Ouverture prochaine à Sainte-Thérèse du Centre TAG E-karting & Amusement, un concept inédit au Canada signé Alexandre Tagliani





Le célèbre pilote automobile québécois, Alex Tagliani, s'apprête à inaugurer au printemps 2021 un pôle de divertissement familial unique en son genre au Canada.

Offrant au grand public l'occasion de découvrir un choix inédit d'attractions à la fine pointe de la technologie, le Centre TAG E-karting & Amusement comprendra neuf activités dont une combinaison de trois pistes de karting, une arène de jeu de laser tag, six allées de lancer de haches, six allées de quilles, un cinéma interactif 7D de Triotech, des trampolines interactives, une expérience de réalité virtuelle multisensorielle, de nombreuses arcades dernière génération et un mur interactif pour enfants ? le tout sous un même toit.

Ce projet convoité de longue date par le passionné coureur automobile met bien sûr le karting à l'honneur, offrant une expérience de course inégalée. Un ensemble de trois pistes sur trois niveaux ? une pour adultes, une pour enfants et une super piste d'un demi-kilomètre combinant les deux ? présentera en tout six choix de parcours, chacun pouvant être complété dans le sens horaire ou dans le sens inverse. Importés d'Italie, les karts seront 100 % électriques, silencieux, non polluants et sans odeur (zéro émission). Il s'agit des modèles électriques les plus sophistiqués au monde, proposés pour la première fois en Amérique du Nord.

Dotés d'un volant numérique, de capteurs intégrés aux pare-chocs pour la sécurité et d'un bouton Boost pour des dépassements accélérés, ces bolides de calibre professionnel arborent la prestigieuse marque CRG. Une gestion sécuritaire des karts sera assurée par une plateforme d'intelligence artificielle.

« Je pense à tous les jeunes et amateurs de sensations fortes qui veulent se défouler et donner libre cours à leur adrénaline! » déclare Alex Tagliani. « Le Centre TAG E-karting & Amusement sera le pôle récréatif de nouvelle génération par excellence, un lieu exaltant pour une sortie entre amis, avec des collègues ou en famille. Mieux encore, je vois ce projet ? le premier centre de karting électrique multiniveaux au Canada ? comme un tremplin pour éventuellement développer des talents qui feront de futurs champions québécois de karting. »

Facilement accessible par l'autoroute 15, le Centre TAG E-karting & Amusement occupera 65 000 pieds carrés dans un édifice flambant neuf de la Plaza Sainte-Thérèse, qui fait actuellement l'objet d'une transformation majeure par le Groupe MACH. Représentant un investissement de près de 18 millions de dollars, cette initiative est le fruit d'un solide partenariat entre le pilote Alex Tagliani et un groupe d'entrepreneurs chevronnés, les gens d'affaires Vincent Chiara (président du Groupe MACH), Mario Bouchard (fondateur de iBwave), Richard Scofield (président du Groupe St-Hubert), France Dubé et Tommy-John Gélinas (promoteurs immobiliers GD Lead) et Jean-Frédéric Laberge (gestionnaire immobilier et pilote automobile).

« De même que j'ai appris qu'en course automobile, on ne peut remporter la victoire qu'avec le travail d'une bonne équipe, je sais que c'est grâce à la plus-value apportée par chacun des membres de notre équipe de rêve que ce projet hors du commun peut finalement voir le jour », ajoute le maître d'oeuvre du Centre TAG E-karting & Amusement, Alex Tagliani. « La mise au point de cette initiative s'est avérée un plus grand défi que les 500 milles d'Indianapolis! »

Ce pôle récréatif emploiera de 75 à 100 personnes. Voué à devenir une destination de choix tant pour des sorties familiales que pour des événements spéciaux et corporatifs stimulant l'esprit d'équipe, le Centre disposera de deux zones de restauration, dont un resto-bar, et d'espaces locatifs invitants et entièrement équipés offrant la polyvalence nécessaire pour y organiser petites et grandes réceptions. En effet, un lounge privé est prévu pour les 5 à 7, tandis que deux salles de réunion adjacentes et pouvant être combinées totaliseront 2500 p2, parfait pour les banquets. Toutes les mesures sanitaires prescrites par la Santé publique et le Gouvernement du Québec seront rigoureusement respectées.

Rappelons que le Montréalais Alexandre Tagliani évolue en sport automobile depuis plusieurs décennies, passant du karting à la Formule Atlantique, au Champ Car, à l'IndyCar et maintenant au NASCAR. En 2015, il était intronisé au Temple de la renommée du sport motorisé canadien.

Pour suivre la progression du projet, rendez-vous sur tagekarting.com.

À propos du Centre TAG E-karting & Amusement

Au terme d'un investissement de 18 millions de dollars et de plusieurs années de gestation, l'immense Centre TAG E-karting & Amusement verra le jour au printemps 2021 dans la toute nouvelle Plaza Sainte-Thérèse, en bordure de l'autoroute 15. Destiné à être un pôle récréatif nouvelle génération pour le grand public, le Centre offre, en plus d'une combinaison de trois pistes de karting électrique sur trois niveaux, une multitude d'activités exaltantes : lancer de la hache, jeu de laser tag, quilles, réalité virtuelle, trampoline interactive, cinéma interactif 7D, arcades et mur interactif. Fondé par le pilote automobile et propriétaire de l'écurie TAG Autosport, Alexandre Tagliani, ce projet unique au Canada est le fruit d'un partenariat de grande envergure avec un groupe d'hommes d'affaires chevronnés.

Télécharger le dossier de presse ici.

Communiqué envoyé le 17 novembre 2020 à 06:35 et diffusé par :