SGS et l'Université technique de Graz ouvrent le centre de recherche Lamarr Security Research

GENÈVE, 17 novembre 2020 /PRNewswire/ -- SGS et l'Université technique de Graz (TU Graz) annoncent l'ouverture de Lamarr Security Research, un centre de recherche à but non lucratif spécialisé dans la sécurité informatique et l'établissement de la confiance dans les systèmes et produits numériques. Ce nouvel environnement de recherche offre aux sponsors partenaires la possibilité de travailler ensemble et de faire de ce monde un lieu plus sûr.

La cybersécurité est l'un des plus gros problèmes de notre société et il est urgent de repenser fondamentalement la façon dont les systèmes sont construits, constitués et analysés. Pour favoriser l'instauration de la confiance et créer un monde où la sécurité et la confidentialité des données sont une évidence, il est nécessaire de mener des recherches ouvertes sur les nouvelles technologies. Le centre à but non lucratif Lamarr Security Research est la nouvelle pièce maîtresse du campus international de cybersécurité de Graz, ouvert par la société SGS et l'Université technique de Graz en 2019. Les résultats des recherches seront mis à la disposition de tous, ce qui apportera une forte valeur ajoutée à la société.

Recherche

Stefan Mangard, professeur en sécurité des systèmes à l'Université technique de Graz, et membre de l'équipe de direction du centre : « Nos recherches porteront sur une large gamme de sujets, depuis les transistors jusqu'aux applications complexes pour le cloud, afin de rendre les systèmes sécurisés et privés plus efficacies et vérifiables. Nous instaurerons ainsi une confiance durable dans les solutions qui en découleront. SGS fournit un financement de base, et nous sommes maintenant à la recherche d'autres sponsors partenaires qui partagent la même vision ». Parmi les avantages dont bénéficieront les partenaires, citons l'accès rapide aux résultats de la recherche et la possibilité d'effectuer des tests de cybersécurité haut de gamme.

La sécurité sous l'angle de la confiance et de la coopération

Martin Schaffer, responsable mondial des services de cybersécurité chez SGS, et membre de l'équipe de direction du centre : « Notre mission à SGS est d'instaurer la confiance entre les parties prenantes. Cette tâche n'est pas facile dans notre monde interconnecté numériquement, car nous faisons face à des pirates informatiques créatifs qui tentent d'obtenir des avantages financiers, de porter atteinte à la vie privée d'autrui, voire de mettre la vie des gens en danger. Tout le monde est concerné par ce problème et nous ne pouvons pas nous y attaquer seuls. Il est de notre devoir à tous de favoriser le changement. L'Université technique de Graz s'est révélée être un partenaire solide qui partage la même vision et nous avons créé ensemble un environnement de recherche ouvert à d'autres partenaires. »

Dans le même esprit qu'Hedy Lamarr[1]

Le centre Lamarr Security Research porte le nom de l'actrice hollywoodienne d'origine autrichienne, Hedy Lamarr, qui a été l'une des pionnières dans l'invention de systèmes sécurisés grâce à son système breveté de saut de fréquence, qui est encore utilisé aujourd'hui dans les technologies Bluetooth et Wi-Fi. Dans le même esprit qu'Hedy Lamarr, SGS et l'Université technique de Graz explorent des approches nouvelles et innovantes pour faire de ce monde un lieu plus sûr.

Pour de plus amples informations, ou pour en savoir plus sur la démarche à suivre pour devenir chercheur ou partenaire de Lamarr Security Research, veuillez contacter :

Martin Schaffer

Responsable mondial des services de cybersécurité

Numérique et innovation

SGS

Tél. : +43 664 88210590

Stefan Mangard

Professeur en sécurité des systèmes et chef de IAIK

Institute of Applied Information Processing and Communications (IAIK)

Université technique de Graz

Tél. : +43 316 8735531

À propos de SGS

SGS est le leader mondial de l'inspection, du contrôle, de l'analyse et de la certification. Nous sommes reconnus comme la référence mondiale en termes de qualité et d'intégrité. Nous employons plus de 89 000 collaborateurs et exploitons un réseau de plus de 2 600 bureaux et laboratoires à travers le monde.

À propos de l'Université technique de Graz

Depuis de nombreuses années, la cybersécurité est un important domaine de recherche à l'Université technique de Graz, en Autriche. Parmi les résultats de recherche les plus remarquables, citons les failles de sécurité Meltdown et Spectre sur les processeurs, ou les réalisations internationales dans le domaine de la cryptographie.

