DUPIXENT(MD) (dupilumab injectable) est maintenant approuvé par Santé Canada pour les patients atteints d'asthme sévère





Le seul produit biologique approuvé au Canada pour le traitement de l'asthme sévère présentant une inflammation éosinophilique/de type 2 ou dépendant aux corticostéroïdes par voie orale

pour le traitement de l'asthme sévère présentant une inflammation éosinophilique/de type 2 ou dépendant aux corticostéroïdes par voie orale Quatrième indication de DUPIXENTMD au Canada à la suite de son approbation pour le traitement de la dermatite atopique modérée à sévère chez l'adulte et l'adolescent et de la rhinosinusite chronique sévère avec polypes nasaux (RSC-PN)1.

MISSISSAUGA, ON, le 17 nov. 2020 /CNW/ - Sanofi Canada a annoncé aujourd'hui l'approbation par Santé Canada d'une nouvelle indication de DUPIXENTMD (dupilumab injectable) comme traitement d'entretien d'appoint chez les adultes et les adolescents âgés de 12 ans et plus atteints d'asthme sévère présentant une inflammation éosinophilique/de type 2 ou dépendant aux corticostéroïdes par voie orale2.

« L'approbation de DUPIXENTMD comme traitement d'appoint pour la prise en charge de l'asthme sévère constitue une nouvelle option importante pour les Canadiens atteints de cette maladie », affirme le Dr Krystelle Godbout, pneumologue. « L'asthme sévère non maîtrisé peut avoir des répercussions importantes sur les patients, cependant, la disponibilité des traitements tels que le DUPIXENTMD qui s'attaquent à la cause sous-jacente de la maladie pour contribuer à améliorer les résultats des patients est encourageante. »

DUPIXENTMD est un anticorps monoclonal recombinant entièrement humain qui inhibe la signalisation des protéines interleukine-4 (IL-4) et interleukine-13 (IL-13)3 et qui n'est pas un immunosuppresseur. Les données provenant des essais cliniques sur DUPIXENTMD ont démontré que les protéines IL-4 et IL-3 sont des composantes clés de l'inflammation de type 2, laquelle joue un rôle majeur dans l'asthme, la dermatite atopique et la RSC-PN.

« Malgré les progrès réalisés dans le cadre du traitement de l'asthme sévère, de nombreux Canadiens sont encore atteints d'une maladie qui n'est pas maîtrisée adéquatement par les traitements actuels, ce qui peut avoir une incidence profonde sur leur qualité de vie », affirme Marissa Poole, cheffe nationale de Sanofi Canada et directrice générale de Sanofi Genzyme Canada. « Grâce à cette nouvelle indication pour DUPIXENTMD, une nouvelle option thérapeutique est maintenant disponible pour traiter l'aspect physiologique de la maladie, afin d'aider les patients à obtenir une meilleure maîtrise de leurs symptômes. »

L'asthme est une maladie chronique causée par une enflure et une inflammation des voies respiratoires et de la paroi, et la contraction des muscles entourant les voies respiratoires, bloquant la circulation de l'air dans les poumons4.

Les personnes atteintes d'asthme sévère ont des difficultés à respirer, toussent, ont une respiration sifflante et sont à risque de subir des crises d'asthme potentiellement mortelles qui peuvent nécessiter des visites aux urgences ou une hospitalisation5,6. Si certaines personnes atteintes d'asthme sévère parviennent à maîtriser leurs symptômes avec des corticostéroïdes par voie orale, d'autres demeurent aux prises avec des symptômes non maîtrisés malgré les traitements disponibles.

« La prise en charge quotidienne de l'asthme peut constituer un fardeau important pour les Canadiens vivant avec la maladie. Cette situation peut être encore plus frustrante pour les patients qui suivent leur traitement et le plan d'action contre l'asthme, mais dont les symptômes invalidants persistent », explique Vanessa Foran, présidente et directrice générale d'Asthma Canada. « Grâce à une meilleure compréhension de la cause physiologique sous-jacente de la maladie et à la mise au point de traitements qui s'attaquent à cette cause fondamentale, de nombreux patients sont en mesure de réduire le nombre de traitements qu'ils suivent afin de prendre en charge efficacement leur maladie et d'améliorer leur qualité de vie. »

À propos de DUPIXENTMD

DUPIXENTMD a initialement été approuvé par Santé Canada le 30 novembre 2017 et demeure le seul médicament biologique dans le traitement des adultes atteints de dermatite atopique modérée à sévère chez qui la maladie n'est pas adéquatement contrôlée par des traitements topiques sous ordonnance ou quand ces traitements ne sont pas appropriés7. En septembre 2019, Santé Canada a élargi cette approbation pour inclure les adolescents âgés de 12 ans et plus8. En août 2020, Santé Canada a approuvé DUPIXENTMD pour le traitement des patients adultes atteints de rhinosinusite chronique sévère avec polypes nasaux9.

DUPIXENTMD est développé conjointement par Sanofi et Regeneron dans le cadre d'un accord de collaboration mondiale.

À propos de Sanofi

La vocation de Sanofi consiste à accompagner les personnes qui doivent composer avec des problèmes de santé. En tant que société biopharmaceutique multinationale spécialisée dans la santé humaine, nous prévenons les maladies grâce à nos vaccins et proposons des traitements novateurs en vue de combattre la douleur et d'apaiser les souffrances. Nous accompagnons tant les personnes atteintes de maladies rares que les millions de patients qui doivent composer avec des affections chroniques à long terme.

Avec plus de 100 000 collaborateurs dans 100 pays, Sanofi transforme l'innovation scientifique en solutions de santé partout dans le monde.

Au Canada, Sanofi emploie environ 2 000 personnes. En 2018, nous avons investi plus de 127 millions de dollars dans des projets de recherche et développement au Canada, créant ainsi des emplois, des occasions d'affaires et des possibilités d'un océan à l'autre.

