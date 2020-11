Montoni se lance dans le résidentiel : le 495 Beaumont





Un projet tourné sur son quartier

MONTRÉAL, le 17 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Le Groupe Montoni est fier de donner le coup d'envoi de son tout premier projet immobilier résidentiel : le 495 Beaumont, un immeuble locatif situé dans le quartier Parc-Extension à l'angle des avenues Beaumont et Querbes. Le développeur, qui célèbre son 25e anniversaire cette année, mise sur un premier projet résidentiel résolument tourné vers le milieu dans lequel il s'intègre. Le projet de 40 M$ permettra d'accueillir une mixité d'occupants de même que des commerces de proximité, en plus d'offrir des jardins communautaires sur les toits, une cour intérieure publique et un atelier communautaire. La livraison du projet est prévue à l'été 2021.

« Après le bâtiment industriel, institutionnel, commercial et corporatif, nous faisons notre entrée dans le marché résidentiel. C'est une nouvelle étape pour nous, mais aussi pour le secteur locatif à Montréal. Notre projet redéfinit le condo locatif en intégrant les plus récentes technologies autonomes d'intelligence artificielle en immobilier. Le 495 se démarque aussi par sa conception et l'intégration d'une multitude d'installations pour la vie en communauté à notre époque », affirme Dario Montoni, président du Groupe Montoni.

Un bâtiment qui pense

Le 495, qui vise une certification LEED v4 pour les habitations, s'ajuste en temps réel au climat et au comportement de ses usagers pour optimiser sa performance énergétique, réduire son impact sur l'environnement et maximiser le confort de ses occupants grâce à un système unique à MONTONI supporté par l'intelligence artificielle.

Celui-ci permet, en autres, la commande automatique d'ascenseurs au bon étage pour les résidents, le débarrage des portes, l'ajustement de la température et des lumières, une connexion en temps réel avec les commerçants du coin pour réserver une table ou passer une commande, le tout grâce à une application mobile unique qui favorise le « sans contact ». Elle permet également aux utilisateurs de recevoir une alerte lorsqu'un colis a été déposé pour eux en toute sécurité dans l'un des casiers intelligents du rez-de-chaussée, un aspect d'autant plus pertinent aujourd'hui avec l'avènement du commerce en ligne.

La vie en communauté à notre époque

Parc-Ex se réinvente et s'anime, notamment grâce au nouveau Campus MIL de l'Université de Montréal, à la dynamisation de plusieurs axes commerciaux et aux nombreux étudiants, professionnels et jeunes familles de plus en plus nombreux à s'y installer. Le 495 Beaumont a spécifiquement été développé avec un souci d'intégration dans la communauté au sein de laquelle il s'établit.

Le projet intègrera un mixte parfait entre des balcons intimes et des terrasses privées, de même que des aires communes pour la vie en solo, en duo ou en famille. En plus des jardins communautaires, ses toits accueilleront des verrières 4 saisons qui pourront être réservées pour des moments privilégiés, de même qu'un espace BBQ, le tout devant une vue panoramique à couper le souffle sur le mont Royal. Il offrira également un gym et un espace yoga, des casiers intérieurs pour les vélos, un espace pour le télétravail, de même qu'un espace bistro. Le projet intègrera une architecture moderne et branchée, qui tirera profit de la lumière naturelle et de matériaux bruts comme le bois, l'acier et le béton exposé, le tout afin de créer des espaces au design distinctif, généreux en hauteur et chaleureux.

Détails du projet :

117 espaces : studios, 3 ½, 4 ½, 5 ½, maisons de ville

Balcons intimes et des terrasses privées

Cour intérieure verdoyante aménagée avec plusieurs espaces de détente

Potager collectif dans la cour intérieure

Jardins communautaires sur les toits

Espace BBQ et verrières 4 saisons sur les toits

Gym connecté et espace yoga

Atelier communautaire donnant sur la cour intérieure

Espace de télétravail

Café bistro, commerces et services de proximité

Application mobile exclusive au 495

Stationnement intérieur intelligent et bornes de recharge électrique

Salle intérieure pour les vélos

Espace de nettoyage pour les animaux

Système de purification de l'air et des surfaces aux ions (effectif pour les bactéries et les virus)

Inclus :

Électricité et Internet illimité



Électroménagers



Luminaires stylisés

Pour de plus amples informations sur le projet, consultez le https://le495.com/fr.

À propos de MONTONI

Leader dans le développement immobilier au Québec, MONTONI compte à son actif près de 450 projets représentant plus de 15 millions de pi2 de constructions commerciales, institutionnelles, industrielles et résidentielles, 30 centres corporatifs ainsi que 15 millions de pi2 en développement. Fier détenteur du titre des Sociétés les mieux gérées au Canada depuis 2001 et membre du Club Platine depuis 2007, le Groupe Montoni a réussi à se tailler une place de choix grâce à son portefeuille de terrains d'envergure dans la région métropolitaine. L'entreprise se démarque par l'offre d'une gamme complète de services couvrant la promotion, la construction - de l'excavation au design intérieur - et la gestion immobilière. Membre agréé LEED du Conseil du bâtiment durable du Canada, MONTONI mise sur la construction d'un patrimoine durable fondé sur une expertise de pointe. Le Groupe cumule plus de 4 millions de pi2 de bâtiments certifiés LEED.

Parmi les projets récents du développeur figure Espace Montmorency, situé sur la station de métro Montmorency à Laval, un complexe multifonctionnel de plus de 450 millions de dollars, de même que l'acquisition, en 2019, du terrain de la brasserie Molson, en partenariat avec Groupe Sélection et le Fonds immobilier de solidarité FTQ, un site de plus de 1,2 million de pi2 au centre-ville de Montréal. www.groupemontoni.com.

