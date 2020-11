Picarro et SOLSTEO s'associent pour rendre la stérilisation à l'oxyde d'éthylène plus sûre et plus responsable





Grace à ce partenariat, des analyseurs d'OE (oxyde d'éthylène) à la pointe de la technologie, des équipements de stérilisation et des services spécialisés autour de la détection d'OE seront désormais disponibles dans toute l'Europe, au Moyen-Orient et en Asie du Sud-Est

SANTA CLARA, Californie, 17 novembre 2020 /PRNewswire/ -- Picarro Inc., un des principaux fournisseurs d'analyseurs de gaz à l'état de traces pour diverses applications de surveillance de la qualité de l'air et des émissions de gaz, a annoncé aujourd'hui un partenariat avec SOLSTEO, acteur majeur européen fabricant de stérilisateurs industriels à oxyde d'éthylène. Avec ce partenariat, Picarro et SOLSTEO instaurent sur toute la zone EMEA et Asie du Sud-Est un guichet unique pour les Analyseurs de concentration d'oxyde d'éthylène (OE), et pour les équipement de stérilisation OE haute performance, ainsi que des services de conseil, de formation, de vente et d'assistance technique.

L'oxyde d'éthylène est un composé organique très utilisé pour stériliser les dispositifs médicaux. Il est également très largement utilisé dans la production d'autres composés dans l'industrie chimique. L'OE a des propriétés mutagènes, même à faible concentration. Sur long terme, les effets d'une exposition sur l'homme suscitent de grandes inquiétudes, et les organismes de réglementation du monde entier réévaluent désormais les limites d'exposition. Le partenariat entre Picarro et SOLSTEO permettra aux clients des 2 sociétés de mieux contrôler et surveiller l'OE, de se conformer aux réglementations à venir, d'améliorer la sécurité des travailleurs, de faire preuve de responsabilité environnementale, et d'optimiser les coûts de maintenance des processus.

« Avec son expertise reconnue dans le domaine de la stérilisation à l'OE, SOLSTEO est un partenaire idéal pour Picarro », a déclaré Joel Avrunin, vice-président de l'instrumentation scientifique de Picarro. « Nous sommes heureux de travailler avec eux pour rendre accessible nos analyseurs d'OE à la pointe de la technologie aux installations de stérilisation du monde entier. »

« Non seulement les analyseurs de gaz Picarro sont capables de détecter l'OE au niveau incroyablement faible du ppt (partie par trillion = mille milliards !) mais ils sont d'un usage très accessible », a déclaré Jean-Baptiste Bonnet, directeur technique de SOLSTEO. « La combinaison de cette technologie extrêmement sensible avec nos équipements de pointe permettra à nos clients de mesurer et de contrôler l'OE et d'éviter toute exposition. »

Pour plus d'informations, voir la vidéo du partenariat.

Analyseurs Picarro OE

En utilisant la technologie laser innovante de spectroscopie à cavité optique (CRDS) nouvelle génération, Picarro a développé une famille d'analyseurs de gaz capables de mesurer au niveau des parties par trillion (ppt) d'OE (C 2 H 4 O) en temps réel (moins de 2 secondes), sans avoir besoin de séparation chromatographique ni de préconcentration. Ces analyseurs permettent aux prestataires de services, aux organismes de réglementation et aux utilisateurs industriels d'OE, tels que les sous-traitants en stérilisation industrielle de dispositifs médicaux, de mesurer et de contrôler l'OE facilement et avec une grande précision. Grâce à cette technologie, les clients peuvent s'adapter aux évolutions règlementaires, protéger la santé de leurs opérateurs dans leur environnement de travail en réduisant au maximum l'exposition, et diminuer les coûts de maintenance en identifiant, réparant ou remplaçant uniquement les composants défectueux plutôt que des systèmes complets.

Solutions de stérilisation OE SOLSTEO

SOLSTEO fournit des solutions de stérilisation OE complètes et sur mesure. Grâce à son ingénierie de pointe et à ses équipes d'experts, la société conçoit des équipements industriels performants et innovants, ainsi qu'une gamme complète de services associés. Son système exclusif de contrôle et d'acquisition de données (SCADA - Supervision Control And Data Acquisition) CRISTALWARE CONNECT est reconnu partout en Europe pour sa fiabilité, sa flexibilité et ses caractéristiques de connectivité. En outre, Le HUB de SOLSTEO est une plate-forme extranet simple et efficace qui fournit des services de support à distance dans le monde entier, notamment pour de l'assistance technique, des mises à jour logicielles ou du consulting normatif.

À propos de Picarro

Picarro est un des principaux fournisseurs de solutions pour mesurer les concentrations de gaz à effet de serre (GES), les gaz à l'état de traces et les isotopes stables dans de nombreuses applications scientifiques et industrielles. Les solutions industrielles vont de la technologie mobile de détection des fuites pour les entreprises de services publics à l'analyse des gaz à l'état de traces pour la fabrication de semi-conducteurs et d'isolateurs pharmaceutiques. Les fournisseurs de services, les autorités de réglementation et la communauté des chercheurs font confiance à notre spectromètre CRDS breveté pour permettre la détection de molécules cibles à des niveaux de parties par milliard (ppm) ou à une meilleure résolution.

Pour en savoir plus, consultez le site www.picarro.com.

À propos de SOLSTEO

SOLSTEO conçoit, fabrique, installe et entretient des équipements de stérilisation à l'oxyde d'éthylène (stérilisateurs, tours de lavage acides et brûleurs catalytiques). La société a son siège à Paris, en France, et est enregistrée en République tchèque pour répondre à la demande en Europe centrale.

Pour en savoir plus, consultez le site www.solsteo.com.

