Rapport : Les provinces doivent accroître l'efficacité énergétique pour atteindre les objectifs nationaux





OTTAWA, 17 nov. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- En matière de politiques d'économie d'énergie, la Colombie-Britannique est en tête, la Saskatchewan en dernière position, l'Île-du-Prince-Édouard est celle qui s'est la plus améliorée, et le gouvernement fédéral doit aider toutes les provinces à atteindre les objectifs nationaux. C'est le message qui ressort de la deuxième fiche d'évaluation annuelle des politiques provinciales en matière d'efficacité énergétique, établie par un organisme de recherche basé à Carleton, Efficacité Énergétique Canada.



Ce rapport de 250 pages, publié aujourd'hui, compare les provinces canadiennes selon 42 critères de mesure distincts, tels que les économies d'énergie réalisées grâce aux programmes d'utilité publique, l'immatriculation des véhicules électriques, l'adoption du code du bâtiment et la gestion de l'énergie dans l'industrie.

Lire le rapport complet : https://www.scorecard.efficiencycanada.org/2020

L'efficacité énergétique est devenue une solution incontournable pour se remettre des conséquences sociales et économiques de COVID-19 d'une manière qui favorise l'énergie propre et la résilience à long terme. En 2020, le gouvernement fédéral s'est engagé à améliorer l'intensité énergétique moyenne de trois pour cent par an, soit un triplement par rapport aux niveaux actuels. Des organisations telles que l'Agence internationale de l'énergie et le groupe de travail canadien pour une reprise résiliente recommandent d'investir dans la rénovation des bâtiments car cela crée des emplois, encourage les dépenses dans les économies locales et stimule les investissements locaux productifs.

"La plupart des politiques d'économie d'énergie sont mises en oeuvre par les provinces, car elles contrôlent des domaines tels que la réglementation des services publics et les codes du bâtiment. Le tableau de bord suit les performances et les initiatives politiques des provinces, tout en visant à stimuler une saine concurrence entre les décideurs politiques", a déclaré l'auteur principal du rapport, James Gaede.

Résultats de la carte de pointage

La carte de pointage a donné le premier rang à la Colombie-Britannique pour la deuxième année. La province est en tête pour les codes de construction à consommation d'énergie nette zéro, les immatriculations de véhicules électriques, les systèmes de gestion de l'énergie industrielle et le chauffage à faible émission de carbone.

L'Île-du-Prince-Édouard est la province qui a le plus progressé, et a pris de justesse la tête devant la Nouvelle-Écosse dans l'évaluation des programmes d'efficacité énergétique du rapport. L'Î.-P.-É. est maintenant en tête pour les dépenses de programmes par habitant, avec un accent particulier sur les communautés à faible revenu et autochtones.

Le Québec occupe la deuxième place et est en tête dans la catégorie des mesures relatives au transport. Cette année, la province a procédé à sa première mise à jour des normes d'efficacité énergétique pour les grands bâtiments depuis 1983.

La Saskatchewan occupe la dernière place, avec un retard dans les économies et les dépenses liées aux programmes d'efficacité énergétique.

L'Alberta et l'Ontario ont toutes deux enregistré une baisse significative de leurs scores par rapport à l'année précédente. L'Alberta a considérablement réduit les économies réalisées dans le cadre de ses programmes et a totalement fermé l'agence Energy Efficiency Alberta. L'Ontario est traditionnellement en tête et se classe quatrième dans l'ensemble, mais il est en recul dans des domaines tels que les économies d'électricité et l'immatriculation des véhicules électriques.

"La réduction des budgets des programmes et les économies réalisées en Ontario et en Alberta ont un impact national important. Si ces tendances se poursuivent, les objectifs nationaux d'efficacité et de réduction des émissions pourraient être hors d'atteinte", a noté le Dr Gaede.

Toutes les provinces ont une marge de manoeuvre importante pour s'améliorer. Sur une échelle de 100 points disponibles, le score le plus élevé cette année est de 58 et le plus bas de 17.

"Aucune province n'atteint les niveaux d'économies réalisés par les états leaders tels que le Massachusetts et le Vermont. Sous la direction de Joe Biden, les Américains vont agir très rapidement pour améliorer l'efficacité énergétique . La carte de pointage présente les critères de performance et les politiques que les provinces canadiennes doivent atteindre pour rattraper leur retard", a déclaré Brendan Haley, directeur de la politique d'Efficacité Énergétique Canada.

Mettre le fédéralisme au service de l'efficacité énergétique

Les auteurs du rapport estiment que le gouvernement fédéral joue un rôle important dans le renforcement des performances des provinces en matière d'efficacité énergétique, en identifiant les cinq priorités politiques fédérales suivantes :

Utiliser le fonds pour une économie à faible intensité de carbone pour développer les programmes d'efficacité énergétique en tant que stratégie de création d'emplois immédiate

Financer des améliorations énergétiques plus poussées

Introduction d'un mandat national pour les véhicules à émissions zéro

Encourager l'adoption des codes modèles nationaux de construction pour 2020

Promouvoir les systèmes de gestion de l'énergie dans l'industrie



Ils notent que l'efficacité énergétique est un domaine politique qui devrait unir toutes les provinces plutôt que de créer des conflits régionaux.

"Le gaspillage d'énergie est partout, ce qui en fait une ressource énergétique dont toutes les provinces peuvent bénéficier. Si le gouvernement fédéral permet aux provinces de prendre des mesures et que celles-ci apprennent les unes des autres, nous pouvons faire en sorte que le fédéralisme favorise l'efficacité énergétique", a déclaré Brendan Haley.

Efficacité Énergétique Canada a l'intention de produire le tableau de bord chaque année, et gère également une base de données détaillée des politiques provinciales .

Possibilités d'entretiens

Brendan Haley, PhD, directeur des politiques à Efficacité Énergétique Canada et co-auteur

James Gaede, PhD, auteur principal de la carte de pointage provinciale sur l'efficacité énergétique 2020

À propos d'Efficacité Énergétique Canada

Efficacité Énergétique Canada est la voix nationale pour une économie efficace sur le plan énergétique. Notre mission est de créer un environnement durable et une meilleure vie pour tous les Canadiens en faisant de notre pays un leader mondial en matière de politique, de technologie et d'emploi dans le domaine de l'efficacité énergétique. Nous effectuons une analyse politique rigoureuse, communiquons des informations convaincantes, et rassemblons et mobilisons le secteur dynamique de l'efficacité énergétique du Canada. Efficacité Énergétique Canada est hébergé par le Centre de recherche sur l'énergie durable de l'Université Carleton, qui se trouve à son tour sur les territoires traditionnels non cédés de la nation algonquine.

www.efficiencycanada.org

Pour plus d'informations :

Lynsey Grosfield, responsable des communications et des médias chez Efficacité Énergétique Canada,

514-430-5203, lynsey.grosfield@efficiencycanada.org

Une photo accompagnant ce communiqué de presse est disponible à l'adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/961bd0b4-5bf2-473b-bf58-ed484ab4f22e





Communiqué envoyé le 17 novembre 2020 à 05:00 et diffusé par :