin de soutenir les travailleurs de la santé et leur offrir une option supplémentaire facilitant leurs déplacements vers leur lieu de travail, BIXI a aussi proposé un abonnement gratuit de 30 jours à tous les employés des établissements de santé publics du Grand Montréal.

Au terme d'une saison marquée par un niveau d'achalandage à la baisse par rapport à 2019, en grande partie lié au confinement et au télétravail, BIXI Montréal affirme avoir réussi à relever les défis qu'a apportés cette saison hors de l'ordinaire. Alors que la baisse d'achalandage atteignait plus de 70 % en avril par rapport à l'an dernier, la confiance des usagers a été regagnée graduellement avec une baisse moyenne mensuelle se situant autour de 40 % les mois suivants, pour terminer la saison avec une hausse d'achalandage de 11 % en novembre, ce qui augure bien pour 2021.

ÉNORME SUCCÈS DE L'OFFRE DE VÉLOS À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE

BIXI Montréal s'est affairé durant l'été à poursuivre le déploiement de son réseau électrique en collaboration avec la Ville de Montréal, les arrondissements, des partenaires privés et son nouveau partenaire exclusif des vélos à assistance électrique, Hilo, une nouvelle filiale d'Hydro-Québec qui offre un service de maison intelligente clés en main.

Disposant de 3 vitesses, ces vélos de couleur bleue affichent une vitesse maximale de 32 km/h, ce qui permet aux utilisateurs de parcourir une plus grande distance plus rapidement. Ils nécessitent un effort moindre pour l'usager, notamment face à des dénivellations prononcées.

En moyenne, les BIXI électriques ont été utilisés 60 % plus souvent que les vélos standards quotidiennement (4,3 fois vs 2,7).

que les vélos standards quotidiennement (4,3 fois vs 2,7). La distance moyenne de chaque déplacement en BIXI électriques a été 70 % plus élevée que celle des déplacements en BIXI standards (4,8 km vs 2,8 km).

que celle des déplacements en BIXI standards (4,8 km vs 2,8 km). La durée moyenne des déplacements a été 27 % plus longue (19,2 minutes en BIXI électriques vs 15,1 minutes en BIXI standards).

« Durant la pandémie, le BIXI électrique a su se positionner comme une option supplémentaire agréable, pratique, rapide, accessible pour tous et abordable, facilitant le quotidien de nombreux citoyens. Nous sommes par ailleurs heureux d'avoir pu concrétiser l'ajout de stations et de vélos électriques cette année, malgré le contexte qui s'annonçait peu propice », souligne Christian Vermette, directeur général de BIXI Montréal.

Toujours à l'affût des tendances et ayant une vision d'avenir bien définie, BIXI a su encore cette année se distinguer par son dynamisme en matière d'innovation technologique et son leadership. Destination Centre-Ville a d'ailleurs remis le Prix de la catégorie « Service public » Montréal centre-ville au projet de BIXI électriques cet automne.

À l'heure actuelle, BIXI compte un grand total de 1 000 BIXI électriques, ce qui permet à Montréal de disposer de la plus vaste flotte de vélos à assistance électrique en libre-service au Canada et d'une des plus importantes en Amérique. Se fixant comme objectif de continuer à démocratiser l'usage du vélo, BIXI Montréal et la Ville prévoient l'ajout de 1 150 nouveaux vélos à assistance électrique en 2021 et 2022. La mise en service des stations électriques et des vélos à assistance électrique a également permis la création d'emplois au Québec dans une période où le soutien à l'économie locale est au centre des préoccupations des citoyens.

Éric Alan Caldwell, responsable de l'urbanisme et de la mobilité au sein du comité exécutif de la Ville de Montréal, ajoute : « Plus que jamais aujourd'hui, la Ville de Montréal continue de croire profondément à la place du transport actif dans l'offre globale de la métropole et elle mettra tout en oeuvre pour assurer sa vitalité à long terme. Cette saison se termine alors que BIXI a su démontrer cette année toute sa pertinence et sa résilience dans l'offre de mobilité pour les Montréalaises et Montréalais, et ce, même en temps de crise. Notre administration continuera d'appuyer BIXI pour maximiser son offre partout sur le territoire ».

CHANGEMENT DES HABITUDES DE DÉPLACEMENT : PLUS DE LOCATIONS À DES FINS RÉCRÉATIVES ET DES DÉPLACEMENTS PLUS LONGS ET PLUS LOCAUX

De façon générale, le contexte actuel a amené les usagers à découvrir les plaisirs d'utiliser le vélo-partage pour leurs activités à l'extérieur du travail et à se déplacer plus localement. BIXI a d'ailleurs noté cette saison une croissance des déplacements dans les quartiers périphériques, ainsi que des déplacements plus longs, que ce soit en termes de durée ou de distance.

Plus qu'un simple moyen de transport, les BIXI ont permis aux citoyens du Grand Montréal de se changer les idées et de redécouvrir leur ville et leurs quartiers cette année. Partenaire de BIXI Montréal, le fournisseur mobile et Internet Fizz a même sollicité sa communauté et celle de BIXI pour imaginer des trajets reliant des commerces locaux, des murales, des parcs et de jolies rues, ponctuées de stations, créant des motifs inusités sur la carte de Montréal. Les usagers ont par la suite été invités à dessiner eux aussi leur quartier en créant leurs propres trajets.

BIXI REMERCIE SES PRÉCIEUX PARTENAIRES

BIXI Montréal profite de l'occasion pour remercier Valérie Plante et toute l'équipe de la Ville de Montréal pour leur confiance et leur engagement, ainsi que ses partenaires, qui ont soutenu sa mission en 2020 malgré la période d'incertitude : Fizz, Cogeco, l'ARTM, ainsi que Rachelle Béry. BIXI salue aussi la contribution inestimable d'Hilo, Lyft, PBSC Solutions urbaines et Devinci qui ont rendu possible le déploiement de son réseau électrique.

« En tant que partenaire exclusif des vélos à assistance électrique, Hilo se réjouit d'avoir pu contribuer au succès des BIXI électriques, une façon novatrice et intelligente de se déplacer dans l'espace urbain. Nous sommes heureux de constater que le public les a rapidement adoptés. Quant à notre partenariat, celui-ci allait de soi puisque nos deux entreprises partagent des valeurs communes et une vision environnementale écoresponsable et innovante », commente Sébastien Fournier, président-directeur général d'Hilo.

« Au nom de BIXI Montréal, je tiens à remercier chaleureusement tous les employés pour leur engagement extraordinaire tout au long de cette saison inédite. Grâce à leur dévouement, nous avons été en mesure d'offrir à nos clients une expérience à la hauteur de leurs attentes, et ce, dans un environnement sécuritaire. Plus que jamais durant cette crise, le service de vélo-partage montréalais s'est avéré un mode de transport idéal et nous vous donnons déjà rendez-vous en 2021 », conclut M. Taillefer.

À PROPOS DE BIXI MONTRÉAL

BIXI Montréal est un organisme à but non lucratif créé par la Ville de Montréal pour gérer le système de vélo-partage dans la métropole. À l'automne 2020, le réseau comprend 7 270 vélos standards et 1 000 vélos électriques sur le territoire montréalais, ainsi qu'à Westmount, Montréal-Est, Mont-Royal, Longueuil et Laval. Pour davantage d'informations, vous êtes invités à consulter le site de BIXI Montréal.

À PROPOS DE FIZZ

Lancée en 2018, Fizz est un fournisseur mobile et Internet nouveau genre qui donne le contrôle à ses membres au travers d'une expérience entièrement en ligne. Avec Fizz, c'est simple et juste. Bienvenue ailleurs.

À PROPOS DE HILO

Hilo est une filiale d'Hydro-Québec dont la mission est de développer des produits et services innovants à valeur ajoutée pour les clients, contribuant à inscrire Hydro-Québec comme un acteur majeur des nouveaux services énergétiques. En plus de la maison intelligente, Hilo offrira bientôt des services aux entreprises pour les aider à réduire les coûts liés à la consommation d'énergie et les émissions de GES. D'autres produits et services s'ajouteront de manière évolutive, notamment dans les secteurs de la mobilité électrique, du stockage intelligent et de l'autoproduction solaire. Les commandes en ligne peuvent être effectuées dès aujourd'hui au www.hiloenergie.com.

À PROPOS DE RACHELLE BÉRY

La première épicerie Rachelle Béry a ouvert ses portes en 1984, à Montréal, au coin des rues Rachel et Berri, d'où son nom! Aujourd'hui, on compte 11 épiceries de quartier et plus de 60 espaces santé situés à l'intérieur des supermarchés IGA partout au Québec. Au fil des années, la mission de Rachelle Béry est toujours demeurée la même : alimenter le mieux-être en encourageant la découverte et en faisant la promotion de produits biologiques, naturels et locaux.

À PROPOS DE L'ARTM

L'Autorité régionale de transport métropolitain a été créée par le projet de loi 76, qui a modifié la gouvernance du transport collectif dans la grande région métropolitaine de Montréal. Dans une perspective de développement durable et de cohésion régionale, l'Autorité régionale de transport métropolitain planifie, organise, finance et fait la promotion du transport collectif et du transport adapté dans la région métropolitaine de Montréal, afin d'offrir une expérience de mobilité simple, intégrée, fluide et efficace. Elle élabore à cette fin un plan stratégique de développement, une politique de financement, un cadre tarifaire et des ententes de services qui encadrent le développement, l'organisation et le financement de ces services. Pour ce faire, l'Autorité travaille à mobiliser les forces vives du milieu des transports collectifs autour d'une vision unifiée.

