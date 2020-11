L'industrie canadienne des carburants stimule l'innovation pour bâtir un avenir à faible teneur en carbone





Les carburants de transport sont essentiels pour l'avenir énergétique du Canada

OTTAWA, ON, le 17 nov. 2020 /CNW/ - Les carburants liquides pour le transport continueront à représenter une part importante du bouquet énergétique du Canada pour les générations à venir, selon la nouvelle vision de l'Association canadienne des carburants inscrite dans le rapport En route vers 2050.

Le rapport En route vers 2050 révèle comment les entreprises qui produisent et distribuent les carburants de transport au Canada utiliseront l'innovation et adopteront de nouvelles technologies afin de continuer à soutenir une économie forte et résiliente tout en contribuant aux objectifs du Canada en matière de changements climatiques. Bon nombre de ces innovations sont actuellement en cours et comprennent de nouvelles méthodes de production d'essence, de diesel et de carburant aviation, en plus de nouveaux produits tels que l'hydrogène et les biocarburants de la prochaine génération, qui peuvent être intégrés dans l'infrastructure actuelle des carburants de transport au Canada.

« Les changements climatiques restent l'un des plus grands défis de notre époque et l'industrie canadienne des carburants fait sa part pour réduire les émissions de carbone, déclare Bob Larocque, président et chef de la direction de l'Association canadienne des carburants. Pour l'avenir, les Canadiens continueront à s'attendre à des choix de transport fiables, abordables et produisant moins d'émissions. Notre secteur est à la hauteur de la tâche qui consiste à réduire les émissions, sans compromettre notre capacité à soutenir la circulation des personnes et des marchandises au Canada et dans le monde entier. »

Les membres de l'Association canadienne des carburants et les 117 000 personnes qui travaillent dans ce secteur sont fiers de fournir les carburants de transport qui ont permis au Canada de continuer à aller de l'avant pendant la pandémie de COVID-19. Dans la perspective de la relance et au-delà, le secteur se prépare à alimenter un avenir meilleur.

« Nous n'avons pas besoin de repartir de zéro lorsque nous pensons à construire un réseau de transport plus écologique, ajoute M. Larocque. Nos membres augmentent le nombre de stations de recharge pour véhicules électriques aux stations-service existantes, produisent davantage de carburants synthétiques en utilisant le CO 2 capté ou cotraitent le pétrole aux raffineries existantes avec des bio-huiles provenant de déchets solides, ce qui permettra d'envisager un avenir à faible teneur en carbone. »

Le rapport En route vers 2050 est accessible à l'adresse : https://www.canadianfuels.ca/fr/ressources/en-route-vers-2050-le-role-des-carburants-de-transport-dans-un-avenir-a-faible-intensite-de-carbone-au-canada/

À propos de l'Association canadienne des carburants

L'Association canadienne des carburants (ACC) représente l'industrie canadienne des carburants de transport qui emploie plus de 117 000 Canadiens dans 15 raffineries de pétrole, 78 dépôts de distribution et 12 000 établissements commerciaux et de vente au détail. Elle contribue au PIB du Canada à hauteur de plus de 10 milliards de dollars par an. L'ACC travaille depuis plus de 30 ans avec les gouvernements de manière productive et elle est reconnue par les gouvernements du Canada comme « la » source d'information et d'expertise technique de l'industrie.

