SQLI assure la conformité de ses fournisseurs grâce au connecteur Provigis / Determine





PARIS, 17 novembre 2020 /PRNewswire/ -- Determine, a Corcentric Company, éditeur international de solutions Cloud Source-to-Pay et de Gestion des Contrats, annonce que SQLI, agence internationale dédiée à l'expérience digitale et spécialisée dans les plateformes de Commerce Omnicanal, assure la conformité de ses fournisseurs grâce à la Plateforme Determine et son connecteur avec Provigis.

Partenaire technologique de Determine, Provigis est une solution logicielle en mode SaaS qui assure la collecte, l'authenticité et la validité des documents légaux des sous-traitants collectés dans le cadre de l'obligation de vigilance et de la loi Sapin II. Grâce à son connecteur en API, les Directions Achats qui souhaitent accéder aux données de leurs fournisseurs et piloter leur conformité peuvent le faire directement depuis la Plateforme Determine.

Les bénéfices métiers de ce connecteur sont multiples :

Des données fournisseurs centralisées et à jour dans une plateforme unique

Une visibilité accrue pour un meilleur pilotage de la conformité

Une intégration totale des processus de conformité, de création et de référencement fournisseurs entre Provigis et Determine

Une digitalisation et une automatisation du contrôle légal et réglementaire des tiers sur la base de multiples critères ( Loi Sapin II , RSE, Lutte contre le travail dissimulé...)

, RSE, Lutte contre le travail dissimulé...) Une sécurisation des relations commerciales entre les entreprises en garantissant la conformité de l'ensemble des sous-traitants et fournisseurs

Une prise de décision plus éclairée

"La mise en oeuvre par SQLI du connecteur Determine - Provigis traduit son engagement fort en matière de compliance fournisseurs au coeur de son processus stratégique de référencement et de gestion des risques de sous-traitance. Cette intégration automatisée des données de certification fournisseurs dans l'outil Determine rend très intuitif le pilotage de la conformité lors de la passation de commande et l'exécution des contrats. Elle permettra aux gestionnaires SQLI de se concentrer sur des activités à plus forte valeur ajoutée, par exemple en matière de sourcing ou de négociation »

Rémi Lenthéric, Directeur de Provigis

SQLI facilite le pilotage de la conformité de ses fournisseurs grâce au connecteur Provigis et Determine

Depuis 2019, l'ensemble des processus Procure-to-Pay et de Gestion des Contrats du Groupe SQLI sont gérés de façon unifiée sur la Plateforme Cloud Determine.

En 2010, le Groupe SQLI a fait le choix stratégique d'externaliser une partie de son activité digitale. Ainsi, 30 % de son offre fait appel à des sous-traitants. Dans le cadre de l'obligation de vigilance et de la lutte contre le travail dissimulé, SQLI a mis en place le connecteur API entre Provigis et Determine.

« Nous référençons environ 10 fournisseurs par jour. Relancer chaque fournisseur pour la mise à jour de leurs informations était très chronophage. Grâce au connecteur en API entre Provigis et la Plateforme Determine, nous gagnons en efficacité et en temps. Nous avons automatisé de nombreux processus manuels. Les données sont centralisées dans un seul et même outil et sont plus fiables. Le demandeur, quant à lui, gagne en visibilité. Il sait tout de suite si le fournisseur est certifié. Dans le cas contraire, sa demande est automatiquement bloquée. En conclusion, le pilotage de la conformité des fournisseurs est facilité. »

Nawel Yaiche ? Chef Comptable/Achats Groupe, SQLI

À terme, avec la mise en place du connecteur entre Determine et Provigis, SQLI pilotera la conformité de plus de 580 fournisseurs actifs. Le Groupe souhaite atteindre un taux de conformité de 60 % d'ici à la fin de l'année 2021.

« Dans le contexte actuel, le pilotage de la conformité des fournisseurs est stratégique pour assurer la continuité des activités de l'entreprise. C'est pourquoi nous nous engageons à apporter à nos clients les meilleures solutions pour atteindre leurs objectifs. »

Gérard Dahan ? SVP EMEA, Determine, a Corcentric company

À propos de Provigis

Créé en 2009, Provigis sécurise les relations commerciales entre les entreprises en garantissant la conformité de l'ensemble des sous-traitants et fournisseurs (obligations réglementaires, travail dissimulé ou illégal, risques RSE, etc. Provigis permet également aux PME et TPE de partager et rendre visibles leurs pratiques responsables vertueuses à tout leur écosystème. Provigis est une société du groupe Freelance.com. Avec un CA pro-forma de 321,6 M? en 2019* et une présence en France et à l'international (Allemagne, Angleterre, Maroc, Singapour, Suisse), Freelance.com est le leader français de la relation entre les entreprises et leurs talents externes avec une mission : libérer, simplifier, et sécuriser la relation entre les entreprises et leurs talents externes.

* : CA 2019 proforma suite au rapprochement avec INOP'S, officialisé le 18 juin dernier.

À propos de SQLI

Créé en 1990, SQLI est un groupe européen de services dédié au monde du Digital, spécialisé dans la conception, la mise en oeuvre, le déploiement mondial et l'exploitation de dispositifs omnicanal. Son positionnement de spécialiste du commerce et des technologies permet à ses équipes d'experts d'accompagner durablement les grandes entreprises et marques européennes dans le développement de leurs ventes et de leur notoriété ainsi que leur performance interne en réinventant l'expérience client, partenaire et collaborateur.

Ses 2200 collaborateurs sont répartis dans 35 agences dans 15 pays : France, Suisse, Luxembourg, Belgique, Royaume Uni, Irlande, Allemagne, Suède, Pays Bas, Danemark, Espagne, Afrique du Sud, Maroc, Singapour et Dubaï. Le Groupe SQLI a réalisé en 2019 un chiffre d'affaires de 239 M?.

Depuis le 21 juillet 2000, la société SQLI est cotée sur Euronext Paris (SQI).

À propos de Determine, a Corcentric company

Determine, a Corcentric company est un éditeur SaaS/Cloud de solutions Source-to-Pay et de gestion des contrats. Intégrée sur la plateforme Cloud Determine, notre Suite logicielle Source-to-Pay comprend les applications de sourcing stratégique, gestion fournisseurs, gestion des contrats, gestion des achats et dématérialisation facture. La technologie visionnaire de notre plateforme Cloud est reconnue comme étant hautement configurable et facile à intégrer à tout ERP. Elle permet à l'ensemble des acteurs de la chaîne de valeur de mieux collaborer en interne comme en externe et de gérer efficacement l'ensemble de leurs problématiques métiers : finance, achat, comptabilité, légal et contrôle de gestion. Notre Suite Source-to-Pay intégrée apporte une vraie valeur ajoutée aux activités opérationnelles et stratégiques des entreprises en dynamisant leurs perspectives de revenus et en minimisant les risques grâce à une meilleure gestion de la conformité et un meilleur contrôle des dépenses. Grâce à sa présence internationale et à son réseau de partenaires certifiés, Determine est la solution pour vos projets de sourcing stratégique, gestion des contrats, gestion fournisseurs et procure-to-pay.

Media contact:

Alexia Antuzzi

+33 7 76 19 15 34

aantuzzi@determine.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1336440/visuel_cp_sqli_2__1.jpg

Communiqué envoyé le 17 novembre 2020 à 06:10 et diffusé par :