Bain Magique reçoit la certification Great Place to Work®





MONTRÉAL, 17 nov. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- BAIN MAGIQUE est fière d'annoncer que l'entreprise reçoit la certification Great Place to Work® après une analyse indépendante complète effectuée par l'Institut Great Place to Work® au Canada. L'attribution de cette marque de reconnaissance se base directement sur les impressions des employés, lesquelles sont recueillies dans le cadre d'un vaste sondage anonyme à propos de leur expérience dans le milieu de travail.



L'objectif de Bain Magique est d'offrir aux employés un emploi signifiant et d'enrichir leur vie par l'entremise de nouvelles possibilités et connaissances. Même en temps de pandémie, l'entreprise n'a pas perdu sa philosophie de vue : offrir un milieu de travail, à la maison ou au bureau, où le respect et l'inclusivité atteignent un niveau supérieur. Le travail d'équipe continu à être au premier rang du mandat. Malgré le télétravail, Bain Magique veille à garder les canaux de communication ouverts entre les membres de l'équipe et à ce que les employés ne manquent aucune occasion de croissance, d'apprentissage et d'avoir un impact.

« Depuis ses débuts en 1984, Bain Magique a toujours été une famille », explique Sophia Nardelli, vice-présidente des ressources humaines. « Je suis fière qu'après tout ce temps notre entreprise cultive encore la confiance et le respect propres à la famille, même si nous sommes maintenant plus de 4 500 employés partout dans le monde. »

Great Place to Work® en bref

Great Place to Work® (www.greatplacetowork.ca) fait autorité à l'échelle mondiale en ce qui concerne les cultures d'entreprise fondées sur une confiance accrue et un haut niveau de performance. L'organisation s'appuie sur ses propres outils d'évaluation, ses services d'évaluation et ses programmes de certification pour reconnaître les meilleurs lieux de travail au monde dans une série de listes nationales entre autres publiées dans le Globe and Mail (Canada) et dans le magazine Fortune (É.-U.). Great Place to Work® offre des indices et des cadres de référence, et l'expertise nécessaire pour créer, maintenir et récompenser les cultures d'entreprises extraordinaires.

Visitez Great Place to Work® au www.greatplacetowork.ca ou suivez @GPTW_Canada sur Twitter.

Bain Magique en bref

Fondée en 1984 à Montréal, Canada, Bain Magique est à l'origine d'un procédé de remise à neuf de salle de bain sans démolition. Aujourd'hui, grâce à sa solution unique de recouvrement de baignoire, Bain Magique a transformé plus de deux millions de salles de bain. Bain Magique est le chef de file du marché de la fabrication et de l'installation de baignoire en acrylique et de murs monopièces de qualité supérieure. Les produits sont fabriqués dans deux usines (au Québec et dans le Tennessee) et vendus dans plus de 250 emplacements aux États-Unis et au Canada. Bain Magique souhaite offrir des produits de qualité supérieure et un service hors pair à ses clients résidentiels et commerciaux. Pour plus de renseignements, rendez-vous à bainmagique.com.

